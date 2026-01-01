حفل رأس السنة في منتجع سويسري ينتهي بمأساة

- اندلع حريق مروع في حانة "لو كونستليشن" بمنتجع كرانس مونتانا السويسري ليلة رأس السنة، مما أدى إلى وفاة العشرات وإصابة نحو 115 شخصًا، ونقل 22 مصابًا بجروح خطيرة إلى مستشفى في لوزان. - لم يتم تحديد سبب الحريق بعد، لكن السلطات ترجح أنه حادث عرضي، وتم تفعيل خطة أزمة في لوزان لاستيعاب المصابين، بينما لا يزال الخبراء غير قادرين على دخول موقع الحطام. - وصف الرئيس السويسري جاي بارميلين الحادث بأنه من أسوأ الكوارث في البلاد، معبرًا عن تعازيه للضحايا وأجل خطابه التقليدي احترامًا لمشاعر العائلات.

كان دومينيك دوبوا يقترب من حانة (لو كونستليشن) للاحتفال برأس السنة في منتجع تزلج سويسري، تحول المشهد أمام عينيه من الزينات والأضواء اللامعة إلى ألسنة لهب تأكل كل شيء في المبنى. وقال دوبوا لوكالة رويترز، وهو يصف مشاهد الفوضى بينما كان المارة وفرق الطوارئ يعملون معا لإخراج القتلى والمصابين: "بإمكان المرء أن يرى الألوان البرتقالي والأصفر والأحمر". وأشار إلى أن من تمكنوا من الفرار من النار داخل المبنى اصطدموا بصقيع الليل القارس خارج الحانة. وأضاف: "لذلك كانت إحدى الأولويات هي تدفئة الجميع... فاستخدمنا ستائر المطعم".

وقال مسؤولون، اليوم الخميس، إن العشرات لاقوا حتفهم وأصيب نحو 100 شخص عندما اجتاحت النيران الحانة المكتظة خلال حفل ليلة رأس السنة في منتجع كرانس مونتانا.

وكان صامويل راب (21 عاما) المقيم في المنطقة يتناول الطعام في مطعم مكسيكي بالقرب من الحانة عندما سمع أخبار الحريق. هرع مع صديقته إلى حانة (لو كونستليشن) التي تحظى بشعبية بين شباب المنطقة. وقال لـ"رويترز": "أقامت عناصر الشرطة والمسعفون... طوقا أمنيا... كان الناس يصرخون، ثم رأيت أشخاصا ممددين على الأرض. ربما لاقوا حتفهم. كانت على وجوههم سترات".

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.



A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026

ونقلت السلطات 22 شخصا تعرضوا لإصابات خطيرة في الحريق جوا إلى مستشفى في لوزان، حسبما نقلت صحيفة "24 أور" السويسرية عن العيادة. وقالت كلير شارميه، مديرة مستشفى لوزان الجامعي إن علاج إصابات الحروق قد يستغرق أسابيع، إن لم يكن شهورا. وأوضحت: "إنهم مصابون صغار. في المتوسط بين 16 و 26 عاما". ووفقا لشارميه، كانت هناك حاجة إلى إنعاش ثمانية مصابين ونقلهم إلى الرعاية المركزة. وأضافت أنه عقب الكارثة التي حلت في منتجع كرانس-مونتانا، قامت لوزان بتفعيل خطة أزمة لتكون قادرة على علاج عدد أكبر من المصابين.

وذكرت الشرطة أن نحو 40 شخصا قتلوا وأصيب 115 آخرون في الحريق الذي شب في حانة بجبال الألب السويسرية خلال الاحتفالات بالعام الجديد. وقالت المدعي العام في كانتون فاليه، بياتريس بيلود، إن من المبكر تحديد سبب الحريق، وأوضحت أن الخبراء لم يتمكنوا بعد من الدخول إلى موقع الحطام.

واندلع الحريق في الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت غرينتش). ولا يزال سبب الحريق، الذي ورد في البداية بلاغ بأنه انفجار، غير واضح لكن السلطات رجحت أن يكون حادثا عرضيا وليس هجوما.

وقال الرئيس السويسري جاي بارميلين، إن حريق عيد رأس السنة الدموي في حانة بمنتجع كرانس مونتانا للتزلج في جبال الألب يُعد من أسوأ الكوارث التي شهدتها البلاد. وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحكومة "تعبر عن مواساتها للضحايا والمصابين وذويهم، وتتقدم بخالص التعازي إليهم".

What was a moment of joy turned into a tragedy in Crans-Montana last night, felt across the country and beyond. The Federal Council has taken note of this with deep dismay. Its thoughts are with the victims, the injured and their families and it extends its deepest condolences. — Guy Parmelin (@ParmelinG) January 1, 2026

وكان الخميس هو أول أيام تولي بارميلين الرئاسة، حيث يتناوب أعضاء الحكومة السويسرية السبعة على شغل منصب الرئاسة لمدة عام واحد لكل منهم. وتقديرا لمشاعر عائلات الضحايا، أجل بارميلين الخطاب التقليدي إلى الأمة بمناسبة رأس السنة، الذي كان من المقرر بثه بعد ظهر اليوم، وفقا لما ذكرته هيئتا الإذاعة والتلفزيون السويسريتان "إس آر إف" و"آر تي إس."

