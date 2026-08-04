حوادث الغرق في أنهار العراق... مأساة لا تنتهي

- مع ارتفاع درجات الحرارة في العراق إلى مستويات قياسية، يلجأ الشباب والأطفال إلى الأنهار للهروب من الحر، مما يزيد من حوادث الغرق بسبب جهلهم بطبيعة الأنهار والتيارات الخطرة. - تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية في بعض المحافظات، مما يدفع الشباب للسباحة رغم المخاطر، وتزداد البلاغات عن حوادث الغرق، حيث تتعاون الأجهزة الأمنية مع فرق الدفاع المدني للاستجابة السريعة. - تتنوع مخاطر الأنهار بين التيارات الخفية والحفر العميقة، مما يجعل السباحة خطرة، بالإضافة إلى التلوث الذي يزيد من احتمالية انتقال الأمراض.

تدفع درجات الحرارة المرتفعة في العراق كثيراً من الصغار والشباب إلى اتخاذ الأنهار ملاذاً للهروب من قيظ الصيف، في مشهد يتكرر كل عام، لكنه يحمل في طيّاته مخاطر قد تنتهي بفقدان حياة في لحظات؛ فمع كل موجة حر تعود أخبار الغرق لتتصدر صفحات الحوادث، وتتحول أماكن اعتاد الناس ارتيادها للترفيه إلى مواقع تستنفر فرق الإنقاذ والدفاع المدني.

وعلى امتداد المدن العراقية التي تخترقها الأنهار والجداول، تبدو مشاهد القفز إلى المياه مألوفة خلال أشهر الصيف، ولا سيّما مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية. غير أن ما يبدو للكثيرين وسيلة بسيطة للهروب من الحر، يراه المتخصّصون مغامرة محفوفة بالمخاطر، في ظل طبيعة الأنهار العراقية، وما تخفيه من تيارات مائية وحفر عميقة لا تظهر على السطح.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز العوامل التي تزيد من خطورة السباحة في الأنهار العراقية مقارنة بالمسابح؟ كيف يمكن تعزيز دور العائلات في الحد من حوادث الغرق في الأنهار؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتشير توقعات الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية خلال فصل الصيف إلى تجاوز درجات الحرارة في عدد من المحافظات حاجز 50 درجة مئوية. وفي دليل على درجات الحرارة المرتفعة التي تجبر الشباب والمراهقين على الهروب نحو الأنهار، تدعو وزارة الصحة العراقية بشكل مستمر المواطنين إلى تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصاً في ساعات الظهيرة، والالتزام بالإرشادات الصحية خلال موجات الحر.

يقول النقيب في الشرطة أحمد النعيمي، لـ"العربي الجديد"، إنّ البلاغات المتعلقة بحوادث الغرق تبدأ بالارتفاع مع بداية فصل الصيف من كل عام، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة إقبال الشباب على السباحة في الأنهار. ويشير إلى أنّ بعض الضحايا يجهلون طبيعة النهر أو قوة التيارات المائية، فيما يغامر آخرون بالسباحة لمسافات بعيدة أو القفز من الجسور والمرتفعات من دون إدراك حجم المخاطر. ويتابع أنّ الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، تستجيب لعشرات البلاغات خلال الموسم الصيفي، مبيّناً أنّ بعض الحالات تنتهي بعمليات إنقاذ ناجحة، بينما تصل الفرق في أحيانٍ أخرى بعد فوات الأوان، الأمر الذي يجعل سرعة الإبلاغ عاملاً أساسياً في إنقاذ الأرواح. ويؤكد أن حملات التوعية، رغم أهميتها، لا تزال بحاجة إلى تعاون أكبر من العائلات، لأن الرقابة الأسرية تمثل خط الدفاع الأول في الحد من هذه الحوادث.

ولا تقتصر مشاهد الإنقاذ على فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية، إذ يجد بعض السبّاحين المتمرّسين أنفسهم في مواجهة مباشرة مع حوادث الغرق، مستفيدين من خبرتهم الطويلة في التعامل مع مياه الأنهار. فقد اعتاد قصي حميد ممارسة السباحة في الأنهر، وهو سبّاح منقذ ومدرّب سباحة. ويقول لـ"العربي الجديد" إنّه شارك في إنقاذ عدد من الأشخاص الذين تعرّضوا للغرق خلال مواسم الصيف الماضية. ويوضح أنّ وجوده المستمر قرب النهر مكّنه من التدخل السريع أكثر من مرة، مشيراً إلى أنّه أنقذ هذا العام مراهقَين كانا على وشك الغرق بعد أن جرفتهما المياه إلى منطقة عميقة، قبل أن يتمكن من إخراجهما إلى اليابسة بمساعدة عدد من الموجودين. ويؤكد أن كثيراً من الشباب يبالغون في الثقة بقدرتهم على السباحة، معتقدين أن النهر يشبه المسبح، بينما تختلف طبيعة المياه الجارية بشكل كبير، إذ قد تتغير سرعة التيار أو عمق المياه خلال أمتار قليلة فقط، وهو ما يجعل أي خطأ بسيط سبباً في كارثة.

في السياق ذاته، يقول مدرّب السباحة مصعب عبد الوهاب لـ"العربي الجديد" إنّ خطر الأنهار يكمن في أنّ مياهها متحركة باستمرار، وتوجد تيارات خفية قد تسحب السبّاح إلى مناطق أعمق خلال ثوانٍ معدودة. ويضيف أنّ بعض المناطق خصوصاً في نهر دجلة، تحتوي على حفر تشكلت بفعل حركة المياه عبر السنوات، بينما تنتشر في أماكن أخرى دوامات مائية أو رواسب طينية وأغصان أشجار ومخلّفات تعوق حركة السبّاح وتزيد من صعوبة خروجه إلى اليابسة.

ولا تقف آثار حوادث الغرق عند حدود الضحايا وعائلاتهم، بل تمتد إلى المجتمع، إذ تدفع أخبار الحوادث المتكررة كثيراً من الآباء إلى تشديد الرقابة على أبنائهم، ومنعهم من الذهاب إلى الأنهار. يقول جمعة الواسطي لـ"العربي الجديد" إنّه منع أبناءه بشكل نهائي من السباحة في النهر منذ ثلاثة أعوام، بعد وفاة ابن جاره، البالغ من العمر سبعة عشر عاماً، غرقاً خلال رحلة سباحة مع أصدقائه. ويضيف أن تلك الحادثة غيّرت نظرته إلى الأنهار، موضحاً أن الشاب كان معروفاً بإجادته السباحة، لكنّ ذلك لم يمنع وقوع المأساة.

بيئة ارتفاع درجات الحرارة في العراق يزيد من المخاوف الصحية

وتعكس هذه القصة واقعاً تعيشه عائلات أخرى، اختارت عدم المنع الكامل، لكنّها فرضت ضوابط صارمة على أبنائها عند الاقتراب من الأنهار. يقول بكر العنزي لـ"العربي الجديد" إنّه لا يسمح لأولاده بالنزول إلى النهر إلا عندما يكون برفقتهم، مؤكداً أن وجود شخص بالغ يراقبهم يقلل من احتمالات وقوع الحوادث.

وفي مقابل هذه المخاوف، يختار بعض الأهالي بديلاً يرونه أكثر أماناً لأبنائهم، يتمثل في ارتياد المسابح المخصّصة للسباحة بدلاً من الأنهار، وهو ما اختاره طارق خلف، الذي يتحدث لـ"العربي الجديد" عن مخاطر أخرى للأنهار. ويقول إنّ الخطر لا يتوقف عند حالات الغرق التي تزداد بشكل مستمر في الصيف، بل تتمثل بـ"تعرّض الأنهار للتلوث نتيجة طرح المخلّفات أو مياه الصرف في بعض المناطق، وهو ما قد يؤدي إلى انتقال أمراض جلدية أو معوية للأشخاص الذين يسبحون في النهر".