حملات جمع تبرعات وهمية تقتات على أزمات السوريين

في سورية التي لم تلتقط أنفاسها بعد من سنوات الحرب، لم تعد المعاناة الإنسانية محصورة بالجوع والمرض والنزوح، بل امتدت إلى أشكال جديدة من الاستغلال تستخدم شاشات الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي في تحويل صور المرضى وذوي الإعاقة والأسر المعدمة إلى مادة لجمع الأموال، بعيداً عن أي ضمانة لوصول تلك التبرعات إلى مستحقيها.

وتنتشر يومياً على منصات "فيسبوك" و"واتساب" و"تليغرام" عشرات النداءات التي تبدأ بعبارات من قبيل "أنقذوا هذا الطفل" أو "حالة إنسانية حرجة"، مرفقة بصور قاسية وقصص مختصرة تُكتب بعناية لاستدرار التعاطف، بينما تقف خلفها جرائم نصب واحتيال.

ودعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية المواطنين إلى عدم الاستجابة لأي حملات لجمع تبرعات لا تحصل عبر جهات مرخصة قانونياً، وحذرت من أن عدداً كبيراً من هذه الحملات يهدف إلى جمع الأموال بطرق غير شرعية، بينما يجب أن يخضع أي نشاط لجمع المال يجب لإشرافها المباشر، غير أن هذه التحذيرات ليست كافية لوقف تمدد الظاهرة في ظل عدم القدرة على التحقق في الفضاء الرقمي، حيث يكفي نشر حساب وهمي لصورة مؤثرة لإطلاق حملة تدرّ الآلاف خلال ساعات.

في ريف حمص، يعاني الأربعيني أسامة عبد الرحمن من مرض مزمن في الكلية، ولا يمتلك المال الكافي لتغطية تكاليف علاجه، ويعتمد على مساعدات أقاربه. في أحد الأيام، فوجئ بأن صورته منتشرة على "فيسبوك" تحت عنوان "ساعدوا أسامة على الحياة"، مرفقة بنداء عاجل للتبرع، وأرقام حوالات. مع تصاعد التفاعل، بدأ يطرح أسئلة حول الجهة التي تدير الحملة، ليكشف لاحقاً أن من نشر الصور لا تربطه أي صلة بعائلته، وأن الأموال حُوّلت إلى حسابات شخصية، فيما بقي من دون علاج رغم تحول معاناته إلى وسيلة تربح رقمية.

تجربة مشابهة عاشتها النازحة من ريف دمشق مها زكريا، التي فقدت منزلها خلال سنوات الحرب، واضطرت للعيش مع أطفالها في مخيم يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، إذ انتشرت صورها وهي تحاول تأمين الطعام لأطفالها على نطاق واسع بعد إطلاق حملة تبرعات باسمها، لكن الجزء الأكبر من هذه الأموال لم يصل إليها. تقول لـ"العربي الجديد": "كنت أعتقد أن الناس سيساعدون أطفالي، لكنني لم أحصل إلا على وعود، وما زلت أبحث عن طريقة لإطعامهم. شعوري لم يقتصر على الغضب، بل شعرت بالإهانة لأن معاناتنا استُخدمت من دون علمنا".

في ريف دمشق أيضاً، وجد محمد شنيرة نفسه جزءاً من قصة مشابهة، فهو رب أسرة تضم ثلاثة أطفال، ويمارس أعمالاً متفرقة بالكاد تكفي لتأمين أساسيات الحياة، وانتشرت صوره مع أطفاله مرفقة بدعوات للتبرع من أجل تعليمهم وتأمين احتياجاتهم، لكن المبالغ التي وصلته كانت محدودة للغاية مقارنة بما تم جمعه. يقول: "نرى التعاطف في التعليقات، لكن الواقع لا يتغير، وأشعر أحياناً أن معاناتنا تحولت إلى لعبة لجمع الأموال".

معاناة الناس وسائل ربح رقمية لمحتالين في سورية، 29 ديسمبر 2025 (الأناضول)

ولا تقتصر الظاهرة على المرضى والنازحين، بل تحولت صور وقصص ذوي الإعاقة، وبعضها مفبرك، إلى وسيلة لاستدرار العطف. في إحدى الحالات، جرى تداول قصة طفلة قيل إنها بحاجة إلى تدخل طبي عاجل، وتفاعل معها آلاف المستخدمين، قبل أن يتبيّن لاحقاً أن الحملة لا تمت للطفلة أو لعائلتها بصلة، وأن الأموال ذهبت إلى حسابات مجهولة.

وتقدر جمعية أهلية تعمل في مجال الحماية الاجتماعية في العاصمة دمشق أن ما لا يقل عن 25% من حملات التبرع المتداولة خلال عام 2025 تحمل عناصر مضللة، كما وثّقت الجمعية أكثر من 300 صفحة وحساب جرى إغلاقها أو الإبلاغ عنها خلال الأشهر الماضية بسبب جمع الأموال بطرق غير قانونية.

ويؤكد مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ"العربي الجديد"، أن غالبية هذه الحملات لا تُرفق بمعلومات الجهة المشرفة، أو أرقام تسجيل رسمية، مشيراً إلى وجود لجنة مكلفة بمتابعة حملات التبرع عبر الجمعيات المرخصة، وأن الوزارة تلاحق أي نشاط مخالف وتحيل المتورطين إلى الجهات الأمنية المختصة، كما أنها حذّرت مراراً من انتشار صفحات وهمية تفبرك حالات إنسانية لاستغلالها في جمع الأموال.

بدوره، يوضح المحامي السوري حسن شحود أن استغلال المعاناة الإنسانية عبر الإنترنت يُعد جريمة نصب واحتيال يعاقب عليها القانون، ويقول لـ"العربي الجديد"، إن "إنشاء صفحات وهمية أو الترويج لحملات تبرع مزيفة بهدف جمع الأموال قد يؤدي إلى السجن، خصوصاً إذا ثبت تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، والعقوبات قد تراوح ما بين ثلاث و سبع سنوات سجن، والقانون يمنح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات القضائية صلاحية الملاحقة، مع تشديد العقوبات في حال وجود امتداد خارجي".

لكن أثر الظاهرة يتجاوز الجانب القانوني، وتوضح أستاذة علم الاجتماع في جامعة دمشق ناريمان الحلو أن استغلال معاناة المرضى والنازحين والفقراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي يترك آثاراً نفسية واجتماعية قاسية، مضيفة في حديث لـ"العربي الجديد": "يشعر الضحايا بأن معاناتهم تحولت إلى سلعة، وأن المجتمع ينظر إليهم من زاوية الشفقة لا الكرامة، وهذا يولد إحباطاً وغضباً، ويؤثر على صحتهم النفسية، خصوصاً الأطفال والنساء".

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لعام 2024، يبلغ عدد الجمعيات الأهلية المرخصة في محافظات سورية أكثر من ألفي مؤسسة وجمعية، تعمل مئات منها في المجال الخيري والإغاثي بشكل مباشر، غير أن غياب تحديثات دورية معلنة أسماءها، وتفاوت النشاط الفعلي بين جمعية وأخرى يفتحان الباب أمام استغلال العمل الخيري في التربح الرقمي، خصوصاً في ظل صعوبة تمييز الحملات المرخصة من غيرها.