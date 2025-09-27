حملة لمكافحة كلاب الشوارع في الجزائر بعد تكرار حوادث مميتة

- تعرض طفلان في ولاية أم البواقي لهجمات من كلاب متشردة، مما أدى إلى وفاة أحدهما بسبب داء الكلب، مما أثار قلق المجتمع والسلطات. - استجابت السلطات بإعدام الكلب المهاجم وإطلاق حملات للقضاء على الكلاب الضالة، مع خطة حكومية للقضاء على داء الكلب بحلول 2030 عبر تعزيز التلقيح والرقابة. - واجهت حملات الإعدام رفضًا من نشطاء الرفق بالحيوان، الذين يفضلون التلقيح كحل، وأطلقوا حملات لتقديم خدمات تلقيح مجانية بالتعاون مع المصالح البيطرية.

كان الطفل نذير بوزيد، من ولاية أم البواقي شرقي الجزائر، يستعد كباقي أقرانه للدخول المدرسي، حين تعرّض له كلب متشرد رفقة اثنين من أصدقائه. أصيب نذير بجروح خطيرة في عينه ويده، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية رغم تدخل الأطباء وبذلهم جهوداً مكثفةً لإنقاذه. وبعد أيام قليلة، فارق الحياة متأثراً بإصابته بداء الكلب، ليتبعه طفل ثانٍ بسبب العدوى نفسها، إذ تبيّن أن الكلب المهاجم كان مصاباً بالداء، ولم يكن ملقّحاً.

لم يكن الطفلان الضحيتَين الوحيدَتين؛ إذ أصيب آخرون بعضّات الكلاب، فقد بقي ستة مصابين تحت الرعاية الطبية في المستشفى لفترة، وزارهم وزير الصحة الجزائري محمد صديق آيت مسعودان، الأربعاء الماضي. وفي مدينة القليعة بولاية تيبازة، قرب العاصمة، أعلنت السلطات المحلية تعرض سبعة أشخاص لهجوم كلب، ونُقلوا جميعاً إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، ثم غادروه مع إبقائهم تحت المراقبة الطبية تحسباً لظهور أعراض جانبية.

تكرار الإصابات والوفيات يدفع إلى حملات مكافحة الكلاب الضالة

وتدخلت السلطات لإعدام الكلب المهاجم، وإرسال عينات منه إلى معهد باستور المرجعي للتأكد من إصابته بداء الكلب، كما باشرت إجراءات قضائية ضد مالكه، محمّلةً إياه المسؤولية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بالضحايا.

وأثارت هذه الحوادث المتتالية قلق المجتمع والسلطات، وأكد وزير الداخلية سعيد سعيود، خلال اجتماع مع الأطر المركزية للوزارة، الأربعاء الماضي، "ضرورةَ التطبيق الصارم للنصوص القانونية السارية بخصوص تربية الكلاب المفترسة وكلاب الحراسة، مع منع حركتها في الوسط الحضري صوناً لسلامة المواطنين"، خاصة بعد الشكاوى من مخاطر هذه الكلاب على الأطفال، واعتراض بعضهم خلال الذهاب إلى المدارس أو اللعب في الفضاء العام.

يرى نشطاء أن قتل الكلاب ليس حلاً وأن التلقيح هو السبيل الأمثل



وبدأت البلديات حملة للقضاء على الكلاب الضالة، وفي بلدة عين الديس طلبت السلطات من المواطنين الاحتفاظ بكلابهم لتجنب إبادتها خلال الحملة، فيما أعلنت سلطات بلدية موزاية بولاية البليدة بدء حملة مماثلة تستمر حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، داعيةً في إعلان "كل من يملك كلباً أو قطاً أليفاً، الاحتفاظ به حتى لا يتعرض للقتل"، وأخلت البلدية مسؤوليتها عن قتل أي كلب أو قط أليف.

وينظم قانون جزائري صادر في عام 2006، ما يُعرف بـ "الصيد الإداري"، الذي يسمح بالتخلص من الحيوانات المهدّدة للصحة العامة عبر القنص، وتُجرى الحملات بعد إبلاغ المواطنين مسبقاً، وبالتنسيق بين مختلف المصالح المختصة والجهات الأمنية، للوقاية من تفشي داء الكلب أو تسجيل وفيات ناجمة عنه.

وتشير بيانات نشرتها وزارة الصحة الجزائرية خلال إحياء اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب، 28 سبتمبر/أيلول من كل عام، أن الجزائر تسجل سنوياً نحو 15 حالة وفاة بهذا الداء، وبيّنت المعطيات أن أكثر من 42% من الإصابات تطاول الأطفال دون الخامسة عشرة، وأن السبب الرئيسي وراءها هو الكلاب بنسبة 82.5%، ومنها 54% كلاب ضالة، ويُعزى ذلك أساساً إلى ضعف احترام التلقيح الدوري للكلاب.

ووضعت الحكومة الجزائرية خطة طموحة تهدف إلى بلوغ صفر إصابة بداء الكلب بحلول عام 2030، عبر تعزيز حملات التلقيح والرقابة الميدانية والحدّ من انتشار الكلاب المتشرّدة. يقول رئيس مصلحة الصحة العمومية في بلدية أحمر العين بمحافظة تيبازة، بودومة نور الدين لـ"العربي الجديد" إنّ "التعامل مع انتشار الكلاب الضالة يختلف باختلاف إمكانيات كل بلدية. ثمة خيار أول يعتمد على العزل والحجز، لكن كثيراً من البلديات تعجز عن تطبيقه لغياب الأماكن المخصّصة لذلك، والخيار الثاني يقوم على استعمال مبيدات كيميائية لتسميم الكلاب، غير أن هذه الطريقة تكتنفها مخاطر صحية على البشر، أما طريقة القتل المطبقة حالياً، فتواجه البلديات بسببها صعوبات كبيرة؛ أولاً في الحصول على الذخيرة، وثانياً لعدم تجاوب جمعيات الصيادين معها لكونها بلا مقابل مادي".

غير أن الحملات التي تشنّها البلديات للقضاء على الكلاب والقطط الضالة أثارت في المقابل موجة رفض من نشطاء الرفق بالحيوان، الذين يرون أن هناك مبالغة نسبية في التخوّف من انتشار الكلاب. وقد استهجن عدد منهم قيام بعض البلديات باستعراض منجزاتها عبر نشر صور للكلاب بعد القضاء عليها.

وفي المقابل، أطلق الطبيب البيطري حسان حجيرة حملة بعنوان "ضد القالوفة"، دعا من خلالها إلى إيجاد حل علمي ومدروس يحمي الحيوانات والبيئة في آن، وأكد أن "القتل لا يجدي نفعاً، بينما التلقيح هو السبيل الأمثل لحماية الحيوانات من الهيجان وجعلها غير متوحشة".

بالتزامن مع ذلك، عرض أطباء بيطريون وناشطون بولاية سطيف، خدمات تلقيح مجانية للكلاب والقطط بالتنسيق مع المصالح البيطرية، كما أعلنت "عيادة كار البيطرية" إطلاق حملة لتلقيح الكلاب والقطط الضالة مجاناً، داعيةً المواطنين إلى التعاون حفاظاً على الصحة العامة.