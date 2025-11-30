حملة "باسم التحرير" للتبرع بالدم... لإنقاذ حياة مرضى في سورية

- أطلقت وزارة التربية والتعليم في سورية حملة "باسم التحرير، دمٌ يُهدى وذكرٌ يُنير" بالتعاون مع وزارة الصحة لدعم ثقافة التبرع الطوعي بالدم، خاصة للأطفال المحتاجين لوحدات دم آمنة. - ستُقام الحملة في 7 ديسمبر، مستهدفة العاملين في القطاع التربوي وأولياء الأمور والمواطنين لتعزيز التكافل المجتمعي ودور المؤسسات التعليمية في نشر المبادرات الإنسانية. - أكد الدكتور مصطفى الجازي أهمية التبرع بالدم كعمل إنساني حيوي لدعم شبكة الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن التفاعل المجتمعي هو مفتاح نجاح الحملة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سورية، ممثلة بمديرية الصحة المدرسية، اليوم الأحد، إطلاق حملة "باسم التحرير، دمٌ يُهدى وذكرٌ يُنير"، الوطنية للتبرع بالدم، بالتعاون مع وزارة الصحة والمؤسسة العامة لبنوك الدم والهيئة العامة لمستشفى الأطفال في سورية. وتأتي الحملة في إطار جهود تعزيز ثقافة التبرع الطوعي ودعم المرضى، خصوصاً الأطفال الذين يحتاجون إلى وحدات دم آمنة باستمرار.

وستُنظم الحملة في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إذ ستفتح مراكز التبرع أبوابها أمام العاملين في القطاع التربوي، وأولياء الأمور، والمواطنين الراغبين في المشاركة. وهي تهدف إلى تعزيز التكافل المجتمعي ودور المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة المبادرات الإنسانية والوطنية.

وأوضحت مديرية الصحة المدرسية أنّ "الحملة تأتي في إطار السعي المستمر لنشر الوعي الصحي بين العاملين في القطاع التعليمي والطلاب، وتهدف إلى تشجيع المجتمع على التبرع بالدم بوصفه واجباً أخلاقياً ووطنياً. وهي تدعم منظومة الرعاية الصحية، خاصة في مستشفى الأطفال الذي يستقبل يومياً حالات عدة تحتاج إلى نقل دم عاجل".

وقال الدكتور مصطفى الجازي، مدير بنك الدم في دمشق لـ"العربي الجديد"، إنّ "المبادرة خطوة مهمة لدعم شبكة الرعاية الصحية في البلاد. التبرع بالدم ليس مجرد فعل تطوعي بل عمل إنساني حيوي قد يشكل الفارق بين الحياة والموت بالنسبة إلى العديد من المرضى، لا سيما الأطفال الذين في أمسّ الحاجة لوحدات دم آمنة. ونحن في بنك الدم نعمل جنباً إلى جنب مع مختلف المؤسسات لتأمين احتياجاتنا من الدم لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية اللازمة".

أضاف: "التبرع بالدم في هذه الحملة وسيلة لتعبير المجتمع عن تضامنه، ورسالة إنسانية بامتياز، لذا نأمل في أن تحظى الحملة بمشاركة واسعة من المواطنين للمساهمة في تعزيز الوعي بأهمية التبرع وتوفير الدم للمستشفيات". وأكدت وزارة التربية والتعليم أن "التفاعل المجتمعي مع الحملة هو مفتاح النجاح، والتبرع بالدم رسالة تضامن إنساني تعكس القيم الوطنية في مواجهة التحديات".