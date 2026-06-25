حملة مجتمعية تعيد الحياة إلى شوارع اللاذقية: بأيدينا نحافظ عليها

- انطلقت حملة "بأيدينا نحافظ عليها" في اللاذقية لتنظيف الشوارع والشواطئ والمرافق العامة، بمشاركة مئات المتطوعين والعاملين في المؤسسات الحكومية، بهدف تحويل المبادرة إلى سلوك مجتمعي دائم. - شهدت الحملة مشاركة واسعة من مديريات الخدمات والبلديات والجمعيات الأهلية والفرق التطوعية، وتضمنت أنشطة تنظيف الشوارع وإزالة الأعشاب وترحيل المخلفات، بالإضافة إلى حملات داخل المشافي وتنظيف الشواطئ. - أكد المشاركون على أهمية الشراكة بين المجتمع والجهات العامة لتحسين الخدمات، مع الأمل في تحويل الحملة إلى تقليد دوري يعزز الوعي البيئي والانتماء للمكان.

تتواصل في محافظة اللاذقية الحملة المجتمعية "بأيدينا نحافظ عليها"، التي تستهدف تنظيف الشوارع والأحياء والشواطئ والمرافق العامة، بمشاركة مئات المتطوعين والعاملين في المؤسسات الحكومية، وسط دعوات لتحويلها من مبادرة مؤقتة إلى سلوك مجتمعي دائم يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة وتحسين مظهرها العام.

وتحوّلت شوارع وأحياء محافظة اللاذقية خلال اليومين الماضيين إلى ورشات عمل مفتوحة، شارك فيها عدد كبير من المتطوعين ضمن الحملة التي أطلقتها المحافظة بمشاركة حكومية وشعبية واسعة، بهدف تحسين الواقع البيئي والخدمي وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.

وانطلقت الحملة يوم الاثنين من مدينة اللاذقية، قبل أن تمتد تدريجياً إلى عدد من المناطق والبلدات، من بينها الحفة وجبلة وقرى الساحل، بمشاركة مديريات الخدمات الفنية والطوارئ وإدارة الكوارث والزراعة والصحة، إلى جانب البلديات والجمعيات الأهلية والفرق التطوعية وطلبة المؤسسات التعليمية والأهالي.

وشهدت الأيام الأولى للحملة تنفيذ أعمال واسعة شملت تنظيف الشوارع والأرصفة والساحات العامة، وإزالة الأعشاب والنباتات العشوائية، وترحيل الأنقاض والمخلفات. كما تضمنت حملات خاصة داخل المشافي الحكومية وفي محيطها، إلى جانب تنظيف شواطئ المدينة وميناء الصيد والنزهة.

وفي السياق، قال مدير الإعلام في مديرية الزراعة باللاذقية، عدنان أوسي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الحملة "لا تستهدف إزالة النفايات وتحسين المشهد البصري فحسب، بل تسعى أيضاً إلى ترسيخ فكرة أن المرافق العامة مسؤولية جماعية، وأن الحفاظ عليها يبدأ من السلوك اليومي للمواطن".

وأضاف أن مشاركة المؤسسات الرسمية إلى جانب الأهالي والمتطوعين "تبعث برسالة مهمة مفادها أن تحسين الواقع الخدمي لا يمكن أن يتحقق إلا بالشراكة بين المجتمع والجهات العامة".

من جانبه، أوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية، عبد الكافي كيال، لوكالة "سانا"، أن الحملة تمتد على مدى أربعة أيام، وتركّز على المداخل الرئيسية والعقد الطرقية والأحياء السكنية. وأضاف أن أكثر من 30 فريقاً تطوعياً يشاركون في تنفيذها، إلى جانب الجمعيات الأهلية وفعاليات المجتمع المحلي.

وأضاف كيال أن المحافظة "بحاجة إلى حملة تنظيف كبيرة تعزز واقع التعافي فيها، وهو ما يتطلب جهودا مشتركة من مختلف الجهات والمؤسسات والأهالي"، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وزيادة انتشار الحشرات يفرضان مضاعفة الجهود للحفاظ على النظافة العامة والصحة البيئية.

أما المتطوع أحمد مدنية، من اللاذقية، فقال لـ"العربي الجديد" إن مشاركته في الحملة جاءت انطلاقا من شعوره بالمسؤولية تجاه المدينة التي يعيش فيها. وأضاف: "التغيير يبدأ بخطوة بسيطة، وعندما يرى الناس شبانا ومتطوعين يعملون في الشوارع والأحياء، فإن ذلك يشجع آخرين على المشاركة، أو على الأقل على الحفاظ على نظافة المكان". وأشار إلى أن الحملة وفّرت فرصة لتعزيز روح التعاون بين أبناء الأحياء المختلفة، مضيفاً: "الرسالة ليست تنظيف الشوارع ليوم واحد، وإنما بناء ثقافة مستمرة تحترم الفضاء العام".

وفي حي الصليبة بمدينة اللاذقية، يرى خالد شخيص، وهو أحد سكان الحي القديم، أن مشاركة الأهالي في الحملة تركت أثرا إيجابيا لدى السكان، وقال: "نشعر أن المدينة تستعيد حيويتها عندما نرى هذا التعاون بين المواطنين والمؤسسات. والأهم هو استمرار هذه المبادرات والحفاظ على النتائج التي تحققت". لكنه أكد في الوقت ذاته أن نظافة المدينة مسؤولية جماعية ويجب أن لا يقتصر الأمر على الحملات فقط.

ويأمل المشاركون في الحملة أن تتحول إلى تقليد دوري وثقافة مجتمعية مستدامة، تسهم في رفع مستوى الوعي البيئي، وتعزيز الانتماء للمكان، في مدينة تستعد لاستقبال موسم الصيف وزوار الساحل السوري.