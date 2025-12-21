حملات ليبية مكثفة للتوعية بمخاطر المخلفات الحربية

تكثف جهات محلية ودولية جهودها لرفع الوعي بمخاطر مخلفات الحروب في ليبيا، في وقت تواصل فيه هذه المخلفات تهديد حياة الأطفال والسكان في مناطق واسعة من البلاد. والأسبوع الماضي، شهدت عدة مدارس في العاصمة طرابلس، زيارات نظمتها دائرة مكافحة الألغام في البعثة الأممية والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومنظمة السلام الليبية ومنظمة "هالو تراست"، قُدمت خلالها جلسات توعية مخصصة لتلاميذ المدارس.

ووفقاً لبيانات البعثة الأممية، فقد تنقل المدربون بين فصول المدارس لتقديم عروض عملية وقصص تفاعلية تساعد التلاميذ على التعرف إلى الأجسام الغريبة التي قد تشكل خطراً على حياتهم، والتمييز بينها وبين مخلفات الحرب التي لا تزال مبعثرة في الأراضي المفتوحة والمباني المهجورة، مشيرة إلى تفاعل التلاميذ مع الإرشادات، حيث شارك بعضهم تجارب شخصية ومشاهدات مقلقة.

وأكدت البعثة الأممية أن هذه الزيارات خلقت نتائج إيجابية في أوساط التلاميذ، ونقلت عن إدارة إحدى المدارس التي زارتها، أن موقع المدرسة قريب من مناطق شهدت قتالاً خلال السنوات السابقة، وأن "مسؤولية المدرسة صارت لا تنحصر في دورها الأكاديمي، بل تمتد إلى حماية الأطفال، وإعدادهم للتعامل مع المخاطر خارج أسوارها"، مؤكدة أهمية تدريب المعلمين على التوعية بمخاطر مخلفات الحروب لضمان نقل هذه المخاطر للتلاميذ.

وفي منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شهدت عدة مناطق في غرب ليبيا، أنشطة توعية، وشارك ناشطون من طرابلس وتاورغاء وصبراتة والزاوية في ورشة عمل نظمتها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، هدفت إلى "رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر تخزين الأسلحة والذخائر، وتعزيز المعرفة بالسلوكيات الآمنة في التعامل مع الأسلحة الصغيرة والخفيفة".

وبحسب البعثة الأممية، فإن تلك اللقاءات تضمنت نقاشات واسعة وعروضاً تطبيقية ساعدت المشاركين على فهم انعكاسات سوء استخدام الأسلحة، أو تخزينها بطريقة غير آمنة، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من إصابات وخسائر في الأرواح.



ويؤكد الناشط المدني الليبي معتز الحامدي، أن جهود التوعية التي اشتركت فيها البعثة الأممية مع مؤسسات أخرى، هي امتداد لمسار طويل بدأته منظمات أهلية ليبية منذ أكثر من عشر سنوات، مشيراً إلى أن بعضها يشكل تحديداً استجابة لحوادث وانفجارات في مناطق نزاع سابقة، مثل سرت وبنغازي وطرابلس.

ويوضح الحامدي، لـ"العربي الجديد"، أن "تشكل هذه المنظمات الأهلية جاء بعد تزايد حجم الخطر الذي يهدد السكان، خصوصاً الأطفال والرعاة والعمال الميدانيين. ضمت هذه المنظمات الأهلية العديد من فرق العمل التطوعي في العديد من المناسبات، كما حدث في مناطق جنوب طرابلس إثر حرب عامي 2019 و2020، التي خلفت مساحات واسعة من المناطق المتضررة بمخلفات الحرب، وانصرف جزء من العمل التطوعي وقتها في توعية السكان الذين عادوا إلى بيوتهم بمخاطر مخلفات الحرب، وكيفية التعامل مع أي أجسام مريبة".

ويشير الناشط المدني إلى أن "هذه المبادرات، رغم أهميتها، واجهت عوائق كبيرة، أبرزها محدودية التمويل، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق التي تنتشر فيها الألغام والمفخخات، إضافة إلى غياب قاعدة بيانات محدثة توضح حجم انتشار المخلفات الحربية وأنواعها، كذلك فإن تشتت جهود المنظمات، وعدم وجود خطط واضحة للدولة، جعلا التأثير محدوداً مقارنة بحجم المشكلة، ما تطلب تدخلاً أممياً أكثر تنظيماً وقدرة على التنسيق بين الشركاء المحليين".

لكن الحامدي يلفت في الوقت نفسه إلى ما تتعرض له المبادرات المحلية، مثل عدم قدرتها على تدريب أفرادها على نقل مستوى العمل من التحذير من مخاطر مخلفات الحرب، إلى خلق سلوك وقائي مستدام لدى سكان المجتمعات المتأثرة، بحيث يصبح الحذر جزءاً من حياتهم اليومية، معتبراً أن "التوعية خط الدفاع الأول، لأنها تحصن الأفراد قبل وقوع الحادث، والأهم بناء وعي جيل ما بعد الحرب، ومنع تأثره بمخلفات النزاع النفسية".

ولا تزال الجهود الحكومية لانتشال مخلفات الحرب مستمرة بالتنسيق مع المنظمات الدولية. ففي الثلاثين من نوفمبر الماضي، أعلنت البعثة الأممية تمكن فرقها الفنية بالتعاون مع السلطات الليبية، من التخلص بشكل آمن من 8,702 قطعة من مخلفات الحروب القابلة للانفجار، إضافة إلى تطهير 7,419 متراً مربعاً من أصل 18,367 متراً مربعاً مصنفة ضمن المناطق الخطرة في موقع انفجار مخزن الذخيرة بمصراتة، الذي وقع في 31 أغسطس/ آب الماضي، وأدى إلى أضرار متعددة بسبب وقوعه داخل حي سكني.