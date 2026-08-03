حملة للقضاء على "تفاح الشيطان" في العراق

- التأثيرات الصحية والبيئية لنبات الداتورا: يشكل نبات الداتورا تهديداً صحياً وبيئياً بسبب مركباته السامة التي تؤثر على الجهاز العصبي، مما يسبب اضطرابات خطيرة وقد يؤدي إلى التسمم أو الوفاة، ويهدد الثروة الحيوانية والاقتصاد الزراعي. - انتشار النبات وتحديات المكافحة: بقاء بذور الداتورا كامنة في التربة يعقد جهود المكافحة، خاصةً عند انتشاره قرب مصادر المياه والحقول الزراعية، مما يزيد من صعوبة السيطرة عليه. - استراتيجيات المكافحة والتوعية: تعتمد مكافحة الداتورا على الاكتشاف المبكر وحملات التوعية البيئية، حيث يتعاون المزارعون مع الجهات الزراعية لإزالة النبات بشكل صحيح، وتستمر حملات التوعية والمسح الميداني لمنع عودته.

عاد نبات الداتورا، المعروف محلياً باسم "تفاح الشيطان"، لينتشر في محافظة الأنبار غربي العراق، مثيراً مخاوف الجهات الزراعية والبيئية لما يمثله من تهديد مباشر على الإنسان والحيوان والبيئة. وشهد نبات الداتورا حملات إزالة متكرّرة في المحافظة الحدودية مع السعودية والأردن وسورية، غير أنه يعاود الظهور بين فترة وأخرى بسبب بقاء بذوره كامنة في التربة، ما يجعل مكافحته عملية مستمرة وليست نهائية.

ورغم أنّ هذا النبات يبدو للوهلة الأولى جذاباً بفضل أزهاره القمعية التي تتفتح غالباً مع ساعات المساء، فإن مظهره يخفي خطراً بالغاً، إذ يحتوي على مركبات كيميائية شديدة السمية تؤثر في الجهاز العصبي، وقد تقود إلى حالات تسمم خطيرة أو الوفاة عند تناوله أو التعامل معه بصورة غير آمنة، فضلاً عن أن قدرته الكبيرة على إنتاج البذور تمنحه فرصة للانتشار مجدداً حتى بعد التخلّص منه.

ويقول الخبير الزراعي شاكر الدليمي، لـ"العربي الجديد"، إنّ نبات الداتورا أو "تفاح الشيطان" يُعد من النباتات الدخيلة على البيئة المحلية في الأنبار، مشيراً إلى أن ظهوره سُجل منذ نحو عشرين عاماً، من دون وجود معلومات دقيقة تحدد الكيفية التي وصلت بها بذوره إلى المنطقة، وأن التقديرات تتحدث عن احتمال انتقال بذوره على نحوٍ لا إرادي، مثل السيول أو غيرها. وأوضح أن مديريات الزراعة في المحافظات العراقية تتبادل المعلومات بصورة مستمرة مع وزارة الزراعة بشأن مواقع انتشار النبات وطرق مكافحته، لافتاً إلى أن الفرق الزراعية تنفذ حملات مسح دورية لرصد أي بؤر جديدة، مع التنسيق المباشر مع دوائر البلديات والقوات الأمنية لإزالة النباتات والتخلص منها بالحرق وفق الضوابط البيئية، لمنع انتقال بذورها إلى مناطق أخرى.

ولا يقف خطر "تفاح الشيطان" عند حدود انتشاره في الأراضي الزراعية، بل يمتد ليشكل تهديداً صحياً وبيئياً واسعاً، الأمر الذي يدفع المختصين إلى التحذير من خطورته على الإنسان والحيوان معاً. ويقول الخبير البيئي أحمد حسن، إن الداتورا من أخطر النباتات البرية بسبب احتوائه على مركبات التروبان القلوية، وهي مواد تؤثر مباشرة في الجهاز العصبي المركزي، وقد تسبب اضطرابات حادة في الوعي والهلوسة والهذيان وفقدان الإدراك، وقد تصل في بعض الحالات إلى التسمم الشديد أو الوفاة عند تناول أجزاء من النبات.

وبيّن أنّ الخطورة لا تقتصر على الإنسان، إذ إنّ الحيوانات التي ترعى في الأراضي المفتوحة قد تتناول أجزاء من النبات من دون تمييز، ما يعرّضها لحالات تسمم قد تؤدي إلى نفوقها أو تراجع إنتاجيتها، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على الثروة الحيوانية والاقتصاد الزراعي في المناطق الريفية. أما الخبير البيئي أسعد كاظم فيشير إلى أن انتشار النبات بالقرب من مصادر المياه أو الحقول الزراعية يمثل تحدياً إضافياً، لأن بذوره قد تنتقل بسهولة إلى مناطق جديدة، مؤكداً أن التخلّص منه يجب أن يجري وفق إجراءات علمية وآمنة، مع استخدام معدات الوقاية الشخصية، وعدم رميه في الأراضي الزراعية أو مجاري المياه حتى لا تتجدّد دورة انتشاره.

ويؤكد كاظم لـ"العربي الجديد" أن نجاح عمليات المكافحة يعتمد بصورة كبيرة على سرعة اكتشاف النبات قبل دخوله مرحلة الإزهار وتكوين البذور، لأنّ كل نبتة قادرة على إنتاج مئات البذور التي قد تبقى كامنة في التربة لفترات طويلة، وهو ما يفسر عودة ظهورها بين حين وآخر حتى بعد تنفيذ حملات الإزالة. ويرى أنّ المكافحة الحقيقية لا تعتمد على إزالة النبات فحسب، وإنما على استمرار حملات التوعية البيئية في المدارس والقرى والأرياف، لأن المعرفة المبكّرة بخطورته تقلل كثيراً من احتمالات التعرّض له.

وفي القرى والأرياف، حيث يجاور السكان الأراضي الزراعية يومياً، تبدو خبرة المزارعين عاملاً مهماً في اكتشاف النباتات الدخيلة والتمييز بينها وبين النباتات الأخرى. ويقول المزارع محمود الجاسم إنّ أبناء الأنبار يمتلكون خبرة طويلة في الزراعة، ولذلك يستطيع معظمهم التفريق بين النباتات النافعة والضارة بمجرد رؤيتها، موضحاً أن غالبية سكان المحافظة ينحدرون من أسر فلاحية، الأمر الذي جعل المعرفة بالنباتات تنتقل بين الأجيال.

ويضيف أنّ المزارعين اعتادوا مراقبة أراضيهم بصورة مستمرة، وعند العثور على نبات الداتورا "تفاح الشيطان" فإنهم يتجنّبون لمسه مباشرة، ويبلغون الجهات الزراعية لتتولى إزالته بالطريقة الصحيحة، مؤكداً أن التعامل الفردي معه قد يؤدي إلى انتشار بذوره أو تعريض الأشخاص للخطر. ويؤكد أن تعاون الأهالي مع مديريات الزراعة أسهم في احتواء كثير من بؤر انتشار النبات خلال السنوات الماضية، مشدداً على أن استمرار حملات التوعية والمسح الميداني سيبقى ضرورة ملحة لمنع عودته إلى الأراضي الزراعية.