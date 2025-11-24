خسائر جسيمة في فيضانات تايلاند وفيتنام وماليزيا

- تسببت الفيضانات في جنوب تايلاند بمقتل ثمانية أشخاص ونزوح الآلاف إلى ماليزيا، حيث تأثرت عشرة أقاليم في تايلاند وثماني ولايات في ماليزيا، مع جهود مكثفة لتوفير المأوى والمساعدات. - شهدت هات ياي في تايلاند أعلى معدل هطول للأمطار منذ 300 عام، مما أدى إلى غمر المناطق التجارية بالمياه، بينما تم تجهيز مئات القوارب والمركبات لتوصيل المساعدات. - في فيتنام، تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في وفاة 91 شخصًا وأضرار كبيرة للبنية التحتية، مع توزيع مساعدات نقدية وأرز للمتضررين.

أعلن مسؤولون، اليوم الاثنين، أنّ الفيضانات الناجمة عن‭‭ ‬‬هطول أمطار غزيرة على مدى أيام أدّت إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في جنوب تايلاند، وأجبرت الآلاف على النزوح إلى مراكز إجلاء في ماليزيا المجاورة، في الوقت الذي كثفت فيه السلطات جهودها لتوفير المأوى والمساعدات. وأثّرت مياه السيول التي وصلت إلى مستوى الخصر في بعض المناطق على عشرة أقاليم في جنوب تايلاند وثماني ولايات في ماليزيا، وهي مناطق كانت قد تضرّرت بشدة العام الماضي من فيضانات ناجمة عن أمطار موسمية أودت بحياة 12 شخصاً على الأقل.

وشهدت هات ياي، المركز التجاري الجنوبي لتايلاند، الجمعة، أعلى معدل هطول للأمطار في يوم واحد منذ أكثر من 300 عام، وفقاً لإدارة الري. وأظهرت لقطات تلفزيونية مطلع الأسبوع أشخاصاً يخوضون في مياه بُنيّة اللون تحت الأمطار الغزيرة في المناطق التجارية، إذ غمرت المياه المتاجر والدراجات النارية المتوقفة.

وشوهد بعض السكان وهم يسحبون أطفالهم في صناديق بلاستيكية حُوّلت إلى قوارب مؤقتة، بينما اصطفّت شاحنات وحافلات متوقفة في ضواحي المدينة في طوابير طويلة على طول الطرق الجافة القليلة المتاحة، فيما كانت مركبات أخرى تشق طريقها ببطء عبر المياه.

وقالت السلطات إنّ الثماني حالات وفاة في تايلاند نتجت أساساً عن الصعق الكهربائي وحوادث أخرى مرتبطة بالفيضانات. وذكرت وكالة إدارة الكوارث أنّ تايلاند جهّزت مئات القوارب والمركبات عالية الارتفاع لتوصيل المساعدات، بعدما تضرّرت ما لا يقل عن 700 ألف أسرة منذ الأسبوع الماضي.

وفي ماليزيا المجاورة، هرع أكثر من 15 ألف شخص إلى الملاجئ، وفقاً لبيانات إدارة الرعاية الاجتماعية. ولم تُسجل أي وفيات في ماليزيا حتى الآن. وقال نائب رئيس الوزراء، أحمد زاهد حميدي، إنّ فرق الدفاع المدني على أهبّة الاستعداد، وقد حُشد أكثر من 90 من المعدات البرية والمائية، بما في ذلك الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي ومعدات الإنقاذ المائي.

وفي فيتنام، قالت الحكومة اليوم الاثنين إنّ منسوب المياه بدأ بالانحسار في وسط البلاد بعد فيضانات وانهيارات أرضية استمرت أسبوعاً، وأودت بحياة 91 شخصاً، وتسبّبت في أضرار للبُنية التحتية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 1.1 مليون منزل وشركة، وأضافت الحكومة أنّ الأضرار الأولية في الممتلكات قُدرت بنحو 13 تريليون دونج (493 مليون دولار أميركي)، مضيفةً أنّها وزعت مساعدات نقدية وأربعة آلاف طن من الأرز على ضحايا الفيضانات.

وغمرت المياه أكثر من 200 ألف منزل، و200 ألف هكتار من المحاصيل، و1,157 هكتاراً من مزارع الأسماك في فيتنام، كما غمرت الفيضانات العديد من مزارع البنّ في المرتفعات الوسطى، وهي منطقة معرّضة بشدة للعواصف والفيضانات، ما أعاق عملية الحصاد في المنطقة.

(رويترز)