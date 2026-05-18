خيارات طلاب ليبيا محدودة في العطلة الصيفية

يستعد طلاب المدارس في مختلف المدن والمناطق الليبية للعطلة الصيفية بعد انتهاء العام الدراسي، وسط تباين واضح في طريقة تفكير الأسر والطلاب حول كيفية استثمار هذه الفترة الطويلة، بين من يراها فرصة للراحة، ومن يعتبرها فرصة لتطوير المهارات. وأعلنت السلطات الحكومية، الخميس الماضي، انتهاء العام الدراسي لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث من مرحلة التعليم الأساسي في مختلف أنحاء البلاد، فيما سينتهي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس يوم الخميس من الأسبوع الحالي، على أن يستكمل طلاب المرحلتين الإعدادية امتحاناتهم النهائية يوم 28 مايو/أيار الجاري، على أن ينطلق العام الدراسي الجديد في 20 سبتمبر/أيلول المقبل.

من حي زاوية الدهماني في العاصمة طرابلس، يعتبر صبحي السرّاج، وهو ولي أمر لثلاثة أطفال تلاميذ، أن عطلة أولاده تبدأ كل سنة بفترة راحة لا تقل عن أسبوعين بعد ضغط الامتحانات، قبل أن يعودوا إلى الالتزام من جديد، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أنه يفكر في إلحاقهم بدروس تقوية في الرياضيات واللغة الإنكليزية بعد أن لاحظ ضعفاً في هذه المواد من جراء عدم الأداء الصحيح للمدرسين. بدوره، قرر سالم أبو خليفة أن يعود أبناؤه إلى حلقات تحفيظ القرآن، لمواصلة ما بدأ خلال إجازة العام الماضي، باعتبارها فرصة من جانب، ومن جانب آخر بيئة أكثر انضباطاً. ويشير إلى أنه كان يحرص خلال السنوات الماضية على قضاء أبنائه الصيف في القرية مع جدهم وأعمامهم، بعيداً عن ضغط المدينة، قبل العودة مجدداً إلى الدراسة.

من حي تاجوراء شرقي طرابلس، تقول الطالبة سلمى هامان (15 سنة) إنها بعد الانتهاء من الامتحانات النهائية للصف الثاني الإعدادي تفكر بشكل مختلف، إذ قررت الاستمرار في دورة اللغة الإنكليزية داخل أحد المراكز الخاصة لتطوير لغتها، بعد أن اكتشفت القصور الذي عاناه شقيقها الأكبر الذي يدرس في الجامعة.

بدوره، لا يفكر عقبة الوحيشي (14 سنة) والذي يدرس في الصف الأول الإعدادي، بطريقة تقليدية، ويقول إنه يتماهى مع توجه جديد يعتني بالمهارات التقنية، ويخطط للالتحاق بدورة في أساسيات الحاسوب والذكاء الاصطناعي عبر منصة تعليمية محلية.



في موازاة ذلك، بدأت بعض المدارس الخاصة والمراكز التعليمية إعلان برامج صيفية متنوعة تشمل منتديات رياضية لتدريب الناشئين في كرة القدم والسباحة، إضافة إلى دورات تقوية في المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية.

ويرى المفتش التربوي خليفة بن ناصر، أن هذه الأفكار تعكس "صورة اجتماعية وتربوية يمكن القول إنها تمثل انتقالاً تدريجياً من مفهوم العطلة التقليدي إلى مفهوم يربط الدراسة بالتعلم الذاتي وتنمية المهارات، لكن الواضح أن بعض أولياء الأمور لا يزالون يفكرون بصورة غير قابلة للتغيير". ويوضح بن ناصر لـ"العربي الجديد"، أن "كل الصور التي طرحها الطلاب وآباؤهم، سواء عبر الدورات التعليمية أو حلقات التحفيظ أو الأنشطة الرياضية، أو حتى إدخال الأبناء في مجالات التقنية الحديثة، يعكس قناعة بأن الفترة التي يتيحها العام الدراسي غير كافية، وأن هناك الكثير من المهارات التي يجب أن يتعلمها الطلاب، كما هو الحال في التوجه نحو تعليم اللغات أو الحاسوب أو الذكاء الاصطناعي، وهذا وحده تطور في المجتمع الليبي".

ويلفت إلى أن "هذا التباين يعكس اجتهاد وتفكير الأسر بحسب إمكانياتها وظروفها، ما ينعكس في تفاوت كبير بين الطلاب في التحصيل وتنمية المهارات، فبعضهم يستثمر وقته في التعلم والتطوير، بينما آخرون يبقون في حالة فراغ لا يضيف قيمة حقيقية. العطلة الصيفية صارت فرصة حقيقية مع التحسن النسبي في الظروف العامة مقارنة بسنوات سابقة عانت فيها الأسر من اضطرابات الحروب والنزوح، ما يتيح مساحة أوسع لاستثمار العطلة".

ويتابع بن ناصر: "لا تزال الكثير من الأسر تنظر إلى التعليم من زاوية تقليدية، فتركز على المواد الدراسية الأساسية، بينما الطالب يحتاج إلى أن يخرج من ضغط التعلم إلى فضاء تطوير المهارات في المجالات الأكثر اتصالاً بحياته، مثل البرمجة والتصميم والذكاء الاصطناعي، مع أهمية إعطاء الأبناء مساحة للاختيار، وربما يفيد أن تدفع الأسر أولادها نحو التفكير في إنشاء نوادي القراءة الحرة، أو ورش العمل التقنية البسيطة".