- أطلق أنصار فلسطين في المملكة المتحدة حملة لدعم الطبيب الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة، الذي يواجه تهديدًا بحرمانه من ممارسة مهنته بسبب نشاطه في فضح جرائم إسرائيل، رغم تبرئته من تهم معاداة السامية ودعم الإرهاب. - يصر المجلس الطبي العام على إحالة القضية إلى المحكمة العليا، مما يثير ضغوطًا من الأطباء والجماعات الداعمة لفلسطين، الذين يعتبرون ملاحقة أبو ستة محاولة لإسكات الأصوات الفلسطينية. - تخرج أبو ستة من جامعة غلاسكو وعُرف بتوثيقه للجرائم الإسرائيلية، وتستمر جمعية "محامون في المملكة المتحدة من أجل إسرائيل" في الضغط لإحالة القضية للمحكمة العليا.

أطلق أنصار فلسطين في المملكة المتحدة حملة دفاع عن الطبيب الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة أخيراً، وسط مخاوف من إصرار "المجلس الطبي العام" على حرمانه من ممارسة المهنة، على خلفية نشاطه الفاعل من أجل فضح جرائم إسرائيل بحقّ الشعب الفلسطيني.

وتأتي الحملة بعدما كانت "محكمة الممارسين الطبيين" في المملكة المتحدة التابعة للمجلس قد ردّت دعوى ضدّ الطبيب الجرّاح غسان أبو ستة في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقد برّأته من تهم وُجّهت إليه تشمل معاداة السامية ودعم الإرهاب، وذلك في سياق حملة تمارسها جماعة ضغط مؤيّدة لإسرائيل في المملكة المتحدة؛ جمعية "محامون في المملكة المتحدة من أجل إسرائيل".

وطالبت "حملة التضامن مع فلسطين" البريطانيين بالمشاركة في توجيه رسالة إلى قيادة المجلس الطبي العام للمطالبة باستقالة من شارك في "هجوم غير شرعي زائف" على أبو ستة. وكان المجلس قد أعلن اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في قرار محكمة الممارسين التي قضت بتبرئة الطبيب الفلسطيني البريطاني من كلّ المزاعم المنسوبة إليه.

وتتضمّن الرسالة، التي تقترحها "حملة التضامن مع فلسطين"، تعبيراً عن "قلق بالغ إزاء التوجّه الحالي للمجلس الطبي العام (بشأن غسان أبو ستة) وتأثيره على الثقة في المهنة والنظام الصحي ككلّ". وتنتقد الرسالة بشدّة سعي المجلس إلى ملاحقة أبو ستة أمام المحكمة العليا، على الرغم من تبرئته سابقاً من قبل محكمة الممارسين الطبيين التابعة للمجلس نفسه.

وتبيّن الرسالة أنّ استقالة الرئيس التنفيذي للمجلس الطبي العام "خطوة ضرورية لاستعادة المصداقية، وإعادة بناء الثقة، وحماية نزاهة التنظيم الطبي في المملكة المتحدة". ووفقاً لما تؤكّده "حملة التضامن مع فلسطين"، فإنّ آلاف الأطباء طالبوا بالفعل قيادة المجلس الطبي العام بالاستقالة بسبب موقفها من أبو ستة، غير أنّ ثمّة "حاجة إلى زيادة الضغط" على المجلس.

في مواجهة الضغوط، يصرّ المجلس الطبي العام على إحالة القضية إلى المحكمة العليا. ويقول متحدّث باسمه لـ"العربي الجديد" إنّ "ممارسة حقّنا في الاستئناف أمر نقوم به بعناية فائقة وبعد دراسة متأنية". يضيف أنّ تركيز المجلس "ينصبّ على حماية العامة"، مشيراً إلى "قناعة" لدى المجلس بأنّ "من الصواب أن نستأنف القرار نظراً إلى طبيعة الادّعاءات" الموجّهة إلى أبو ستة.

📢 A motion by @BMA_Consultants today demands the absolute independence of the @gmcuk. UK doctors won't stand for a politically-motivated regulator.



The GMC's protracted attack on @GhassanAbuSitt1 was raised, a clear example of a case that is anything but independent. pic.twitter.com/qQMIpeDrZ2 — ICJP (@ICJPalestine) March 4, 2026

وكان غسان أبو ستة قد تخرّج، في عام 1993، من جامعة غلاسكو في اسكتلندا، التي يرأسها الآن منذ مارس/ آذار 2024، وقد قضى أكثر من ثلاثة عقود في علاج مدنيين مصابين في الحروب، ويوصَف بأنّه صوت قوي مؤثّر وفاعل في توثيق آثار الجرائم الإسرائيلية المروّعة ضدّ الشعب الفلسطيني.

وعبّرت "حملة التضامن مع فلسطين"، إحدى أكبر الجماعات الناشطة في إطار الحركة الفلسطينية بالمملكة المتحدة والغرب، عن اعتقادها بأنّ المجلس الطبي العام يستهدف الطبيب غسان أبو ستة بعد ضغوط من جمعية "محامون في المملكة المتحدة من أجل إسرائيل". ووصفت ملاحقة أبو ستة بأنّها "محاولة شائنة لإسكات الفلسطينيين، ومنعهم من الدفاع عن سلامة شعبهم، وعن مبادئ العدالة الأوسع". ولفتت إلى اعتقادها بأنّ "هذه المحاولة لن تنجح".

وكان المجلس الطبي العام في المملكة المتحدة قد أحال الطبيب الجرّاح غسان أبو ستة إلى محكمة الممارسين الطبيين، بعد تلقّيه شكوى من "محامون في المملكة المتحدة من أجل إسرائيل" في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023، بعد أقلّ من شهرين من بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. واتُّهم أبو ستة، في هذه الشكوى، بمعاداة السامية ودعم الإرهاب، فيما سعى مقدّموها إلى منعه من ممارسة المهنة بدعوى الإضرار "بحماية صحة العامة وسلامتها وحياتها" وعدم الحفاظ "على ثقة العامة في مهنة الطب... وعلى المعايير والسلوك المهني الملائمَين".

ووفقاً لقرار محكمة الممارسين الطبيين، فإنّ جمعية "محامون في المملكة المتحدة من أجل إسرائيل" ارتكزت في شكواها على مقال كتبه غسان أبو ستة في صحيفة الأخبار اللبنانية، بتاريخ الثامن من مارس/ آذار 2018، وبتدوينتَين نشرهما على موقع إكس. في ما يتعلّق بالمقال، فقد أتى تحت عنوان "الشعب الفلسطيني والسلطة ولحظة الحقيقة"، تناول فيه كاتبه "استشهاد المقاوم أحمد نصر جرّار، بطل عملية نابلس، على يد جيش الاحتلال الصهيوني"، واصفاً ذلك بأنّه "يمثّل لحظة مفصلية في تاريخ شعبنا". وفي ختام المقال، لفت أبو ستّة إلى أنّه "لم يبقَ بيد الشعب من سلاح غير العنف الثوري".

يُذكر أنّ إسرائيل كانت قد اتّهمت جرّار بالمشاركة في قتل حاخام يهودي قبل اغتياله، في فبراير/ شباط 2018، بأسابيع قليلة. وأشارت الشكوى كذلك إلى انتقاد المقال للسلطة الفلسطينية، على خلفيّة تنسيقها مع الجيش الإسرائيلي في قتل مئات من المقاومين الذين رأى أنّهم "استشهدوا على يد هذا الحلف الشيطاني". لكنّ تحقيقات المحكمة، التي كانت علنية، انتهت في التاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي إلى تبرئة أبو ستة. وأفادت بأنّها "مقتنعة بأنّ القارئ سوف يفهم هذا (ما جاء في المقال) بأنّه انتقاد للسلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الصهيوني وليس عداءً للشعب اليهودي بوصفه جماعة".

في هذا الإطار، قال رئيس لجنة التقييم إيان كومفورت إنّ المحكمة لم تنتقِ اقتباسات محدّدة، بل نظرت في المقال برمّته، الذي عبّر عن آراءٍ تنتقد النخب السياسية في فلسطين. أضاف كومفورت أنّهم لم يجدوا فيه أيّ إشارة إلى معاداة السامية أو تأييد للإرهاب أو العنف.

وفي ما يخصّ التدوينتَين المرتبطتَين بالقضية، لفتت المحكمة إلى أنّها لا تملك أيّ دليل بشأن نشرهما، باستثناء أنّ ذلك أتى قبل عام 2023. وكان غسان أبو ستة قد أعاد نشر تدوينة هنّأ في خلالها "إخواننا في حركة حماس ورفاقنا في الجبهة الشعبية (لتحرير فلسطين)" بذكرى تأسيس كلّ واحدة من الجهتَين؛ الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 1987 والثانية في 11 من الشهر نفسه إنّما في عام 1967. وخلصت المحكمة إلى أنّ القارئ العادي سوف يقرأ في هذه التدوينة احتفالاً بذكرى سنوية، لا دعماً مادياً أو معنوياً للإرهاب.

أمّا التدوينة الثانية فتناولت "شهيدَين من شهداء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في عامَي 1973 و1974. وقال غسان أبو ستة إنّ من يفهم السياق السياسي في سبعينيات القرن الماضي، سوف يجد في هذه المنشور مجرد تعبير عن "تضامن" مع القضية الفلسطينية. بدوره، أكّد كومفورت أنّ التدوينة، في حال نُظر إليها من منظور قارئ عربي عادي وعقلاني، لا يمكن وصفها بأنّها تحريض على العنف أو الإرهاب أو دعم لهما.

وخلصت التحقيقات إلى أنّ لا دليل على أنّ المنظمتَين كانتا على قائمة الإرهاب قبل إعادة النشر، كذلك أكدت أنّ قارئ المنشورَين "سيدرك الأهمية التاريخية لهذَين الفصيلَين الرئيسيَّين في النسيج الفلسطيني" و"لن يعدّ الأمر عوناً مادياً أو معنوياً لارتكاب أعمال إرهابية". بالتالي، قرّرت هيئة محكمة الممارسين الطبيين أنّ أبو ستة لم يرتكب مخالفة سلوكية تستدعي منعه من ممارسة المهنة.

لكنّ جمعية "محامون في المملكة المتحدة من أجل إسرائيل" انتقدت قرار المحكمة ووصفته، في الأوّل من فبراير/شباط الماضي، بأنّه "يثير قلقاً جدياً". وأعلنت على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أنّها قدّمت عريضة تفصيلية إلى "هيئة المعايير المهنية" تطلب فيها أن يحيل المجلس الطبي العام القضية إلى المحكمة العليا. وزعمت أنّ "الأدلة، بغالبيتها، لم تُعرَض على محكمة الممارسين الطبيين". وفي بيان مكتوب، قال متحدّث باسم جمعية المحامين، التي تلاحق مؤيّدي فلسطين ومعارضي إسرائيل في المملكة المتحدة، إنّ قضية أبو ستة "تمثّل إخفاقاً خطراً في الالتزام بالمعايير التي يتوقّعها كثيرون من أفراد العامة من مهنة الطب". أضاف أنّه "عندما لا يُصار إلى التحقيق في الأدلة واسعة النطاق بطريقة صحيحة، تتزعزع ثقة العامة حتماً".

وفي منتصف فبراير الماضي، قرّر المجلس الطبي العام في المملكة المتحدة استئناف قرار محكمة الممارسين الطبيين القاضي بتبرئة الطبيب الجرّاح الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة، أمام المحكمة العليا، وذلك بدعوى الحرص على "حماية العامة". ويهدف المجلس، بحسب المتحدّث باسمه، إلى إثبات الادّعاءات بأنّ منشورات أبو ستة "تضمّنت تعليقات تدعم العنف والإرهاب بصورة صريحة"، وأنّ القصد منها هو "دعم العنف والإرهاب"، كذلك يهدف المجلس إلى الإثبات كذلك بأنّه "يدعم منظمة محظورة والإرهاب بصورة صريحة".