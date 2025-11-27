خفر السواحل الموريتاني ينقذ 101 مهاجر أفريقي كانوا على متن زورق

- أنقذ خفر السواحل الموريتاني 101 مهاجر غير نظامي أفريقي كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري الإسبانية، بينهم 57 ماليًا و30 غامبيًا و9 سنغاليين، في عملية إنقاذ بمدينة نواذيبو. - الزورق انطلق من غامبيا في محاولة للوصول إلى إسبانيا عبر طرق الهجرة غير النظامية، وتم إنقاذ 389 شخصًا هذا الأسبوع في ثلاث عمليات، شملت تقديم الإسعافات الأولية وإجلاء الحالات الحرجة. - يُعتبر مسار الهجرة عبر المحيط الأطلسي من أخطر المسارات عالميًا، حيث لقي 10,457 مهاجرًا حتفهم في 2024 أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا.

أعلن خفر السواحل الموريتاني، اليوم الخميس، إنقاذ 101 من المهاجرين غير النظاميين الأفارقة كانوا على متن زورق في طريقه إلى إسبانيا (أرخبيل الكناري). وقال خفر السواحل، في بيان، إن إحدى دورياته نفّذت فجر اليوم بمدينة نواذيبو عملية إنقاذ ركاب زورق قادم من سيريكوندا – غامبيا (الواقعة في غرب أفريقيا)، وكان على متنه 101 مرشح للهجرة غير النظامية موزّعين على النحو التالي: تسعة سنغاليين، و57 مالياً، من بينهم ثلاثة قصّر، و30 غامبياً، من بينهم ثماني نساء، وقاصران، وأربعة من ساحل العاج، وواحد من غينيا كوناكري.

وذكر خفر السواحل أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الزورق غادر الأراضي الغامبية يوم الخميس الماضي متجهاً شمالاً في محاولة للوصول إلى الضفة الأخرى (ضفة أرخبيل جزر الكناري) عبر طرق الهجرة غير النظامية. وأوضح أن قوات خفر السواحل الموريتانية تمكنت للمرة الثالثة خلال هذا الأسبوع من إنقاذ ركاب زورق للهجرة غير النظامية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين جرى إنقاذهم هذا الأسبوع إلى 389 شخصا، جميعهم من أفريقيا جنوب الصحراء.

وشملت العمليات الثلاث تقديم الإسعافات الأولية وإجلاء عدد من الحالات الحرجة، من بينهم نساء وقُصَّر. وتتكرّر حوادث الغرق أثناء عمليات العبور الخطرة بين أفريقيا وأوروبا، إذ تجعل التيارات المحيطية القوية والقوارب المتهالكة رحلات الهجرة طويلة ومحفوفة بالمخاطر. ويُعَدّ مسار الهجرة عبر المحيط الأطلسي من بين أخطر مسارات الهجرة غير النظامية في العالم، إلى جانب مسار البحر الأبيض المتوسط الذي يوصَف بالأكثر دمويّة. تجدر الإشارة إلى أنّ عشرة آلاف و457 مهاجراً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر في عام 2024، وفقاً لتقديرات منظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية المعنيّة بالهجرة.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)