خطيب عرفة: لا شعارات سياسية أو نداءات حزبية في الحج

- أكد الشيخ علي الحذيفي في خطبة يوم عرفة على أهمية تطهير البيت الحرام من كل ما لا يتناسب مع مكانته، مشددًا على أن الحج عبادة خالصة تهدف إلى التوحيد والتقرب إلى الله، مع ضرورة الالتزام بالسلوك القويم خلال أداء المناسك. - لم تتناول خطبة عرفة هذا العام أي أحداث سياسية، بل ركزت على الدعاء والتضرع لله، حيث تواصلت أدعية الحجاج في مشعر عرفة، مع حرصهم على التواجد داخل حدوده. - انطلقت مناسك الحج بمشاركة أكثر من 1.52 مليون حاج من خارج السعودية، ومع غروب شمس الثلاثاء، تبدأ نفرة الحجيج إلى مزدلفة، ثم إلى منى لأداء باقي المناسك.

شدد إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ علي الحذيفي، في خطبة يوم عرفة، ظهر اليوم الثلاثاء، على أن "أمر الله لنبيّه إبراهيم بتطهير البيت للطائفين والقائمين والركع والسجود، يعكس ضرورة طهارة البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا شعارات سياسية أو نداءات حزبية، بل خضوع لله، واتباع لنبيّه في الظاهر والباطن".

وأكد الحذيفي، من مسجد نمرة، على كون "الحج عبادة خالصة تجمع المسلمين على هدف واحد هو التوحيد والتقرب إلى الله". وأضاف أنه "من تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات"، مع "ضرورة اغتنام هذه الأيام المباركة في ذلك"، وأنه "من مظاهر التقوى الالتزام بما ورد في شعائر الحج. يقول الله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، ما يعني التزام السلوك القويم خلال أداء المناسك".

ولم تتناول خطبة عرفة هذا العام أية أحداث قائمة في أي من الدول العربية والإسلامية، على خلاف خطبة العام الماضي، والتي قال فيها إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح حميد: "اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على عدوك وعدوهم، وأطعم جائعهم، واجبر كسرهم".

وتواصلت أدعية وتلبيات الحجاج حتى المساء في مشعر عرفة، وأظهر بث لقناة "الإخبارية" السعودية، الحشود وهي ترفع أيديها تضرعاً لله فوق جبل عرفات، فيما تتردد التلبية في أرجاء المشعر. ويحرص الحجاج على الوجود داخل حدود عرفة، التي وُضعت لها علامات ولوحات إرشادية، فيما تُعد عرفة كلها موقفاً للحجيج.

وانطلقت مناسك الحج صباح أمس الاثنين الثامن من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، وتمتدّ المناسك على ستّة أيام، وأعلنت السلطات السعودية، الجمعة الماضية، أنّ أكثر من 1,52 مليون حاج وصلوا من خارج البلاد، وأن العدّد تجاوز حصيلة عام 2025، والتي بلغت نحو مليون و506 آلاف حاج، ويضاف إلى هؤلاء عادة نحو 150 ألفاً من الحجّاج من داخل السعودية.

ومع غروب شمس الثلاثاء، تبدأ نفرة الحجيج إلى مزدلفة، والتي يؤدون فيها صلاتَي المغرب والعشاء، ويبيتون ليلتهم، ويجمعون الجمرات، ويصلون فيها الفجر قبل مغادرتها إلى مشعر منى صباح غد الأربعاء، حيث يرمون جمرة العقبة الكبرى، ثم يلزمهم حلق الشعر أو التقصير باعتباره التحلل الأول من المناسك، قبل العودة إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وطواف الوداع لمن أراد إنهاء المناسك مبكراً.

