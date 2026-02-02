خلة السدرة… تهجير قسري على وقع إضرام النار

- سياسة التهجير الممنهجة: تتعرض منطقة خلة السدرة لاعتداءات من المستوطنين الذين يحرقون مساكن التجمع البدوي، بينما يمنع جيش الاحتلال ترميمها بحجة الترخيص واعتبار المنطقة عسكرية مغلقة، مما يترك العائلات بلا مأوى ويفرض واقعاً قسرياً لتفريغ الأرض من سكانها. - التضييق على السكان والمتضامنين: يستخدم الاحتلال قوانينه لمنع ترميم المساكن وإصدار أوامر عسكرية تمنع دخول المتضامنين، بهدف منع نقل ما يجري من اعتداءات والاستفراد بالسكان. - الأهداف الاستراتيجية للاحتلال: يركز المستوطنون وقوات الاحتلال على التجمع بسبب موقعه الجغرافي المميز، للسيطرة على الأراضي وتنفيذ مخطط E1 الاستيطاني، مما يشير إلى نية لتهجير السكان.

تكشف الاعتداءات المتكرّرة التي تشهدها منطقة خلة السدرة قرب بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة عن سياسة تهجير ممنهجة، إذ يحرق المستوطنون مساكن التجمع البدوي مراراً، بينما يمنع جيش الاحتلال إعادة ترميمها بذريعة الترخيص واعتبار المنطقة عسكرية مغلقة. ويؤدي هذا إلى ترك العائلات بلا مأوى، ويفرض واقعاً قسرياً يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها وتغيير معالمها الديمغرافية، وسط صمت دولي وتواطؤ مؤسساتي واضح.

وتُسخّر منظومة الاحتلال مؤسساتها وقوانينها وأوامرها العسكرية لخدمة أهداف المستوطنين في منطقة خلة السدرة، إذ إنه بعد ثلاث جولات من إحراق المستوطنين لمساكن ومضارب التجمع البدوي هناك، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، و17 يناير/كانون الثاني 2026، وآخرها الأربعاء الماضي، يبقى سكان التجمع بدون بيوت تؤويهم بعدما لحقها من خراب نتيجة الحرق والاعتداءات المتكررة. ويمنع جيش الاحتلال والإدارة المدنية التابعة له، إعادة ترميم المساكن؛ بحجة عدم وجود تراخيص للبناء في المنطقة المصنفة (ج) وفق اتفاق أوسلو (تحت السيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية).

وعقب اقتحام مفاجئ لإحدى المركبات التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية للتجمع صباح أمس الأحد، جرى إبلاغ الأهالي بقرار منع البناء بذريعة وجود أمر بوقفه؛ واقتحم جيب عسكري تابع للاحتلال التجمع، وأمر بوقف إعادة ترميم المساكن، ولم يقتصر أمر الجنود على ذلك، بل إنهم طلبوا من الأهالي مغادرة المكان أيضاً، بحجة أنه منطقة عسكرية مغلقة.

ويعود أمر إعلان التجمع منطقة عسكرية مغلقة إلى نحو ثلاثة أسابيع، لكنه نصّ عند صدوره على منع دخول أي شخص لا يسكن في التجمع. وكان يستهدف أساساً، المتضامنين الأجانب، الذين كانوا يحضرون على نحوٍ شبه دائم في التجمع بعد أن أصبح هدفاً للمستوطنين.

ويروي كل من يوسف كعابنة ويوسف زواهرة، من سكان التجمع لـ"العربي الجديد"، أن جنود الاحتلال لم يقدموا أيّ أوراق تثبت وجود قرار عسكري يقضي بإخلاء التجمع بحجة كونه منطقة عسكرية مغلقة. ورغم محاولة الأهالي التأكيد بأن الأمر العسكري الصادر سابقاً كان يمنع دخول من لا يسكنون فيه فحسب، إلّا أن الجنود رفضوا ذلك، وأخلى الرجال التجمع لعدة ساعات.

وتواصل أهالي تجمع خلة السدرة مع الجهات الفلسطينية، ومنها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية والارتباط الفلسطيني (جهة التواصل مع الاحتلال)، ليأتي رد جيش الاحتلال عن طريق الارتباط بأنه لم يأمر بإخلاء التجمع، وأن بإمكان الأهالي البقاء بداخله.

وعاد يوسف زواهرة إلى التجمع، كما يروي لـ"العربي الجديد"، فيما بقي يوسف كعابنة ينتظر التطورات على بعد 300 متر من المكان. وأشار إلى أن تحركات المستوطنين لم تتوقف، إذ شوهدوا وهم يرتدون قفازات بلاستيكية، ويضعون أكياساً بلاستيكية فوق أحذيتهم، إضافة إلى كمامات على وجوههم وكأنهم يتأهبون لهجوم آخر.

لكن يبقى السؤال المطروح، سواء بالنسبة لمن عاد فعلياً إلى التجمع أو لمن بقي في محيطه، كيف يمكن العيش داخل تجمع دمر المستوطنون معظم مساكنه، بوسائل متعددة من بينها الحرق، في ظل أمر عسكري يمنع إعادة ترميم هذه المساكن؟.

ويجيب داود الجهالين (أبو عماد)، ممثل التجمعات البدوية في بادية القدس، في حديثه إلى "العربي الجديد"، بأن جيش الاحتلال يساعد المستوطنين في تنفيذ عمليات التهجير، خصوصاً في ظل الأجواء الباردة والماطرة في فصل الشتاء، ويتساءل قائلاً: "كيف يمكن للناس البقاء في الشتاء دون بيوت تؤويهم، حتى وإن قيل لهم لا يوجد أمر بترحيلكم؟".

ويدور الحديث هنا عن مساكن بسيطة على هيئة بركسات من الصفيح أو كرفانات (بيوت متنقلة)، إضافة إلى مضارب للأغنام مشيدة من أدوات ومواد بسيطة، كالصفيح والخشب والنايلون. وقد أدى هذا الواقع إلى اضطرار أهالي التجمع إلى مغادرته مؤقتاً حفاظاً على سلامتهم في ظل استمرار الهجمات، ما أسفر عن تشتت العائلات، إذ أرسلت كل عائلة نساءها وأطفالها إلى أقاربهم أو أصدقائهم في مناطق متفرقة.

وبدأت الاعتداءات تتخذ طابعاً ممنهجاً مع بدء الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة، إذ كان المستوطنون يرعون أغنامهم في محيط التجمع وداخله، كما يروي يوسف كعابنة، ويقول: "إن المستوطنين في البداية لم يكونوا يقومون سوى بالرعي، لكنهم مع مرور الوقت بدأوا يخربون الممتلكات، ويحطمون أجزاء من ألواح الطاقة الشمسية التي يستخدمها أهالي التجمع لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى قطع أنابيب المياه، وإتلاف الأعلاف، وسرقة المواشي. وخلال الأشهر القليلة الماضية، تطور الأمر إلى اعتداءات عنيفة، بلغت ذروتها بحرق المساكن البسيطة وتخريبها".

ويضم تجمع خلة السدرة 16 عائلة، يبلغ مجموع أفرادها 60 شخصاً، فيما اقتصر الوجود داخله خلال الفترة الماضية على الرجال فقط في محاولة لحمايته. ويصف كعابنة قرار إخراج الأطفال والنساء بأنه كان صعباً، لكنه فُرض عليهم في ظل تصاعد الاعتداءات. ويشير إلى الشبان والرجال أنفسهم لا يشعرون بالأمان في كثير من الأحيان، خاصة أن بعض الهجمات نفذها عشرات المستوطنين الذين تجمعوا لمهاجمة التجمع، ولفت إلى أن معظم الرجال تعرضوا لإصابات نتيجة هذه الاعتداءات.

في مقابل هذا المشهد، يرى يوسف زواهرة أن مهمة الصمود التي اضطلع بها رجال وشبان التجمع خلال الفترة السابقة يجب أن تستمر. ومن هذا المنطلق، عاد إلى التجمع فور رد الارتباط الفلسطيني، ورغم صعوبة العيش بلا مساكن ملائمة في ظل الشتاء، لكنه يقول: "نريد تثبيت الأرض، نعيش تحت شجرة أو في البرية، نحن الذين تربينا في البرية".

ويستهدف جيش الاحتلال بخاصّة المتضامنين مع العائلات الفلسطينية، عبر اعتقالهم وإبعادهم عن التجمع، وصولاً إلى إصدار أمر عسكري يمنع دخولهم إليه، أو دخول أي شخص من غير سكانه، ويرى أهالي التجمع البدوي أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع نقل ما يجري من هجمات واعتداءات عبر المتضامنين، وكذلك للاستفراد بالسكان.

وحول أسباب تركيز المستوطنين وقوات الاحتلال على هذا التجمع، يؤكد داود الجهالين أن ذلك يعود إلى موقعه الجغرافي، إذ يعد أول تجمع من تجمعات بادية القدس من الجهة الشمالية الشرقية للمدينة، ويسيطر على مساحة واسعة، وأراضيه خصبة. ويرى الجهالين أن السيطرة على التجمع وترحيل سكانه تعني منع التوسع لبلدة مخماس، وتمثل خطوة منسجمة تماماً مع مخططات الاحتلال بتنفيذ مخطط E1 الاستيطاني، إضافة إلى الطرق الالتفافية للمستوطنين، سواء ما يعرف بطريق 45، أو النفق المروري أسفل حاجز قلنديا.

ويؤكد الجهالين أن خطوات المستوطنين وجيش وسلطات الاحتلال تأتي متناسقة، فالأمر العسكري باعتبار المنطقة عسكرية مغلقة، ومنع دخول المتضامنين الأجانب، وحتّى الفلسطينيين من غير سكان التجمع، لمدة عام كامل، يأتي لتثبيت الأمر الواقع الذي يحاول المستوطنون فرضه من خلال الهجمات المتكرّرة وجعل التجمع غير صالح للسكن.

وبحسب الجهالين، فإنّ هذه الإجراءات تشكل مؤشرات واضحة على وجود نية مبيتة لتهجير التجمع تحت ضغط المستوطنين ومؤسسات الاحتلال، محذراً من أن تهجير هذا التجمع، نظراً لموقعه الجغرافي، سيكون فاتحة سيئة لمحافظة القدس وباديتها والتجمعات السكانية وخاصة البدوية.