حكومة مجلس النواب تمنع دخول مواطني أربع دول إلى ليبيا

- أصدرت حكومة بنغازي قراراً بمنع دخول مواطني السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال إلى ليبيا، باستثناء الدبلوماسيين والعاملين في التعليم والصحة، بهدف معالجة الهجرة غير النظامية وتعزيز الأمن القومي. - أثار القرار جدلاً، حيث اعتبره رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان غير قانوني وغير فعال، مشيراً إلى اقتصاره على أربع دول وتجاهله لدول أخرى كمصادر للهجرة، مع مضامين سياسية غير معلنة. - اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية سلطات شرق البلاد بالسماح بتدفق المهاجرين، مؤكداً أن الحل يتطلب ضبط الحدود ومكافحة التهريب، مشيراً إلى استخدام ملف المهاجرين كورقة سياسية.

أصدرت حكومة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء، قراراً بمنع دخول مواطني السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال إلى ليبيا عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع استثناء الدبلوماسيين والعاملين في قطاعي التعليم والصحة الحاصلين على الموافقات القانونية. كما تم تكليف وزارة الداخلية بتنفيذ القرار وترحيل المخالفين غير الحاصلين على إقامات سارية.

ويأتي القرار في سياق الإجراءات المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية المتدفقة إلى ليبيا، إذ أعلنت الحكومة منتصف الشهر الجاري تشكيل "لجنة عليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير القانونيين"، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة حيالهم. وفي حين لم تصدر أي توضيحات بشأن قرار منع مواطني الدول الأربع، أكّدت الحكومة أنّ قرار تشكيل اللجنة العليا جاء "في إطار مسؤوليتها الوطنية والتزامها بحماية الأمن القومي وصون السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار المجتمعي"، مشيرة إلى أنه يندرج ضمن "خططها الرامية إلى معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية".

وذكرت الحكومة أن تشكيل اللجنة العليا يأتي "في إطار رؤية حكومية شاملة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود، وتنظيم ملف الهجرة، والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المختصة لمعالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة متوازنة تجمع بين مقتضيات الأمن الوطني والاعتبارات الإنسانية، بما يحفظ مصالح الدولة الليبية ويعزّز قدرتها على مواجهة التحديات الناشئة عن تدفقات الهجرة غير القانونية".

ومنذ أكثر من عام، تنشط الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين، الذي تنسقه المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الجانب الليبي. وتشير البيانات الرسمية إلى أنّ الحكومة رحّلت حتى الشهر الماضي 37 مهاجراً إلى بلدانهم في إطار البرنامج.

واتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد قبل أسبوعين، سلطات شرق البلاد بالسماح بتدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية الواقعة ضمن نطاق سيطرتها. ولم يصدر عن حكومة مجلس النواب أي رد على هذه الاتهامات في حينه. كما اشتكت دول أوروبية مطلة على الساحل الجنوبي للقارة، ولا سيما اليونان وإيطاليا، في أكثر من مناسبة من تزايد أعداد المهاجرين المنطلقين من سواحل تقع في شرق ليبيا باتجاه أراضيها.

وفي فبراير/شباط الماضي، نظّمت حكومة مجلس النواب مؤتمراً دولياً حول "الأمن الاستراتيجي لرؤساء أركان دول حوض المتوسط وجنوب الصحراء" لمناقشة القضايا المتعلقة بتدفقات المهاجرين، وبهدف "وضع تصورات علمية وعملية لمواجهة الجريمة المنظمة والتدفقات البشرية للهجرة غير النظامية"، بحسب بيان للحكومة.

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وفي حين اقتصر القرار الأخير على مواطني الدول الأربع، لم يشمل دولاً أخرى تُعد أيضاً من أبرز مصادر تدفق المهاجرين إلى ليبيا، مثل النيجر وتشاد ومصر. ووفقاً لأحدث تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، تستضيف ليبيا أكثر من 900 ألف مهاجر ينتمون إلى 44 جنسية، يتصدرهم السودانيون، يليهم مهاجرون من النيجر ومصر وتشاد.

في هذا السياق، أوضح رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، الناشطة في ملف حقوق المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، أن قرار حكومة مجلس النواب "لا يحمل أي صفة قانونية أو تنفيذية، فالجهة المخولة باتخاذ قرارات المنع أو السماح هي الحكومة المعترف به دوليا في طرابلس". وأضاف: "هذا القرار يثير أسئلة أكثر مما يقدم حلولا لقضية المهاجرين".

ويضيف حمزة في تصريحه لـ "العربي الجديد"، أن أولى علامات الاستفهام التي يثيرها القرار تتعلق باقتصاره على رعايا أربع دول فقط، رغم أن المعطيات والتقارير الدولية تؤكد أن النيجر ومصر وتشاد تتصدر قائمة الدول التي يتدفق منها المهاجرون الى ليبيا. واعتبر أن القرار "يحمل مضامين سياسية لم تكشف بعد".

ويؤكد أن القرار لا يتناسب مع حجم الأزمة، مطالبا الحكومة في بنغازي بتوضيح أسباب الاقتصار على هذه الدول، خاصة في ما يتعلق بالسودان الذي من المعروف أن مواطنيه فروا من بلادهم جراء ويلات الحرب الأهلية، متسائلا: "كيف يوضع اللاجئ السوداني في سلة واحدة مع المهاجر غير النظامي؟ ألا تعلم الحكومة أن القوانين الدولية تفرق بين طالب اللجوء والفار من الحروب والمهاجر غير النظامي؟ فما هي الأسس القانونية لقرار الحكومة؟".

ويرى حمزة أن القرار "إشكالي برمّته"، لافتاً إلى أن منع رعايا هذه الدول من دخول الأراضي الليبية "يتضمن، بصورة غير مباشرة، إقراراً بأن دخولهم كان مسموحاً به في السابق، وأن الموجودين حالياً داخل البلاد لا يمكن تصنيفهم جميعاً مهاجرين غير نظاميين". وأضاف متسائلاً: "على الحكومة أن توضح كيف دخل مهاجرون من هذه الجنسيات إلى ليبيا، وكيف يتوافق ذلك مع تصريحاتها وقراراتها المتكررة بشأن إحكام إغلاق الحدود مع دول الجوار في الجنوب".

وتابع حمزة قائلاً: "إن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تبدأ بضبط الحدود ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وليس بمنع الدخول الرسمية، فهل ستتوقف الآن تدفقات الهجرة ومسارات التهريب؟ كما أن الحكومة يبدو أنها لا تعي أن الهجرة قرار فردي يتخذه المهاجر، وبالتالي فإن هذا الإجراء يجعله بمثابة عقوبة جماعية أكثر من كونه مبنياً على سياسات تحسب المخاطر والتداعيات".

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قد أكد خلال اجتماع لمجلس وزراء حكومته في العاشر من الشهر الجاري، أن طرق وصول المهاجرين إلى ليبيا معروفة، لأن مصدرها عبر الحدود الجنوبية للبلاد التي "تسيطر عليها عصابات تسهل مرورهم" في إشارة إلى القوات التابعة لخليفة حفتر. وأضاف الدبيبة أن 27 ألف مهاجر آسيوي دخلوا إلى ليبيا "عبر مطار ليبي معروف" مستخدمين تأشيرات مزورة، في إشارة إلى دخول أعداد من البنغلادشيين عبر مطار بنغازي، وفقا لموافقة أمنية تمنحها سلطة حفتر دون أي إجراءات رسمية من الجمارك والجوازات.

ويعلق حمزة بأن تصريحات الدبيبة جاءت بالتزامن مع خروج مظاهرات رافضة لما أشيع عن وجود مساع تقودها منظمات دولية لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا. وأضاف أن "ما قاله رئيس الحكومة صحيح، إلا أنه لا يعكس خطابا يهدف إلى ضبط الملف ووضع حلوله له، بقدر ما هو رد متبادل بعدما أصدرت الحكومة المنافسة في بنغازي بيانا لرفض التوطين في محاولة للتحشيد أكثر للمظاهرات في طرابلس، رغم أن البعثة الأممية ومفوضية شؤون اللاجيئن نفتا مزاعم وجود محاولات لتوطين المهاجرين في البلاد".

ويرى حمزة أن ملف المهاجرين يُستخدم في كثير من الأحيان "ورقة سياسية". ويستدرك أن وجود الآلاف من المهاجرين القادمين من شرق آسيا يرتبط بالفعل بدخولهم عبر مطار بنغازي بموجب موافقات أمنية تُمنح لهم بناء على عقود عمل، غير أن كثيراً منهم، بحسب قوله، "يكتشفون بعد وصولهم أن تلك العقود غير موجودة أو لا تتطابق مع الواقع، ما يدفع أعداداً كبيرة منهم إلى محاولة الهجرة نحو أوروبا عبر السواحل الليبية". ويلفت حمزة إلى بيانات وزارة الداخلية الإيطالية التي أكدت وصول أزيد من 12 مهاجراً من الجنسية البنغلادشية إلى أراضيها عبر ليبيا منذ يناير/كانون الثاني الماضي وحتى مطلع يونيو/حزيران.