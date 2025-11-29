حوادث شبه يومية.. العمال ضحايا غياب إجراءات السلامة في العراق

تسجل المحافظات العراقية حوادث شبه يومية، يروح ضحيتها الكثير من العمال في مواقع البناء والورش الصناعية الثابتة والمتنقلة، نتيجة للغياب الواضح لإجراءات السلامة المهنية وضعف الرقابة على الشركات وأرباب العمل. أحدث هذه الحوادث وقع اليوم السبت في محافظة النجف، جنوبي البلاد، حيث تعرض عاملان لصعقة كهربائية أثناء تغليف واجهة مبنى بعد ملامستهما أسلاكاً كهربائية مكشوفة من دون وجود معدات وقاية أو خطة سلامة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على واقع العمال في البلاد، حيث يواجهون مخاطر مستمرة خلال عملهم.

وبحسب محطات إخبارية محلية، فإن حادث النجف ناتج عن "عدم الالتزام بمتطلبات الأمان عند العمل قرب مصادر الكهرباء، وقد لقي العاملان مصرعهما على الفور"، مؤكدة أن "العديد من المشاريع تفتقر إلى خطط حماية جاهزة، وأن فرق التفتيش لا تمتلك صلاحيات كافية لإيقاف المشاريع المخالفة".

ويقول عضو الاتحاد العام لنقابات العمال العراقية فائق الزيدي إن "العمال يعملون غالباً من دون عقود أو تأمينات، ومن دون توفير الخوذ أو أحزمة الأمان او أدوات العزل الكهربائي"، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن "المقاولين يتجاهلون معايير السلامة لتقليل الكلفة، ولا توجد محاسبة قانونية حقيقية عند وقوع الحوادث". ويشير إلى أن "بعض المشاريع تدار من قبل شركات غير مؤهلة لا تخضع لمسارات رقابية واضحة". مطالباً بتفعيل الرقابة على الشركات، قائلاً: "يجب تشديد العقوبات على المخالفين، وفرض خطط سلامة موقعة قبل بدء المشاريع، فضلاً عن تدريب العمال وتأمينهم ضد مخاطر العمل"، وشدد على "ضرورة إشراك ممثلي العمال في لجان التحقيق في الحوادث ووضع آليات لضمان حقوقهم".

ويؤكد ناشط في مجال حقوق الإنسان حسن التميمي أن "العمال يتركون وحدهم بمواجهة الخطر من دون حماية قانونية"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "معظم قضايا إصابات العمل لا تصل إلى القضاء، وغالباً ما تسوى بين المقاول وذوي الضحية بتعويض بسيط". ويضيف أن "تجاهل الجهات الرسمية وضع العمال يجعلهم "الأكثر عرضة للموت مقابل أجور منخفضة".

وتؤشر تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أن لجان التفتيش "تنفذ جولات ميدانية"، لكنها تعترف بأن نقص الكوادر وضعف التزام الشركات يعرقل تطبيق إجراءات السلامة. فيما يرى ناشطون أن الجولات الرقابية "شكلية" ولا تمنع استمرار الحوادث، معتبرين أن "غياب المحاسبة يشجع على الإهمال". وشهدت محافظات بغداد والبصرة وكربلاء وديالى، خلال الأشهر الماضية، عدة حوادث مشابهة، منها سقوط عمال من ارتفاعات خلال أعمال البناء، وصعقات كهربائية في ورش الحدادة والنجارة، وانهيار أجزاء من مبانٍ قيد الإنشاء بسبب ضعف الإشراف الفني وغياب منظومة سلامة وطنية ومعايير إلزامية للمشاريع.



وتغيب قاعدة بيانات موحدة حول حوادث العمل في العراق، ما يمثل عقبة إضافية أمام وضع السياسات الوقائية، فالحوادث في الورش الصغيرة لا توثق رسمياً، وغالباً ما تسوى داخلياً. أما الحوادث في المؤسسات الحكومية، فغالباً ما تحاط بالسرية لحماية المسؤولين من المساءلة، الأمر الذي يعقد حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها العمّال، خصوصاً في ظل ظروف اقتصادية تدفعهم للعمل في بيئات غير آمنة مقابل أجور متدنية.