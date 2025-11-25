حملة لإنهاء العنف الرقمي ضدّ المغربيات

- تشارك الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في حملة "16 يوماً من النشاط" لمكافحة العنف الرقمي ضد النساء، مؤكدة على ضرورة تجريم هذه الأفعال وضمان أمن المنصات الرقمية. - أشار إدريس السدراوي إلى أن العنف الرقمي يستهدف النساء بشكل منظم، داعياً لتطوير القوانين وتوفير حماية فورية للضحايا وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية. - كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تعرض نسبة كبيرة من النساء للعنف الرقمي، مما يستدعي إجراءات صارمة لتجريم التشهير الرقمي وتوفير آليات فعّالة للتبليغ والدعم.

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان غير الحكومية، اليوم الثلاثاء، انخراطها في حملة "16 يوماً من النشاط" التي تمتد من 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتندرج ضمن حملة الأمم المتحدة بعنوان "الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات 2025". جاء ذلك في وقت سجلت فيه الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بـ"قلق بالغ الانتشار الواسع للعنف الرقمي والتشهير الإلكتروني اللذين أصبحا الوسيلتين الأكثر فتكاً بالنساء نظراً إلى سرعة انتشارهما وصعوبة السيطرة عليهما، واستعمال الذكاء الاصطناعي لفبركة محتويات مهينة تمس الكرامة والشرف".

وتهدف الحملة إلى تعبئة المجتمع للضغط على الحكومات من أجل تجريم كل أشكال العنف الرقمي وإنهاء الإفلات من العقاب، وإلزام شركات التكنولوجيا بضمان أمن منصاتها وحذف المحتوى العنيف، إضافة إلى حث الجهات المانحة على دعم المنظمات النسائية والمجتمع المدني، وتشجيع الأفراد على مناصرة الناجيات، وتبني خطاب مقاوم للعنف.

واعتبر رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إدريس السدراوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "ما ينفذه المُشهرون عبر المنصات الرقمية من حملات ممنهجة ضد النساء والفتيات يمثل اعتداءً صارخاً على الكرامة الإنسانية وخرقاً خطيراً للقانون والقيم المجتمعية، ويساهم مباشرة في توسيع دائرة العنف الرقمي والتحريض والإساءة". وشدد على أن العنف الرقمي لم يعد سلوكاً فردياً معزولاً، بل تحول إلى ممارسة منظمة تستهدف تشويه السمعة، وابتزاز النساء، وترهيبهن نفسياً واجتماعياً، في ظل قصور المنظومة القانونية عن الردع السريع والفعّال، خصوصاً في ظل محدودية القانون 103-13 في مواجهة هذا النوع من الجرائم".

وأفاد بيان أصدرته الرابطة المغربية في مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء الذي يصادف في 25 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بأن "قانون محاربة العنف ضد النساء لا يوفر الحماية الفعّالة للضحايا ويظل قاصراً عن مواجهة الأشكال الحديثة للعنف، خاصة العنف الرقمي والتشهير الإلكتروني بسبب غياب النصوص الواضحة والرادعة التي تُجرّمه مباشرة. كما أنه ضعيف في توفير الحماية الفورية في الحالات المستعجلة، وأيضاً مراكز للإيواء والدعم النفسي والقانوني، ما يترك عدداً كبيراً من النساء من دون سند فعلي عند الحاجة".

وذكرت الرابطة أن "الوضع يزداد تعقيداً بسبب عدم إلزامية التبليغ عن حالات العنف ضد القاصرات، وضعف التنسيق بين الشرطة القضائية والنيابات العامة ووحدات الجرائم الإلكترونية، ما يوسع دائرة الإفلات من العقاب في الجرائم الرقمية والعائلية، ويُفرغ القانون من مضمونه على صعيد الردع والحماية".

وكانت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) كشفت في تقرير بمناسبة يوم المرأة العالمي في السابع من مارس/آذار 2023، أن "نحو 1.5 مليون مغربية وقعن ضحايا العنف الرقمي بواسطة الرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، ما يمثّل 19% من مجموع أشكال العنف ضد المرأة في المغرب. وقد ارتفعت نسبة التعرّض للعنف الرقمي بين المغربيات من 19 إلى 34% بالنسبة إلى من تراوحت أعمارهن بين 15 و19 سنة، وإلى 28% لمن تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة".

وأكدت أن "خطر التعرّض للعنف الرقمي يرتفع لدى نساء المدن بنسبة 16%، وبنسبة 25% لدى صاحبات المستوى الدراسي العالي، و30% لدى العازبات، و36% لدى التلميذات والطالبات، ويرتكبه رجل غريب في 73% من الحالات، وشريك أو أحد أفراد العائلة في نحو 4% من الحالات، وبنسبة مماثلة من قبل زميل في العمل أو الدراسة أو صديق".

ولمواجهة العنف الرقمي المتنامي ضد النساء في المجتمع المغربي، طالب السدراوي بتجريم صارم وواضح لكل أشكال التشهير الرقمي، وتشديد العقوبات على كل من يساهم في نشر أو إعادة نشر المحتوى المُهين أو التحريضي. وكذلك توفير حماية فورية وفعّالة للضحايا، مع آليات عملية للتبليغ والدعم والمواكبة، ومحاسبة كل المُشهِّرين الذين يستغلون المنصّات الرقمية للإضرار بالنساء وتهديد السلم المجتمعي.

وأكد السدراوي أن "الصمت عن هذا النوع من العنف هو تشجيع مباشر لاستمراره، ومواجهة التشهير الرقمي تستوجب اليوم اتخاذ موقف حازم وتنفيذ تحرك مؤسساتي عاجل لحماية النساء وصون كرامتهن".

ورغم إقرار المغرب قانوناً يجرّم العنف ضد النساء، دخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر/أيلول 2018، تواجه صعوبات مختلفة تطبيقه على أرض الواقع، كما يثير جدالاً بين من يعتبرونه قانوناً ثورياً ينصف المرأة ويضع حداً لمعاناتها، وبين من يشككون في قدرته على حفظ كرامتها وحمايتها.