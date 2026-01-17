حملة تشجير على طول 600 كيلومتر لحماية قطار الصحراء جنوبي الجزائر

ووصل القطار إلى محطة المسافرين في منطقة تندوف جنوب غربي الجزائر، الخميس، للمرة الأولى في تاريخ المنطقة الحدودية مع موريتانيا، بعد الانتهاء من إنجاز خط السكة الحديدية المنجمي الغربي الذي يربط بين بشار وتندوف وصولاً إلى منجم الحديد غار جبيلات.
وجاء هذا الحدث في الجزائر وسط احتفاء شعبي كبير بالإنجاز، الذي يُسهم في فك العزلة عن المنطقة وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية. وتستعد السلطات الجزائرية لتنظيم فعالية كبيرة في 25 يناير/ كانون الثاني الجاري احتفاءً بالمناسبة، ولإطلاق أولى شحنات الحديد المستخرج من منجم غار جبيلات عبر القطار.
وفي هذا السياق، يجري الإعداد لحملة وطنية لغرس خمسة ملايين شجرة في يوم واحد بمختلف مناطق الجزائر، من المقرر تنفيذها بالشراكة بين الحكومة والجمعيات النشطة في مجال البيئة وحماية الطبيعة، وذلك في 25 فبراير/شباط المقبل. وتأتي هذه المبادرة بعد نجاح حملة غرس أكثر من مليون شجرة في يوم واحد، التي نُظّمت في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.