- تواجه وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أزمة حادة في المستلزمات الطبية، مما يهدد بتوقف خدمات بنوك الدم ويعوق تقديم الرعاية الصحية الطارئة، حيث بلغ العجز في الأدوية الأساسية 54% وفي أدوية المهمات الطبية 66%. - أكد زكري أبو قمر، القائم بأعمال المدير العام للصيدلة، أن النقص يهدد بتوقف الخدمات العلاجية، خاصة في أقسام الطوارئ، داعياً المؤسسات الدولية للتدخل العاجل لتوفير الأدوية والمستلزمات الضرورية. - تأتي هذه الأزمة في ظل حصار إسرائيلي مشدد واستهداف للمنظومة الصحية، مما يهدد بانهيار كامل للخدمات الصحية في غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنّ خدمات بنوك الدم في المستشفيات، مهددة بالتوقف الكامل نتيجة عدم توفر المستهلكات المخبرية وأدوات نقل الدم. وأوضحت الوزارة، في تصريح صحافي، اليوم الخميس، أنّ "العجز الشديد في أصناف المستهلكات الطبية داخل المختبرات، إلى جانب النقص الحاد في وحدات الدم ومكوناته، يزيد الأزمة تعقيداً".

وأكدت أن عدم توفر المواد المخبرية الأساسية يحول دون استقبال أو نقل أي من وحدات الدم أو مكوناته، ما يهدد مباشرةً حياة الجرحى والمرضى. وأضافت أن الأزمة الحالية تعوق تغطية الاحتياجات الطارئة في الأقسام الحيوية، خصوصاً مع تزايد أعداد الجرحى.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الصحة في بيان ثانٍ أنّ أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية بلغت مستويات كارثية، وباتت تعوق مباشرةً تقديم الرعاية الصحية الطارئة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

وقال القائم بأعمال المدير العام للصيدلة بوزارة الصحة في قطاع غزة، زكري أبو قمر، في مقطع فيديو بثّته الوزارة عبر صفحتها الرسمية، إنّ النقص في الأدوية والمستهلكات وصل إلى معدلات غير مسبوقة، حيث بلغ العجز في قائمة الأدوية الأساسية 54%، فيما وصلت نسبة العجز في أدوية المهمات الطبية إلى 66% من إجمالي الأصناف المتداولة في المستشفيات والمراكز الصحية.

وأكد أبو قمر أن هذا العجز يهدد بتوقف جميع الخدمات العلاجية التي تقدمها وزارة الصحة، خصوصاً في أقسام الطوارئ التي بلغ العجز فيها 45% من الأصناف الأساسية المستخدمة في التخدير والعمليات الجراحية. وأضاف أن استمرار هذا الوضع لفترة أطول سيعرّض حياة المرضى للخطر.

ودعا أبو قمر المؤسسات الدولية العاملة في القطاع الصحي إلى التدخل العاجل لإدخال الأدوية والمستهلكات الطبية، ولا سيما تلك المرتبطة بخدمات الطوارئ، مؤكداً الحاجة الماسة إلى التدخل العاجل بالنظر لما تتعرض له محافظات شمال قطاع غزة.

وختم بالقول: "نناشد جميع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، سرعة إدخال الأدوية الطارئة والمستلزمات الضرورية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية وعدم توقفها في مستشفيات وزارة الصحة ومراكز الرعاية الأولية".

يأتي هذا التحذير في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع منذ أشهر، نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد والاستهداف الممنهج للمنظومة الصحية، حيث تعاني المستشفيات من انقطاع الكهرباء وشحّ الوقود والمستلزمات الطبية، ما يهدد بانهيار كامل للمنظومة الصحية. وتعد بنوك الدم إحدى الركائز الأساسية في إنقاذ حياة المصابين، ما يجعل نقص مستلزماتها خطراً مضاعفاً على حياة آلاف الجرحى والمرضى في غزة.