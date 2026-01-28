خبراء أمميون يستنكرون إدانة سويسرا لطلاب احتجوا على حرب غزة

- احتج خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على سويسرا بعد إدانة طلاب بتهمة التعدي على ممتلكات الغير إثر مشاركتهم في احتجاجات سلمية مؤيدة للفلسطينيين في جامعة سويسرية. - أكد الخبراء أن النشاط الطلابي السلمي جزء من حقوق التعبير والتجمع، مطالبين بعدم تجريمه، وكتبوا للحكومة السويسرية والجامعة لإثارة القضية. - صدرت أحكام على خمسة طلاب بغرامات مع وقف التنفيذ، بينما استأنف عشرة آخرون، وسط انتقادات لسويسرا بتبني معايير مزدوجة في سياستها الخارجية.

قال خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إنهم احتجوا لدى سويسرا بعد الحكم على مجموعة من الطلاب بتهمة التعدي على ممتلكات الغير بعد مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ورافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في جامعة تمولها سويسرا. وشارك نحو 70 طالباً في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في زوريخ في اعتصام سلمي في مايو/أيار 2024 ضمن مظاهرات طلابية في مدن عدة للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية على غزة قبل أن تفرقهم الشرطة.

وأضاف الخبراء في بيان أن الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات عارضوا شراكات المعهد السويسري مع الجامعات الإسرائيلية، وتابع الخبراء "النشاط الطلابي السلمي، داخل الحرم الجامعي وخارجه، هو جزء من حقوق الطلاب في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويجب عدم تجريمه"، مضيفين أنهم كتبوا إلى الحكومة السويسرية والجامعة لإثارة هذه القضية. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية أنها تلقت الرسالة وأنها سترد في الوقت المناسب. ولم يرد متحدث باسم المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في زوريخ بعد.

وقال الخبراء إنه صدرت أحكام على خمسة طلاب حتى الآن بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، مما أدى إلى فرض غرامات مع وقف التنفيذ تصل إلى 2700 فرنك سويسري (3516 دولاراً)، ورسوم قانونية تزيد على 2000 فرنك سويسري (2604.85 دولارات) وإدانة في سجلاتهم الجنائية التي كثيراً ما يبحث عنها أصحاب العمل المحتملون، وأضافوا أن عشرة آخرين استأنفوا التهم الموجهة إليهم في انتظار صدور الحكم عليهم، فيما برأت المحكمة اثنَين آخرين.

يُذكر أنّ سويسرا، التي تربطها علاقات وثيقة بإسرائيل لكنّها تلتزم الحياد، كانت قد وافقت على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا، الأمر الذي دفع منتقدين إلى اتّهامها بتبنّي معايير مزدوجة. وبينما ندّدت سويسرا ببعض ما ارتكبه إسرائيل في حربها على الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، فإنّها تحجم عن اتّخاذ خطوات أكثر صرامة يطالب بها المحتجّون من قبيل فرض عقوبات على إسرائيل أو الاعتراف بدولة فلسطين.

(رويترز، العربي الجديد)