حملات رسمية ومدنية لإيواء مشردي المغرب

- أطلقت السلطات المحلية وجمعيات مدنية في المغرب حملات لإيواء المشردين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، بهدف حمايتهم من موجات البرد القارس وتعزيز قيم التضامن والعمل التطوعي. - في مدن مثل الحسيمة وشيشاوة وخنيفرة، تم تنفيذ حملات ميدانية بالتعاون مع منظمات محلية ودولية لنقل المشردين إلى مراكز إيواء وتقديم الدعم اللازم لهم. - أكد يوسف الشفوعي على أهمية الانتقال من التدخلات الموسمية إلى مقاربة مستدامة لمعالجة ظاهرة التشرد، مع التركيز على توفير مراكز إيواء لائقة وبرامج للإدماج الاجتماعي.

أطلقت في الأيام الأخيرة حملات لإيواء مشردي المغرب بالتعاون بين السلطات المحلية وفعاليات مدنية لاحتواء مخاطر الأجواء الجوية الباردة عليهم. وقدمت جمعيات عدة الطعام والملابس لأشخاص دفعتهم ظروفهم إلى العيش في الشارع، في إطار تعزيز قيّم التضامن بين فئات المجتمع، وتشجيع العمل التطوعي. كما تعاونت السلطات المحلية في عدد من المدن مع منظمات المجتمع المدني، ونفذت مهام لجمع المشردين ونقلهم إلى أماكن خاصة من أجل حمايتهم من موجات البرد القارس.

في مدينة الحسيمة (شمال شرق)، أطلقت السلطات المحلية، بالتعاون مع مؤسسة "ثويزة" للإغاثة في ألمانيا وجمعية"أحد"، حملة واسعة لجمع مشردين وإيوائهم في مراكز خاصة بهدف حمايتهم من موجة البرد القارس التي تجتاح المنطقة. أيضاً نفذت السلطة المحلية في شيشاوة، بالتنسيق مع هيئة التعاون الوطني والوقاية المدنية ومركز إيواء الأشخاص في وضعية هشة، حملة ميدانية استهدفت أشخاصاً من دون مأوى، وقدمت مساعدات إنسانية عاجلة ونقلت بعضهم إلى مراكز إيواء لمحاولة الحدّ من معاناة التشرد في الفضاءات العمومية.

أيضاً أطلقت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بخنيفرة (وسط)، بالتنسيق مع السلطات المحلية، حملة ليلية لإيواء مشردين، وحصل الأمر نفسه في مديرية تيزنيت (جنوب) حيث تكفلت مؤسسة "الوفاء" برعاية أشخاص بلا مأوى، ونقلتهم إلى مركز الرحمة للإدماج الاجتماعي، بمشاركة هيئة التعاون الوطني والسلطات المحلية والقوات المساعدة وأعوان السلطة، وبالتنسيق مع جمعيات مدنية متخصصة وفرق الوقاية المدنية.

وقال الرئيس المؤسس لجمعية "أمل سلا" غير الحكومية يوسف الشفوعي لـ"العربي الجديد": "في ظل موجة البرد القارس وتساقط الأمطار في مناطق عدة بالمملكة، سُجّلت مبادرات إيجابية نفذتها السلطات المحلية وعدد من الجمعيات المدنية من أجل إيواء أشخاص من دون مأوى وحمايتهم من مخاطر الطقس القاسي، وهذه خطوات إنسانية تعكس روح التضامن والمسؤولية الجماعية". لكنه استدرك بأن "هذه الحملات المهمة ظرفية وموسمية غالباً، ما يستدعي الانتقال من التدخل العاجل إلى اعتماد مقاربة مستدامة لمعالجة ظاهرة التشرد تلحظ التنسيق بين السلطات والجماعات الناشطة والقطاعات الاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني".

وأكد الشفوعي أن "حماية كرامة الأشخاص ذوي الاوضاع الهشة، خاصة خلال فترات البرد الشديد، تفرض توفير مراكز إيواء لائقة، وخدمات صحية ونفسية، وبرامج للإدماج الاجتماعي والمهني تنسجم مع التوجيهات الملكية التي تهدف إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية. ونؤكد بصفتنا فاعلين مدنيين استعدادنا الدائم للانخراط في كل المبادرات الجدية التي تضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، وندعو إلى جعل التضامن قيمة دائمة وليس مجرد ردة فعل ظرفية تفرضه قساوة الطقس".

