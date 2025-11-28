خروج عشرات العائلات البدوية من السويداء إلى ريف دمشق بعد وساطة قبلية

- غادرت عشرات العائلات البدوية من السويداء إلى مركز إيواء في الحرجلة بريف دمشق بعد جهود وساطة لتجنب التوترات المحلية، وسط انتشار أمني لضمان سلامتهم. - أكد الشيخ سامي الهفل أن الوساطة هدفت لتأمين خروج آمن للعائلات، بمساعدة مديرية أمن السويداء، وتم نقلهم إلى مركز إيواء مجهز لمتابعة حياتهم. - رغم نجاح العملية، يرى ناشطون أن نقل العائلات لا يعالج جذور التوتر، وأعلنت السلطات التزامها بتأمين خروج الراغبين وتقديم مساعدات إنسانية للعائلات.

غادرت عشرات من عائلات عشائر البدو من أبناء محافظة السويداء خلال الأيام الماضية، بعد جهود وساطة امتدت لأسابيع، انتهت بتأمين خروجهم مع مواشيهم وممتلكاتهم نحو مركز إيواء في منطقة الحرجلة بريف دمشق، في خطوة هدفت إلى تجنّب توترات محلية كانت تتصاعد في القرى الشمالية للمحافظة.

تأتي هذه العملية بعد فترة طويلة من الضغط والاحتكاكات، دفعت بالعائلات إلى البحث عن ممر آمن خارج المنطقة، وسط مخاوف من أن يؤدي بقاؤهم إلى مزيد من التوتر مع الفصائل المحلية المنتشرة في ريف السويداء، وجرى خروج العوائل وسط انتشار ميداني لقوى الأمن الداخلي، التي عملت على تأمين المنطقة وضمان سلامة المدنيين خلال العملية.

"طلعنا بحياتنا بس"

على الطريق المؤدي إلى أطراف دمشق، كانت الشاحنات الصغيرة محمّلة بالأغراض المنزلية، والبيكابات تقلّ الأطفال والنساء، بينما تتبعها قطعان أغنام وماعز جرى نقلها على دفعات. يقول سليمان العوايد، أحد الخارجين، لـ"العربي الجديد" إن قرار الرحيل كان أشبه بـ "النجاة الأخيرة": "بقينا شهرين لا نعرف ماذا نفعل. الوضع كان يزداد سوءاً، وصار كل يوم فيه خوف. أهم شيء عندي أن أطلع بولادي وبهالقطيع اللي هو رزقنا".

ويضيف أن الطريق لم يكن سهلاً، وأن تأمين نقل المواشي تطلّب ترتيبات خاصة: "ما بنترك الغنم، هي اللي بتعيّشنا. مشيناها أقل من الليلة لوصلنا على الحرجلة. المهم إنه لقينا مكان آمن".

وتروي أميرة الخليف، أم لخمسة أطفال، أن أصعب ما عاشوه كان المجهول: "صرنا نعيش يوماً بيوم... ليس هناك مدرسة، ولا شغل، ولا أمان. عندما قالوا لنا إنّ هناك طريق آمن ومركز إيواء جاهز، شعرت أن هناك أمل"، وتضيف: "حملنا كل ما نستطيع حمله… باقي الأغراض تركناها وقلوبنا محروقة عليها".

تواصل مستمر

الوساطة التي أنهت هذا الملف لم تكن وليدة اللحظة، يؤكد الشيخ سامي الهفل، أحد أبرز وجهاء قبيلة العكيدات، أنه كان على تواصل مع مختلف الأطراف منذ أكثر من شهرين بهدف إيجاد حل "يحفظ الأرواح ويمنع أي صدام"، وقال الهفل في تصريح صحافي مصور: "منذ نحو شهرين ونحن نعمل بصمت لتأمين خروج هذه العائلات، لأنّ بقاءها في ظلّ التوتر القائم لم يكن في مصلحتها ولا في مصلحة أهل السويداء. الهدف كان تأمين طريق آمن ومكان تُحفظ فيه كرامتهم"، وأضاف: "جرى الاتفاق على نقل العائلات إلى مركز إيواء مجهّز في منطقة الحرجلة بريف دمشق، حيث يمكنهم متابعة حياتهم على نحوٍ طبيعي، وإرسال أطفالهم للمدارس والعمل على ترتيب أمور معيشتهم".

مصدر محلي مطّلع أكد لـ"العربي الجديد" أن مديرية أمن السويداء تابعت الملف على نحوٍ غير معلن، وساعدت في تأمين الطريق ونقاط العبور، مشيراً إلى أن الخروج "جنّب المنطقة شرارة كان يمكن أن تتوسع"، وقال: "الفصائل كانت متوترة بسبب حوادث سابقة، والعشائر كانت تشعر بالضغط. الوساطة منعت الأسوأ".

إجراءات حكومية ودعم مباشر

على الرغم من انتهاء العملية دون احتكاك، يرى ناشطون أن نقل العائلات لا يعالج جذور التوتر بين بعض التجمعات البدوية والفصائل المحلية، معتبرين أن غياب مؤسّسات الدولة وترك الملف للأعراف والوساطات يجعل أي خلاف قابلاً للتصعيد السريع. وكان قائد الأمن الداخلي في السويداء، العميد أحمد الدالاتي، قد أعلن في تصريح لوكالة "سانا" التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج جميع المدنيين الراغبين في مغادرة المحافظة، إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم الآمنة.

وأكد الدالاتي "الالتزام الكامل بتأمين خروج جميع الراغبين بمغادرة السويداء"، مضيفاً: "سنوفّر إمكانية العودة لهم، وذلك في إطار جهودنا المتواصلة لترسيخ الاستقرار وإعادة الأمان"، قال: "فرضنا طوقاً أمنياً في محيط المحافظة لتأمينها وإيقاف الأعمال القتالية فيها، للحفاظ على المسار الذي سيؤدي إلى المصالحة والاستقرار".

وصول العائلات إلى مركز الحرجلة

استقرّت العائلات في مركز إيواء الحرجلة حيث بدأت بتجهيز أمتعتها وتنظيم حياتها اليومية، في مشهد يختلط فيه الشعور بالأمان مع مرارة الرحيل. وبالتزامن مع وصولهم، جرى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة شملت سللاً غذائية ومستلزمات أساسية ورعاية طبية، بالتعاون مع الجهات الحكومية، ضمن جهودها لتأمين جميع السوريين وضمان وصول الدعم والخدمات الأساسية إلى المواطنين في مناطق النزوح الداخلي، خصوصاً الفئات الأكثر هشاشة، مع توفير بيئة آمنة لاستقرارهم المؤقت واستئناف حياتهم اليومية قدر الإمكان.