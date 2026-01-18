حكومة طالبان تسعى إلى مساعدة ضحايا سوء التغذية في أفغانستان

- تواجه أفغانستان أزمة سوء تغذية حادة تهدد حياة نحو خمسة ملايين طفل وامرأة، وفقاً لتحذيرات الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، حيث يحتاج أربعة ملايين طفل إلى العلاج الفوري. - تسعى حكومة طالبان ووزارة الصحة العامة إلى معالجة الأزمة من خلال زيادة عدد المرافق الصحية من 800 إلى 3200، وتوزيع الأدوية والغذاء بمساعدة المنظمات الدولية، مع التركيز على إنتاج الموارد محلياً. - أطلق برنامج الأغذية العالمي نداءً لجمع 390 مليون دولار لإطعام ستة ملايين أفغاني خلال الأشهر الستة المقبلة، لكن فرص الحصول على التمويل تبدو ضئيلة.

بعد التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة من احتمال إصابة الملايين في أفغانستان بسوء التغذية الحاد في هذا العام، أعلنت حكومة حركة طالبان أنّها تسعى إلى "مساعدة كلّ الأطفال والأمهات الذين يعانون من سوء التغذية".

وكان مدير برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان جون إيليف قد أفاد في تصريحات أدلى بها لوكالة فرانس برس، قبل يومَين، بأنّ نحو خمسة ملايين طفل وامرأة سوف يواجهون أحد أشكال سوء التغذية، الأمر الذي من شأنه أن يهدّد حياتهم في هذا البلد الذي يصل عدد سكانه إلى 40 مليون نسمة والذي يعاني من أزمة متفاقمة.

وفقاً للوكالة الأممية التي توفّر الحصّة الكبرى من المساعدات الغذائية لأفغانستان، سوف يحتاج نحو أربعة ملايين طفل أفغاني إلى العلاج، وهو رقم أكّده التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي؛ المبادرة التي تدعمها الأمم المتحدة لقياس مستويات الجوع وسوء التغذية حول العالم. ووصف إيليف الرقم بأنّه "مثير للذهول".

من جهتها، عرضت وزارة الصحة العامة في أفغانستان أرقاماً أدنى من تلك التي أشار إليها برنامج الأغذية العالمي، أمس السبت، مشيرةً إلى أنّ "نحو ثلاثة ملايين طفل وأمّ يعانون من سوء التغذية". في هذا الإطار، قال المتحدّث باسم وزارة الصحة العامة شرفات زمان لوكالة فرانس برس إنّ "نحو 1.3 مليون طفل يعانون من سوء تغذية متوسط، و700 ألف يعانون من سوء تغذية حاد، و900 ألف أمّ يعانينَ من سوء تغذية متوسط إلى شديد".

وأشارت وزارة الصحة العامة إلى أنّ عدد المرافق التي تقدّم علاجاً لسوء التغذية في أفغانستان ارتفع من 800 مرفق إلى 3200، فيما أوضح المتحدّث باسمها لوكالة فرانس برس أنّ "هدفنا هو الوصول إلى كلّ المرضى... ومساعدة كلّ النساء والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية". أضاف شرفات زمان أنّه "يتوجّب علينا توزيع الأدوية والغذاء والمساعدات بمساعدة المنظمات الدولية"، مع تسليط الضوء كذلك على جهود أفغانستان "لإنتاج الموارد اللازمة داخلياً".

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أطلق نداءً عاجلاً لجمع 390 مليون دولار أميركي من أجل إطعام ستة ملايين أفغاني في خلال الأشهر الستة المقبلة، غير أنّ مدير البرنامج الأممي في أفغانستان وصف فرص الحصول على التمويل اللازم بأنّها ضئيلة، بعد تقليص التبرّعات للمساعدات في السنوات الأخيرة.

(فرانس برس، العربي الجديد)