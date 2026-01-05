حوادث العمل تكشف هشاشة السلامة المهنية في سورية

- شهدت سورية حوادث عمل مأساوية بسبب ضعف معايير السلامة، مثل وفاة المهندس عبد اللطيف الديري في درعا وعلاء أحمد مطلق في ريف دمشق، مما يبرز خطورة بيئات العمل. - تعكس هذه الحوادث غياب منظومة متكاملة للسلامة المهنية، حيث تفتقر مواقع العمل إلى أنظمة الحماية والتدريب، مما يجعلها خطرة على حياة العاملين. - أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حملة توعوية لتعزيز ثقافة السلامة المهنية، مع مراجعة القوانين وتنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع منظمات محلية ودولية.

في غضون أيام قليلة، شهد الشارع السوري حادثتَي عمل مأساويّتين، أودتا بحياة عاملَين أثناء تأديتهما مهامهما الوظيفية، في مشهد يعكس واقعاً مقلقاً لضعف معايير السلامة والأمان في بيئات العمل، ولا سيّما في المنشآت العامة والخدمية في سورية.

ففي مدينة درعا جنوبي سورية، توفي المهندس عبد اللطيف الديري، بعد سقوط مصعد متهالك عليه أثناء قيامه بأعمال صيانة في المستشفى الوطني، في حادث استدعى تدخّل فرق الدفاع المدني، التي استغرقت نحو ثلاث ساعات لانتشال جثمانه. وقال يوسف المصلح، وهو من أبناء مدينة درعا، لـ"العربي الجديد"، إنّ عبد اللطيف الذي توفي السبت الفائت، هو أب لثلاثة أطفال، كان يباشر مهامه الفنية المعتادة عندما انهار المصعد فوقه، ما أدى إلى وفاته على الفور.

ونقل موقع "درعا 24" عن مصدر من داخل المستشفى أن المصاعد بحاجة ماسّة إلى الاستبدال، مؤكداً أن الصيانة الدورية لم تعد كافية في ظل تقادم البنية التحتية ونقص التجهيزات، وهو واقع لا يقتصر على هذا المستشفى فحسب، بل يشمل العديد من المؤسسات الصحية والخدمية.

وفي حادثة منفصلة بريف دمشق، لقي علاء أحمد مطلق، وهو مساعد مهندس في محطة "تشرين" الحرارية، مصرعه قبل أيام، إثر عودة مفاجئة للتغذية الكهربائية أثناء قيامه بأعمال صيانة، ما أدى إلى تشغيل التوربينات بشكل غير متوقع. وقال رأفت الكردي، وهو أحد أقرباء الضحية، في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، إنّ الحادث وقع أثناء قيام علاء بأعمال صيانة دورية لإحدى العنفات في المحطة، إذ عادت التغذية الكهربائية فجأة، ما أدى إلى تشغيل التوربينات تلقائياً، وتعرضه لإصابة بالغة أودت بحياته على الفور.

ولم تصدر حتى تاريخه أي توضيحات رسمية حول ملابسات الحادث أو نتائج التحقيقات المتعلقة بإجراءات السلامة المهنية داخل المحطة.

والشهر الفائت، أعلنت السلطات السورية مصرع ثلاثة عمّال وإنقاذ اثنين آخرين من تحت أنقاض مبنى سكني انهار أثناء عملهما في مدينة حلب شمالي البلاد. وعلى الرغم من اختلاف أماكن الحوادث وطبيعتها، إلا أن القاسم المشترك يتمثل في ضعف إجراءات السلامة المهنية، وغياب أنظمة الحماية الفعّالة، وعدم الالتزام الصارم ببروتوكولات العمل الآمن، خصوصاً في المواقع ذات الخطورة العالية.

وقال المهندس يحيى صابوني لـ"العربي الجديد"، إنّ ما يحدث ليس مجرد أخطاء فردية أو حوادث قضاء وقدر، بل نتيجة تراكمية لغياب منظومة متكاملة للسلامة المهنية في سورية. وأوضح أن العمل من دون أنظمة فصل طاقة، أو من دون فحوص دورية حقيقية للمعدات، فضلاً عن نقص التدريب ووسائل الحماية الشخصية، يُحوّل أماكن العمل إلى بيئات خطرة تهدّد حياة العاملين يومياً.

وأضاف صابوني أن أخطر ما في الأمر هو "التطبيع مع الخطر"، إذ يعتاد العاملون على العمل في ظروف غير آمنة، بسبب الحاجة المعيشية، مقابل غياب الرقابة والمساءلة، مستشهداً بكثير من مشاهد العمل التي تنعدم فيها عوامل الأمان، ولا سيما في قطاع البناء.

ولا تتوفر إحصاءات رسمية في سورية حول ضحايا حوادث العمل، غير أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعلنت الشهر الفائت إطلاق حملة توعوية شاملة تستهدف العمّال وأصحاب العمل، بهدف نشر ثقافة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، حفاظاً على الأرواح، وضماناً لبيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على مراجعة القوانين والتشريعات الناظمة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصّصة لمفتّشي الصحة والسلامة المهنية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والاتحاد العام لنقابات العمال، وأصحاب العمل، وغرف الصناعة والتجارة والسياحة في سورية.