حملات توعية للوقاية من السكري في أفغانستان

بدأت الحكومة الأفغانية عقد مؤتمرات وندوات ضمن حملة توعية تهدف إلى تثقيف المواطنين حول مخاطر مرض السكري بالتزامن مع ارتفاع أعداد المصابين خلال الفترة الأخيرة، تشمل طرق الوقاية، وكيفية العلاج.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلقت وزارة الصحة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والإدارة العامة للتدريب البدني والرياضة، حملة حول الوقاية من السكري وكيفية التعامل معه، شارك فيها عدد من مسؤولي الحكومة والإدارات المعنية، وأطباء ومختصون في مجال اللياقة البدنية، مؤكدين أن تغيير نمط الحياة يمكن من الوقاية من هذا المرض.

وقال نائب وزير الصحة، المولوي عبد الولي حقاني، خلال إطلاق الحملة، إن مرض السكري يشكل تهديداً خطيراً، وإن نمط الحياة له تأثير كبير في الوقاية منه، مشيرا إلى أن انطلاق الحملة يشير إلى المسؤولية المشتركة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، كما شدد على ضرورة الحرص على الغذاء الصحي والنشاط الرياضي كونهما ليسا مجرد ترفيه، بل سبيل للوقاية من أمراض كثيرة، كالسكري.

وأوضح حقاني أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين في إطار الوسائل المتاحة لديها، ولكن على المواطنين أيضاً الحفاظ على صحتهم، وأن يختاروا الوقاية من خلال تناول الأغذية الصحية وممارسة الرياضة.

بدوره، قال رئيس إدارة اللياقة البدنية والرياضية، أحمد جان زدران، خلال انطلاق الحملة، أن إدارته تقدم كل أنواع المساعدة لوزارة الصحة فيما يتعلق بتثقيف المواطنين، وبيان فوائد الرياضة، مع إقامة فعاليات رياضية يشارك فيها كافة شرائح المجتمع، مشيراً إلى إقامة فعاليات رياضية متنوعة سنوياًَ، إيماناً بأن تلك الفعاليات تسهم في تقوية الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع، كما أنها تؤثر على الصحة النفسية والبدنية للمواطنين الذين عانوامن ويلات الحرب خلال العقود الماضية.

محاولات ترفيه عائلي في كابول، 17 سبتمبر 2021 (كافح كاظمي/Getty)

وقوبلت هذه الحملة بترحيب واسع في أوساط المواطنين والمعنيين من الأطباء والنشطاء الاجتماعيين. يقول أخصائي الأمراض الباطنية، نذير أحمد لغماني، لـ"العربي الجديد": "هذه الحملات التوعوية تسعدنا كثيراً، فبلدنا الذي دمرته الحروب وتبعاتها يستحق أهله العيش بأمان، والأوضاع حالياً آمنة، لذا كان لابد من التفكير بأمور الحياة الأخرى، ومن ذلك الحفاظ على الصحة لكونه حقاً، وأولوية لكل شخص؛ فبدون الصحة لا توجد حياة، والأمراض المزمنة تؤدي إلى القضاء على الأمل، وتحرمنا من التفكير بالمستقبل، ولا يمكن الاعتماد على الدواء وحده من دون تغيير نمط الحياة، والأهم أن يتم إقناع المواطنين بأن الوقاية خير من العلاج، وأن لا يستسلموا للمرض رغم صعوبات الحياة".

ويضيف الطبيب الأفغاني: "في كثير من الأحيان يصاب مواطنونا بالسكري، ليس بسبب نوعية الطعام، بل بسبب ضغوطا الحياة، من هنا بات من الضروري المشاركة في الفعاليات والأنشطة الرياضية، وتوفير الوقت للترفيه، ونرحب بما تقوم به الحكومة، وكنا نتوقع من الحكومات السابقة أن تقوم بمثل هذه الأعمال، وأن ترغب المواطنين بالترفيه والرياضة، لكنها مع الأسف لم تفعل شيئاً، بينما حكومة طالبان تهتم بهذا الجانب، وتأخذ في عين الاعتبار كل مشورة يقدمها المختصون والخبراء، وهذه المبادرة جاءت بعد مناقشة بعض الأطباء القضية عبر وسائل الإعلام، ومن ثم تواصلت الحكومة معهم، وجرى ترتيب اجتماعات، واعتماد آليات، ثم تدشين الحملة في العاصمة كابول، وتمددها إلى بقية الولايات".

ومن كابول، يقول لطيف الرحمن عتيق لـ"العربي الجديد"، بعد أن شارك في أنشطة حملة التوعية: "أنا مريض سكري، وأداوم على الدواء منذ سنة تقريباً، لكني لم أكن ألتزم بالغذاء الصحي، أو بممارسة الرياضة. أخرج منذ عشرة أيام بعد صلاة الفجر إلى الحديقة القريبة، حيث يقوم أحد الرياضيين بتدريب العشرات على أنشطة رياضية بسيطة تناسب حتى كبار السن، وفي البداية، كان الأمر عجيباً بالنسبة لي، لكن شعرت بمرور الوقت بتحسن يومي، وتغيرت نظرتي إلى الحياة، حتى أنني بدأت تغيير كل شيء، نوعية الطعام، وأوقات النوم. بعد أن بدأت ممارسة الرياضة، بدأ كل شيء يتغير، والمهم أن أستمر. أحتاج أنا وأمثالي إلى حملات تحفيزية حتى نستمر في هذا المسار".

وبلغ عدد المصابين بالسكري في أفغانستان بحلول نهاية عام 2024، أكثر من 1,9 مليون مصاب، وفق تقارير دولية، في حين يؤكد أطباء أفغان أن العدد الحقيقي يفوق ذلك نظراً لأن الظروف السائدة في أفغانستان لا تسمح بإجراء مسح ميداني يعتمد عليه.