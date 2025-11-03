- أطلقت وزارة الصحة السورية بالتعاون مع منظمات إغاثية حملة قسطرة قلب الأطفال في دمشق، مستهدفة 50 حالة لتقديم عمليات مجانية للأطفال بين سنة وخمس سنوات، بمشاركة أطباء سوريين ودوليين. - تشمل الحملة تركيب صمامات عند الحاجة، رغم نقص المستهلكات الطبية، وتكلفة العمليات خارج الحملة تتراوح بين 2,500 و3,000 دولار. يهدف التعاون السوري-القطري إلى تعزيز الكفاءة الطبية وجعل المعالجة مجانية دائماً. - أشار الدكتور علاء ملحم إلى أهمية الكشف المبكر للعيوب القلبية الخلقية، داعياً لتوسيع المبادرات لتشمل محافظات أخرى، وتعزيز قدرات القطاع الصحي السوري بدعم قطري.

لم يكن والد الطفل السوري آدم عبد الخالق، البالغ من العمر عامين، يتوقع أن يجد فرصة لعلاج ابنه بعد عامٍ من القلق والمعاناة. يقول لـ"العربي الجديد": "آدم وُلد بفتحة في القلب، واحتاج إلى عملية قسطرة لإغلاقها. الأطباء أخبرونا أن تكلفتها نحو ثلاثة آلاف دولار، وهو مبلغ لا يمكننا تأمينه. عندما سمعت عن الحملة المجانية في مشفى دمر، قدّمت فوراً، ولم أصدق عندما أبلغوني بأن حالة آدم مقبولة وأنه سيخضع للعملية قريباً. هذه الحملة أنقذت ابني حرفياً".

وتأتي قصة آدم ضمن عشرات الحالات التي تنتظر العلاج ضمن حملة قسطرة قلب الأطفال التي أعلنت عنها وزارة الصحة السورية بالتعاون مع منظمة سورية للإغاثة والتنمية (SRD)، وبالشراكة مع منظمة قطر الخيرية، في مشفى أمراض وجراحة القلب بدمر في محافظة دمشق. وتندرج المبادرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال في سورية، وتوفير حلول فعّالة للحالات القلبية الخلقية والمعقدة مجاناً، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح الدكتور أحمد المصري، مدير إدارة المبادرات في وزارة الصحة السورية، أن الحملة ستنطلق في السابع من الشهر الجاري وتستمر حتى الحادي عشر منه، بإشراف نخبة من أطباء القلب المتخصصين في تداخلات قلب الأطفال وتشخيص العيوب الخلقية. وأضاف أن المبادرة تستهدف نحو 50 حالة تجرى متابعتها بشكل دقيق للقيام بعمليات قلبية لهم، بالإضافة إلى الاستشارات التي ستقدم لجميع الأطفال الذين تقدم أهاليهم بطلب للمعاينة. مشيرا لـ"العربي الجديد" إلى أن الفئة العمرية التي تُقام لها هذه العمليات تتراوح بين سنة وخمس سنوات، مؤكداً أن جميع الإجراءات تتم عن طريق القسطرة دون الحاجة لأي تدخل جراحي مفتوح، ما يقلل المخاطر على الأطفال ويضمن سرعة التعافي، موضحا أن الفريق الطبي يتألف من أطباء سوريين واستشاريين مقيمين في الخارج، بالتعاون مع الفريق القطري والسوري الموجود في المشفى، حيث ستُجمع الحالات وتُفرز قبل البدء بأي عملية للأطفال لضمان أعلى معايير السلامة والجودة الطبية.

وأكد المصري أن المبادرة تشمل تركيب صمامات للأطفال خلال العملية عند الحاجة، مشيراً إلى وجود نقص في بعض المستهلكات الطبية الأساسية مثل الصمامات وأدوات الإيكو، التي يجرى تأمينها من خلال جهود الأهالي والجمعيات الخيرية. وأضاف أن تكلفة كل عملية خارج المبادرة تتراوح بين 2,500 و3,000 دولار، بينما ستجرى العمليات ضمن الحملة بشكل مجاني تماماً، لافتاً إلى أن هناك خطة في وزارة الصحة لجعل المعالجة في المشفى مجانية بشكل دائم. ولفت إلى أن مشفى أمراض وجراحة القلب بدمر سجل منذ بداية العام نحو 250 حالة أطفال بحاجة إلى معالجة قلبية دقيقة، مؤكداً أن المبادرة تمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الطبية القطرية في معالجة الأطفال، من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الفريق القطري والسوري، بما يعزز الكفاءة الطبية ويرفع مستوى الرعاية الصحية للأطفال في سورية.

وأشار الدكتور المصري إلى أن الراغبين في التسجيل والمراجعة الأولية يمكنهم تعبئة الاستمارة عبر الرابط المخصص، لتسهيل عملية الفرز والتحضير للعمليات، بما يضمن تقديم الرعاية للأطفال بشكل آمن وفعّال، مختتما تصريحاته بالتأكيد أن هذه الحملة تمثل خطوة مهمة في تعزيز الرعاية القلبية للأطفال في سورية، مشيرا إلى أن التعاون بين الوزارة والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية هو السبيل لضمان استمرارية مثل هذه المبادرات وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد ممكن من الأطفال المحتاجين، بما يعكس التزام الوزارة بتوفير الرعاية الصحية المتخصصة للفئات العمرية كافة دون تمييز.

وفي قراءة طبية موازية، قال الدكتور علاء ملحم، اختصاص أطفال ، لـ"العربي الجديد"، إن العيوب القلبية الخلقية تُعد من أكثر الحالات شيوعاً بين المواليد الجدد في سورية، مشيراً إلى أن نسبتها تتراوح بين 1% و1.5% من إجمالي الولادات، مضيفاً أن "الكشف المبكر والتدخل عبر القسطرة يسهمان في إنقاذ حياة الأطفال وتجنب مضاعفات خطيرة". وأضاف أن "العديد من العائلات تضطر إلى تأجيل العمليات بسبب ارتفاع التكاليف ونقص الأجهزة التشخيصية، ما يزيد من خطورة الحالات"، مشدداً على أن مثل هذه الحملات الإنسانية تسد فجوة كبيرة في النظام الصحي وتعيد الأمل لعشرات الأسر. كما دعا إلى توسيع نطاق المبادرات لتشمل المحافظات الأخرى، خصوصاً المناطق التي تفتقر إلى مراكز متخصصة في أمراض قلب الأطفال.

ويُذكر أن مشفى أمراض وجراحة القلب بدمر يستقبل يومياً ما بين 60 و70 مريضاً، بمعدل سنوي يتجاوز 19 ألف شخص، معظمهم من مصابي الاحتشاءات القلبية واضطرابات النظم الكهربائية للقلب، حيث تُشخّص الحالات أولاً في قسم الإسعاف الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ستة أسرّة، قبل تحويلها إلى العناية القلبية أو العادية. وتسعى المؤسسات القطرية، من خلال هذه المبادرة، إلى أن تكون شريكاً أساسياً في تعزيز قدرات القطاع الصحي السوري، وتوفير الدعم اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية، بما يساهم في تخفيف معاناة المدنيين ورفع جاهزية الاستجابة الإنسانية داخل سورية. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة مبادرات قطرية سابقة في المجال الصحي داخل سورية، شملت دعم مستشفيات وتقديم حملات طبية عينية متنوعة، ما يعكس التزام الدوحة بتوسيع نطاق الرعاية الصحية وتخفيف معاناة الأطفال والمرضى السوريين في مختلف المحافظات.