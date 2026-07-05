حملة شفاء 4 تنطلق لدعم مرضى سورية: أكثر من ألف عملية جراحية

- حملة "شفاء 4" في سوريا، بالتعاون مع "ميد غلوبال" ووزارتي الصحة والتعليم العالي، تستمر 8 أسابيع، وتغطي 14 تخصصًا طبيًا في 20 مستشفى بمشاركة 140 طبيبًا من أوروبا والخليج، لتقديم خدمات طبية تطوعية. - تهدف الحملة إلى إجراء أكثر من 1000 عملية جراحية مجانية وتقديم 6000 معاينة طبية، مع دعم المشافي بالأجهزة وتنظيم ورش عمل لتعزيز التعليم الطبي المستمر، مما يعكس روح التطوع والمسؤولية الوطنية. - تتميز الحملة بعمليات نوعية في جراحة الأورام والقلب والأوعية، وتستمر في 13 محافظة سورية، مع تسجيل الطلبات عبر وزارة الصحة، مما يعزز تطوير القطاع الصحي والتعليم الطبي في البلاد.

بدأت حملة "شفاء 4"، اليوم الأحد، وهي من أوسع الحملات الطبية في سورية، من حيث التخصصات والتغطية الجغرافية، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 8 أسابيع، بالتعاون ما بين منظمة "ميد غلوبال" ووزارتي الصحة والتعليم العالي في سورية وبتنظيم من فريق شفاء الطبي في ألمانيا.

وأوضح الدكتور عبد السلام ضويحي الاختصاصي في طب الأسرة بألمانيا وعضو إدارة فريق شفاء الطبي لـ"العربي الجديد" أن الحملة تُقام خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب تحت شعار "يداً بيد من أجل سورية"، استمراراً للنجاحات التي حققتها حملات شفاء السابقة، والتي قدمت منذ التحرير نحو عشرين خدمة طبية وجراحية. مضيفا أن الحملة تشمل 14 تخصصًا طبيًا في 20 مستشفى ومركزًا طبيًا موزعة على مختلف المحافظات السورية، بمشاركة 140 طبيبًا سوريًا من ألمانيا وأوروبا وبريطانيا ودول الخليج، يقدمون خدماتهم بشكل تطوعي بالكامل.



وبين ضويحي أن الحملة تهدف إلى: إجراء أكثر من 1000 عملية جراحية مجانية، وتقديم حوالي 6 آلاف من المعاينات والعلاجات التشخيصية الطبية، ودعم المشافي بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وتنظيم ورش عمل ومحاضرات ودورات تدريبية لنقل الخبرات وتعزيز التعليم الطبي المستمر.

ويضم فريق شفاء أكثر من 400 طبيب، بإشراف 9 أعضاء مجلس إدارة و20 عضوًا في الفريق الاستشاري، كما أكد ضويحي، ويتحمل جميع الأطباء المشاركين تكاليف السفر والإقامة على نفقتهم الخاصة، تأكيدًا لروح التطوع والمسؤولية الوطنية والإنسانية، قائلا: "شفاء 4 ليست مجرد حملة طبية، بل رسالة تضامن وعطاء من الأطباء السوريين في الداخل والاغتراب، وتجسيد لشراكة مستدامة تهدف إلى تطوير القطاع الصحي والتعليم الطبي في سورية"، لافتا إلى أن الحملة هي عطاء من أبناء سورية إلى أبناء سورية". وأشار إلى أن حملة شفاء 4 تتميز عن سابقاتها بعمليات أورام الدماغ والجهاز العصبي وأورام الجهاز الهضمي والكبد وعمليات الشبكية وزراعة القرنية وكذلك عمليات الجراحة البولية التصنيعية وجراحة السلس المتقدمة، إضافة إلى عمليات جراحة القلب والأوعية بتقنيات وأجهزة متقدمة ونوعية.

بدوره، قال مدير المكتب الإعلامي في وزارة الصحة السورية رياض حسن لـ"العربي الجديد" إن الحملة تستمر من 6 إلى 8 أسابيع في 13 محافظة سورية، بتخصصات متنوعة وتشمل أكثر من 13 تخصصا وعيادة، وتشمل عمليات نوعية، موضحا أن التسجيل عليها تم عبر معرفات وزارة الصحة، حيث عرّف بالحملة وأهدافها، وأطلقت رابطا للتسجيل وخلال 4 إلى 5 أيام أخذت الطلبات، وبعد عمليات التسجيل ذهبت الطلبات للجنة مختصة في دراسة الأولويات وتنوع المناطق والأماكن، لمعرفة كيفية توزع الفرق الطبية، حيث إن عدد الأطباء في الحملة يبلغ 140 طبيبا، مؤكدا أن كافة العمليات تجري في المشافي الحكومية.

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يشار إلى أن حملة شفاء 3 التي أطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2025، شملت ورشات تدريبية ومحاضرات أكاديمية للكوادر الطبية الشابة. وأوضح مسؤول الحملات والبعثات في وزارة الصحة، أحمد المصري لـ"العربي الجديد" أن هذا البعد التدريبي لا يقل أهمية عن العمليات الجراحية نفسها، لأنه يساهم في رفع جودة الخدمات الصحية على المدى المتوسط، ويعزز استدامة الخبرات داخل البلاد، حيث تأتي حملة "شفاء 4" استكمالا لسلسلة من الحملات السابقة.