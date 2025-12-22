- تعيش خديجة عفانة في حالة انتظار مؤلمة منذ اختفاء ابنها إيهاب خلال اجتياح قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي في غزة عام 2024، دون تلقي أي معلومات عن مصيره رغم محاولاتها المستمرة للتواصل مع الجهات المعنية. - تواصل خديجة المشاركة في الاعتصامات والوقفات التي ينظمها أهالي الأسرى والمفقودين، آملة أن تصل رسالتها للجهات المختصة، معتبرةً ذلك شكلًا من أشكال الصمود والمطالبة بالحقيقة. - تعاني أسرة إيهاب من ظروف معيشية صعبة بعد فقدان المعيل الوحيد، في ظل تقديرات تشير إلى أكثر من 11 ألف مفقود منذ أكتوبر 2023، مما يعكس معاناة مئات الأمهات في غزة.

تعيش الفلسطينية خديجة عفانة (72 عاما) منذ أكثر من عام على وقع انتظار ثقيل لا يشبهه شيء، هي أم المفقود إيهاب عفانة (48 عاما)، الذي اختفت آثاره عقب اجتياح قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة خلال شهر رمضان من عام 2024. لحظات الانتظار عند الأم تعتبر من أقسى اللحظات التي مرت على المدينة وأهلها، منذ ذلك اليوم، انقطعت أخبار إيهاب تماما، وكأن الفراغ قد ابتلعه، تاركا خلفه أما مكلومة، وزوجة، وخمسة أبناء يواجهون الحياة بلا سند أو معيل.

المصير المجهول لابنها المفقود يعتبر من أقسى التحديات التي واجهتها السبعينية منذ بداية المقتلة الإسرائيلية التي راح ضحيتها عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، حيث لا تعلم عنه شيئاً، سواء أكان حيا أم ميتا، وهو الأمر الذي يبقيها برفقة أولاده في حالة من الحيرة والتيه الدائمين.

الصورة خديجة عفانة تعيش على أمل معرفة مصير ابنها، غزة، 22 ديسمبر 2025 (علاء الحلو/العربي الجديد)

تقول خديجة إن أصعب ما في الفقد ليس الرحيل المؤكد، بل الغياب المعلق بين الأمل والخوف، فحتى اللحظة، لا تمتلك أي معلومة عن مصير ابنها، رغم محاولاتها الحثيثة والمتكررة للتواصل مع كل الجهات المعنية. وتتابع عفانة حديثها لـ"العربي الجديد": "لم يخبرنا الاحتلال بأي معلومة عن إيهاب، على الرغم من تواصلنا الدائم والمستمر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهي الجهة المخولة بتوفير المعلومات الخاصة به، حيث نواجه خيبة أمل مستمرة من الردود الغامضة والتي لا تحمل أي بصيص أمل". موضحة أن الأبواب جميعها بقيت موصدة، والأسئلة معلقة بلا إجابة، لا تعرف إن كان ابنها حيا أم شهيدا، أسيرا أم مفقودا تحت الركام، فيما ينهش هذا الجهل القاسي قلبها كل يوم.

وعلى الرغم من كِبر سنها ووطأة الحزن، وانعدام الأمل، تحرص خديجة على المشاركة في كل الاعتصامات والوقفات التي ينظمها أهالي الأسرى والمفقودين، لعل صوتها يصل، أو لعل صورة ابنها تلامس ضميرا غائبا، تقف بينهم حاملة اسمه، تردده دعاءً متواصلا، وتؤمن أن مجرد المطالبة بالحقيقة شكل من أشكال الصمود. وتقول عفانة إن وجودها في تلك الاعتصامات يمنحها شعورا مؤقتا بأنها لم تترك ابنها وحيدا في غيابه، ويعتبر بمثابة المحاولة البائسة علها تجد خبرا عن ابنها، أو تدفع الجهات المختصة لعمل ما يلزم لكشف مصيره المجهول.

وتعيش أسرة ابنها إيهاب اليوم ظروفا معيشية بالغة الصعوبة بعد فقدان المعيل ومصدر الدخل الوحيد، إذ تحاول زوجة إيهاب بما تملك من قوة أن تسد احتياجات أبنائها الخمسة، لكن الواقع أقسى من الاحتمال، في ظل الحصار، وارتفاع تكاليف المعيشة، وغياب أي دعم ثابت. أما الأم، فتعيش حالة من التيه المتواصل، تتقاسم أيامها بين الدعاء، وانتظار خبر، واسترجاع تفاصيل وجه ابنها وصوته قبل أن يختفي، راجية أن يخبرها أحد بمصيره حتى لو كان قاسيا، وتقول "لا يوجد شيء أقسى من حالة عدم الإدراك التي نعيشها جميعا".

ولا تعتبر قصة خديجة عفانة حكاية أم واحدة فقط، بل صورة موجعة لمعاناة مئات الأمهات في غزة، اللواتي يعشن على أمل معرفة مصير أبنائهن المفقودين تحت وطأة النسيان، لتبقى شهادة حية على وجع الفقد غير المكتمل، وعلى صبر يتكئ على الإيمان، في انتظار حقيقة قد تأتي، أو قد يطول انتظارها. حيث تشير التقديرات إلى أكثر من 11 ألف مفقود في غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023 بينهم نساء وأطفال، تواجه أسرهم صعوبة بالغة في تحديد مصيرهم، سواء كانوا مدفونين تحت الأنقاض، أو معتقلين، أو يواجهون مصيرا غير معروف بسبب الظروف الميدانية وغياب المعلومات الرسمية.