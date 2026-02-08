خيمة طلاب "إبزيق" تتحدى اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

- في خربة "إبزيق" بالأغوار الشمالية، يواصل نحو خمسين طالباً تعليمهم في خيمة وغرفة من "الزينكو" بعد تخريب مدرستهم من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين. - تعرضت مدرسة "إبزيق" لاعتداءات شملت تخريب المرافق ومصادرة الأدوات التعليمية وقطع شبكات المياه والكهرباء والإنترنت، مما يعطل العملية التعليمية. - تأسست "خربة إبزيق" عام 1948 وتواجه ضغوطاً من المستوطنين لتهجير السكان، لكن المدرسة تستمر بدعم من وزارة التربية في طوباس، مع توفير حافلات لنقل الطلاب.

تلقى نحو خمسين طالباً وطالبة دروسهم، اليوم الأحد، في خيمة وإلى جانبها غرفة من "الزينكو"، بعد أن منعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من الوصول إلى مدرستهم التي اعتدوا عليها بالتكسير والتخريب، الأربعاء الماضي، في خربة "إبزيق" في الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية.

وقال مدير تربية وتعليم طوباس عزمي بلاونة لـ"العربي الجديد": "إن الطلبة والمعلمين حاولوا جاهدين، صباح اليوم، الوصول إلى مدرسة التحدي المقامة في الخربة، لكن عدداً من المستوطنين وبعضهم كان مسلحاً منعوهم تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأجبروهم على التراجع مسافة كبيرة". مشيراً إلى أن الخطة البديلة التي وضعتها التربية بالتعاون مع إدارة المدرسة كانت تقضي بنصب خيمة والاستفادة من غرفة من الصفيح "الزينكو" قريبة منها لتحتوي الطلبة، قائلاً "كان المهم لدينا أن لا يخسروا يوماً درسياً، وهو ما كان".

وصرحت معلمة -طلبت عدم ذكر اسمها- لـ"العربي الجديد" بأن "الالتزام بالحضور من الطلبة كان كبيراً، وهذا يدل على تمسكهم بحقهم في التعلم رغم كل التحديات التي توجه المسيرة التعليمية في الأغوار برمتها"، مشيرة إلى أن البيئة الدراسية غير مناسبة على الإطلاق، والتدريس في الخيمة صعب جداً، حيث تعرض الطلاب لظروف نفسية قاسية بعد فقدان فصولهم، ما صعّب عملية استيعابهم مع نقص المقومات الأساسية اللازمة للتعليم". واستدركت قائلة: "كان لا بد من الصمود ومواجهة خطط الاحتلال والمستوطنين في إنهاء الوجود الفلسطيني في الخربة، من خلال إنهاء التعليم واغلاق المدرسة، إن المس بحق الطلاب في التعليم هو مسٌّ بمجرى الحياة ككل في هذه التجمعات السكانية في مناطق الأغوار، لأن المدرسة هي الملاذ الأول والأخير لهؤلاء الأطفال".



وتحوي المدرسة 3 غرف تجميعية، كل واحدة تحتوي على صفين أساسيين، ويدرس فيها الطلاب المرحلة الأساسية حتى الصف السادس، وتعرضت لمداهمة من مجموعة من جنود الاحتلال والمستوطنين فجر الأربعاء الماضي، وعملوا على تخريب مرافقها، وصادروا أدوات ومستلزمات تعليمية ومواد كانت بداخلها، كما عمدوا إلى تخريب شبكات المياه والكهرباء وقطع أسلاك الإنترنت، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية وإلحاق أضرار واسعة بمرافق المدرسة.

وفي تقريرها الشهري، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بأن الاحتلال نفذ في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، 1872 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وقال مؤيد شعبان رئيس الهيئة في التقرير: "إن جيش الاحتلال نفذ 1404 اعتداءات، في حين نفذ المستوطنون 408 اعتداءات في كافة محافظات الضفة الغربية الشهر الماضي". وبحسب شعبان، فقد تنوعت هذه الانتهاكات بين العنف الجسدي المباشر واقتلاع الأشجار ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وحرقها، إضافة إلى هدم المنازل والمنشآت الصناعية، وإغلاق الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بحجة "الأمن"، مقابل توفير الحماية للمستوطنين بالتنقل داخلها.

وأقيمت "خربة إبزيق" عام 1948، وتعيش فيها 45 عائلة فلسطينية أي قرابة 200 مواطن، وعمل المستوطنون خلال السنتين الماضيتين، على استهدافهم وتضييق عيشهم لإجبارهم على الرحيل عن منطقتهم التي تبلغ مساحة أراضيها 45 ألف دونم. وخلال الأعوام الماضية، هدم الاحتلال منشآت سكنية فيها بشكل مستمر، ما دفع الأهالي إلى العيش في الكهوف والمغارات الجبلية وإعادة بناء الخيام للحفاظ على أراضيهم. وقبل 4 أشهر، هجّر الاحتلال والمستوطنون العائلات الفلسطينية من مساكنها في الخربة واضطر السكان إلى النزوح إلى منطقة زراعية قريبة على بعد كيلومتر. وبدعم من وزارة التربية في طوباس، ظلت مدرسة "إبزيق"، والتي تضم نحو 50 طالباً وطالبة تعمل وخصصت حافلات لنقل التلاميذ من مكان سكنهم الجديد إلى المدرسة.