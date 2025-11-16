حكم نهائي بالسجن على المتسببين بغرق 17 فتاة في مصر

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأحد، بتأييد حكم أول درجة بالسجن من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات بحق سبعة متهمين في واقعة سقوط ميكروباص كان يقل 25 فتاة من أعلى معدية أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر في محافظة الجيزة، ما أدى إلى مصرع 17 فتاة غرقاً وإصابة ثماني أخريات. ورفضت المحكمة الطعن المقدم ضدهم، ليصبح الحكم نهائياً وباتاً، باعتبار محكمة النقض أعلى درجات التقاضي وآخرها في مصر.

وفي 22 مايو/ أيار 2024، أعلنت النيابة العامة المصرية تلقيها إخطاراً بسقوط الميكروباص الذي كان يقل الفتيات من أعلى المعدية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وقالت النيابة إنها باشرت التحقيق فوراً وانتقلت إلى موقع الحادث، حيث تبين غرق 11 فتاة انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن، وفقدان ست أخريات عُثر عليهن لاحقاً متوفيات، فيما نجت ثماني فتيات.

وخلصت التحقيقات إلى أنه عند وصول المعدية إلى وجهتها على الضفة الغربية للرياح، اهتزت كما هو معتاد لدى اصطدامها بمكان الرسو تمهيداً للتوقف، وبسبب تقاعس قائد الحافلة عن استخدام المكابح وتركه المركبة من دون تثبيت، تراجعت الحافلة إلى الخلف. كما تبين عدم قيام المسؤول عن تشغيل المعدية بإغلاق بابها الحديدي الخلفي الذي يحول دون سقوط المركبات، ما أدى إلى سقوط الميكروباص في المياه. كما كشفت التحقيقات انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ أغسطس/ آب 2023.

وأمرت النيابة العامة بحبس قائدي الحافلة والمعدية، وأخذ عينات منهما لبيان مدى تعاطيهما المواد المخدرة، والتحفظ على المركبة والمعدية. كما قررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة معدية أبو غالب وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية وطريقة تشغيلها ومدى توفر معدات الإنقاذ والسلامة، وتحديد مسؤوليات أفراد الطاقم ودور كل منهم، وانتهت اللجنة إلى تورط سبعة متهمين في الواقعة. وبتأييد محكمة النقض اليوم أحكام الإدانة، يُغلق ملف الحادث المأساوي بحكم نهائي غير قابل للطعن.