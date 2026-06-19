حقوق الإنسان أساسية في الاستجابة لأزمة إيبولا الوبائية

- أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة تستند إلى حقوق الإنسان لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، مع التركيز على التعاون مع الفئات الأكثر عرضة للخطر. - أعلنت أوغندا عن انتقال جديد لفيروس إيبولا من الحيوان إلى الإنسان، مما أدى إلى تفشي سلالة بونديبوجيو لعام 2026، وتعمل منظمة الصحة العالمية على تعزيز عزل الحالات المشتبه بها في الكونغو الديمقراطية. - تواجه جهود الاستجابة لتفشي إيبولا تحديات مالية، حيث تم صرف أقل من 10% من التعهدات، بينما تم تخصيص بعض التمويل الطارئ لتعزيز الاستجابة، مع التركيز على توعية النساء والفتيات بأهمية الوقاية.

تستدعي الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا "اتّخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة تستند إلى حقوق الإنسان، وذلك بهدف حماية الناس وإنقاذ الأرواح". هذا ما شدّد عليه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، خلال اجتماع رفيع المستوى ضمّ رؤساء الدول والحكومات الأفريقية والشركاء، عُقد في جنيف أخيراً، وجرى خلاله تناول أزمة إيبولا الوبائية، وكيفية حماية الصحة في أفريقيا.

وأوضح تورك أنّ "الاستجابة الناجحة لهذا الفيروس الفتّاك تتطلّب نهجاً شاملاً قائماً على حقوق الإنسان؛ مع وجوب أن تضمن هذه الاستجابة تعاون الأفراد والمجتمعات والعاملين في مجال الرعاية الصحية والسلطات الحكومية والإقليمية في شراكة فعّالة". يُذكر أنّ "الشراكة" هي ما تركّز عليها الجهات المعنية، ولا سيّما منظمة الصحة العالمية، منذ ظهور الأزمة الوبائية الأخيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجارتها أوغندا، وإعلان تفشّي إيبولا "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً".

وتحدّث تورك عن "مناهج شفافة وعادلة تحترم حقوق الجميع"، شارحاً أنّ ذلك "يتطلّب التواصل مع كلّ المجتمعات، ولا سيّما مع الفئات الأكثر عرضةً للخطر؛ الفقراء والأشخاص الذين يعانون من محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، والنساء، والنازحين داخلياً، والمقيمين في مؤسسات (باختلاف طبيعتها)، والشعوب الأصلية". ولفت إلى أنّ "في حال استدعت الضرورة فرض قيود طوارئ طبية، فلا بدّ من أن تكون هذه القيود متناسبة، ولمدّة زمنية محدّدة، ومستندة إلى حقوق الإنسان وسيادة القانون".

No State can tackle Ebola alone. This crisis highlights the need for preparedness, global solidarity, and action based on human rights.https://t.co/QtFwEgJgcc pic.twitter.com/hZVO1PRkHN — Volker Türk (@volker_turk) June 18, 2026

انتقال مستجدّ من الحيوان إلى الإنسان

يأتي ذلك في حين أعلنت المختبرات الوطنية للصحة وخدمات التشخيص التابعة لوزارة الصحة الأوغندية، اليوم الخميس، أنّ نتائج فحوص مخبرية حديثة، عملت عليها أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لتحديد تسلسل الفيروس الذي رُصد قبل شهر، كشفت عن أنّ تفشّي سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا لعام 2026 يعود إلى "انتقال مستجدّ للعدوى من الحيوان (الحياة البرية) إلى الإنسان". وشدّدت المختبرات، في بيان، على أنّ العلاج المبكّر يعزّز فرص النجاة، مع العلم أنّ لا لقاحات ولا علاجات معتمدة لسلالة بونديبوجيو حتى الساعة، فيما الأعمال جارية على تطوير ما من شأنه أن يضع حداً للتفشّي الذي يؤرّق أكثر فأكثر العالم، على الرغم من أنّه ما زال محصوراً حتى الآن.

وفي سياق الاستجابة السريعة والمتّسقة التي تضطلع بها منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، بيّنت الوكالة الأممية أخيراً أنّها تبذل جهودها لتعزيز عمليات عزل الحالات المشتبه في إصابتها بإيبولا، في إقليم إيتوري الذي يُعَدّ بؤرة تفشّي إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية. وأضافت أنّ استثماراتها هذه تساهم في توفير رعاية أكثر أماناً للمرضى بالإضافة إلى الحدّ من انتقال العدوى في المرافق الصحية.

#Ebola. En Ituri🇨🇩, l’OMS renforce l’isolement des cas suspects : chambres individuelles conformes aux normes PCI & réservoir d’eau de 10 000 L. Ces investissements contribuent à offrir des soins plus sûrs aux patients, en réduisant la transmission dans les structures de santé. pic.twitter.com/aSA403PQ4A — OMS RDC (@OMSRDCONGO) June 18, 2026

السلطات الأفريقية الصحية: إيبولا يقتل أكثر من 200 في الكونغو

بدورها، تبذل المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها كلّ الجهود الممكنة للاستجابة لهذه الأزمة الوبائية المستجدّة. في هذا الإطار، أعاد مديرها العام جان كاسيا التأكيد أنّ تفشّي فيروس إيبولا الراهن يتطلّب تحرّكاً عاجلاً ومنسّقاً. وأضاف، في تصريحات صحافية أخيرة، أنّ الجهات الصحية المعنية ما زالت غير قادرة على تتبّع أكثر من 20 ألف شخص مخالط، في حين لا يتوفّر لقاح ولا علاج محدّدَين، بالتالي فإنّ "أدواتنا الأكثر فعالية هي المراقبة وتتبّع المخالطين والفحص التشخيصي والتوعية المجتمعية".

وبيّن كاسيا أنّ المراكز الأفريقية توفّر مزيداً من الدعم الذي تقدّمه على الأرض، من خلال الاستعانة بعدد إضافي من الخبراء ونشرهم حيث تقضي الحاجة، وكذلك تعزيز أنظمة المختبرات والمراقبة، ودعم الدول الواقعة عند الخطوط الأمامية لوقف انتقال العدوى.

وتفيد آخر بيانات المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنّ حصيلة الوفيات المرتبطة بعدوى فيروس إيبولا تجاوزت 200 حالة مؤكدة إصابتها، بعد مرور شهر واحد فقط على إعلان تفشّي المرض شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو/ أيار الماضي. وفصّلت المراكز أنّ الفحوصات المخبرية أكدت إصابة 875 شخصاً بالعدوى، بالإضافة إلى وفاة 202 من بينهم في الكونغو الديمقراطية. وتمثّل الوفيات حتى يومنا، وفقاً لهذه البيانات، 23% من إجمالي عدد الحالات المؤكدة. أمّا في أوغندا المجاورة، فقد جرى تأكيد 19 إصابة، من بينها وفاتان.

صرف أقلّ من 10% من التعهّدات للدولتَين المتضرّرتَين بإيبولا

من جهة أخرى، أفادت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان اليوم الخميس، بأنّ مانحين تعهّدوا بتقديم 910 ملايين دولار أميركي، من بينها 80 مليون دولار من دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي، لدعم جهود الاستجابة لأزمة إيبولا الوبائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

لكنّ المسؤول في هذه المراكز، وسام منكولا، صرّح، في مؤتمر صحافي، بأنّ أقلّ من 90 مليون دولار (أقلّ من 10% من تلك التعهدات) صُرفت للدولتَين المتضرّرتَين. وأضاف أنّ "جزءاً من التعهّدات وصل أخيراً، قبل يومَين فقط، عقب التواصل مع دول مختلفة داخل القارة (الأفريقية) وخارجها". وتابع: "سوف نواصل متابعة التزام الدول الأعضاء والشركاء بتحويل هذه التعهّدات إلى أموال فعلية".

بدوره، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، اليوم الخميس، أنّه خصّص أربعة ملايين دولار من صندوق الاستجابة المركزي للطوارئ لدعم جهود أوغندا في التصدّي لتفشّي فيروس إيبولا ومنع انتشاره.

يُذكر أنّ المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) أعلنت، اليوم، أنّها سوف توفّر 107 ملايين دولار، في تمويل طارئ لتعزيز استجابتها المحلية وكذلك الدولية لتفشّي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

Les femmes et les filles occupent une place essentielle dans la prévention et la lutte contre la maladie à virus Ebola.



Avec l’appui de l’UNFPA, des séances de sensibilisation sont organisées pour renforcer leurs connaissances sur les risques de transmission, les mesures… pic.twitter.com/EpmuGJ9sPZ — Ministère de la Santé RDC (@MinSanteRDC) June 18, 2026

دور "حيوي" للمرأة في مكافحة إيبولا

يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل توعية النساء والفتيات بدورهنّ الحيوي في ما يخصّ الوقاية من المرض الذي يتسبّب فيه فيروس إيبولا وكذلك مكافحة العدوى. وفي هذا الإطار، تنظَّم جلسات توعية، بالتعاون مع وزارة الصحة الكونغولية، من أجل تعزيز معرفة هؤلاء بمخاطر انتقال العدوى، والتدابير الوقائية والسلوكيات الواجب اتّباعها لحماية أسرهنّ ومجتمعاتهنّ منها. بالنسبة إلى المعنيين، فإنّ هذه المعرفة تمكّنهنّ من المساهمة بفعالية في الوقاية من المرض وتعزيز اليقظة المجتمعية.

وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفريقيا قد لفتت، في وقت سابق، إلى أنّ أكثر من نصف الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا هي من النساء والفتيات، مبيّنةً أنّ الفتيات يمثّلنَ أكثر من 61% من الإصابات بين المراهقين. ورأت بالتالي "وجوب أن تكون النساء والفتيات في صميم جهود الوقاية من فيروس إيبولا والاستجابة له والتعافي منه".