حلب: انهيار مبنى سكني في حيّ الأشرفية وبحث عن ناجين

تمضي فرق الدفاع المدني السوري في عمليات الإنقاذ التي تنفّذها في حلب بعد انهيار مبنى سكني، اليوم الجمعة، في حيّ الأشرفية بالمدينة الواقعة شمال غربي سورية، للوصول إلى العالقين تحت أنقاضه. ويأتي انهيار هذا المبنى الذي يتألّف من خمس طبقات ليثير قلقاً في المنطقة، ولا سيّما مع انهيار أجزاء من مبانٍ مجاورة خلال العمليات.

ويفيد مدير المكتب الإعلامي للدفاع المدني السوري في محافظة حلب إبراهيم أبو الليث "العربي الجديد" بأنّ "المعطيات الأولية تشير إلى أنّ عدد الأشخاص العالقين تحت الأنقاض يراوح ما بين ثمانية أشخاص وعشرة"، مضيفاً أنّ "سبعة منهم يؤلّفون عائلة". ويتابع أبو الليث أنّ فرق الدفاع المدني سارعت إلى الموقع فور تلقّي البلاغ، وأُرسلت آليات ثقيلة وفريق مختصّ في البحث عن العالقين، وذلك في محاولة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الضحايا.

شهادة أحد الناجين من حادثة انهيار المبنى السكني المؤلف من خمسة طوابق في حي الأشرفية بمدينة حلب اليوم الجمعة 6 آذار، وتشير المعلومات الأولية إلى وجود نحو 10 أشخاص عالقين، بينهم عائلة مؤلفة من 7 أفراد.#الدفاع_المدني_السوري #حلب#وزارة_الطوارئ_وإدارة_الكوارث pic.twitter.com/JK1wXvh18g — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 6, 2026

ويتحدّث أبو الليث عن تحديات تواجه فرق الدفاع المدني في عمليات رفع الأنقاض للوصول إلى العالقين تحتها، شارحاً أنّ "أبرزها الانهيارات في المباني المجاورة، الأمر الذي يزيد تعقيد عمليات الإنقاذ"، ويبيّن أنّ "فرق الدفاع المدني تعمل في ظروف صعبة جداً، إذ تبذل كلّ جهدها للوصول إلى العالقين بأسرع وقت ممكن، من دون أن يتعرّض أيّ منهم لمزيد من الأذى".

ويكمل مدير المكتب الإعلامي للدفاع المدني السوري في محافظة حلب: "نحن على تواصل مستمرّ مع الجهات المختصة لتسريع الإجراءات وتقديم كلّ الدعم المطلوب"، مؤكداً أنّ "فرق الإنقاذ موجودة بكثافة على الأرض، وهي تعمل لإخلاء المباني المجاورة المتصدّعة بطريقة آمنة".

من جهته، يقول أيمن ياغي، من سكان حيّ الأشرفية في مدينة حلب، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المبنى كان يبدو متصدّعاً من الخارج بسبب الحرب، لكنّنا لم نتصوّر أنّ انهياراً كاملاً سوف يقع". ويضيف أنّ "الجميع هنا يشعرون بالقلق، ليس فقط إزاء مصير المفقودين تحت الأنقاض، إنّما من احتمال انهيار مزيد من المباني".

وتتكرّر حوادث انهيار المباني السكنية، آخرها حادثة سُجّلت في حيّ كرم المعادي بمدينة حلب أيضاً، وقد أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في الرابع من فبراير/ شباط الماضي.

ومن حوادث مشابهة سُجّلت في العام الماضي، انهار مبنى سكني في بلدة الزربة، جنوبي محافظة حلب، في أغسطس/ آب 2025، الأمر الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح. بعد ذلك، انهار مبنى في سبتمبر/ أيلول 2025 بمنطقة القصير في ريف حمص الجنوبي الغربي، ما أدّى إلى إصابة ستّة عمّال بجروح. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، لقي عاملان حتفهما وأصيب اثنان آخران في انهيار مبنى سكني قيد الإنشاء في حيّ كرم القاطرجي بمدينة حلب.