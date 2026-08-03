حفر الصرف الصحي... مصائد موت تتربّص بنازحي غزة

- الحفر الامتصاصية العشوائية في غزة تهدد حياة النازحين وتلوث البيئة، حيث أنشأها النازحون بجوار خيامهم بعد تدمير شبكات الصرف الصحي، مما أدى إلى حوادث سقوط وانهيارات وتلوث الخزان الجوفي. - حادثة خليل الجوجو تسلط الضوء على المخاطر اليومية للنازحين، حيث يفتقر المخيم إلى معدات الإنقاذ المناسبة، مما يستدعي تدخل السلطات لتوفير حلول آمنة ومؤقتة للصرف الصحي. - تفاقم الوضع الصحي والبيئي بسبب تلوث المياه الجوفية، والحلول المقترحة تشمل إنشاء مرافق صرف صحي مؤقتة وتنظيم عمليات الحفر وتكثيف حملات التوعية.

تحوّلت الحفر الامتصاصية العشوائية في قطاع غزة إلى "قنابل موقوتة" تحصد أرواح النازحين وتوقع إصابات، خصوصاً عند تجاوزها عمق المترين من دون اتّخاذ احتياطات السلامة العامة، فضلاً عمّا تمثله من بؤر تلوثٍ طويل الأمد ينشر الأمراض بين آلاف الأسر بمخيمات النزوح، وذلك عقب تدمير جيش الاحتلال لشبكات الصرف الصحي.

لم تعد الحفر الامتصاصية التي أنشأها نازحون فلسطينيون بجوار خيامهم في قطاع غزة، مجرد وسيلة لتصريف المياه العادمة، بل تحوّلت إلى خطر يومي يهدّد حياة المواطنين في مراكز الإيواء وسكان المناطق المحيطة، خصوصاً أنّها انتشرت بشكل كبير إثر اتّساع رقعة النزوح وتدمير البنية التحتية. ففي ظلّ انهيار شبكات الصرف الصحي بفعل حرب الإبادة الجماعية التي شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وانتشار مئات آلاف الحفر التي أُقيمت بشكل عشوائي ومن دون أيّ معايير سلامة، لم تعد مخاطر هذه الحفر تقتصر على حوادث السقوط والانهيارات التي أزهقت أرواح مواطنين وأصابت آخرين، بل باتت تهدّد الصحة العامة وتُلوّث الخزان الجوفي الذي يعتمد عليه السكان.

لم يكن أنور الجوجو يتوقع أن تتحول الحفرة التي كان يحفرها لتصريف مياه حمام بسيط بجوار خيمته إلى قبر محتمل لابنه خليل. دقائق قليلة فصلت بين صرخة استغاثة أطلقها الفتى البالغ من العمر 17 عاماً وبين اختفائه بالكامل تحت الرمال، بعدما انهارت عليه جوانب الحفرة في أحد مخيمات النزوح في منطقة المقوسي شمال غربي مدينة غزة. في الثامن عشر من مايو/أيار الماضي، كان أنور يحفر حفرة بعمق يقارب مترين لإنشاء بئر امتصاصية بجوار حمام جاهز يستخدمه أفراد أسرته في داخل المخيم. يقول لـ"العربي الجديد": "كنتُ برفقة خليل نحفر معاً، وكان يناولني جرادل الرمل (دِلاء). فجأة أخبرني أنّ الأرض لم تعد يابسة وآيلة للانهيار، وطلب أن نتوقف، لكنني لم أفعل ذلك بسبب بلوغنا نهاية مرحلة الحفر. وفي لحظةٍ وجيزة سمعتُ صوته يناديني؛ يا بابا، ثمّ اختفى الصوت فجأة".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الاحتياطات التي يمكن اتخاذها لتقليل مخاطر الحفر الامتصاصية العشوائية؟ ما هي الآثار الصحية والبيئية طويلة الأمد لتلوث الخزان الجوفي بالمياه العادمة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

لم يستوعب الأب ما حدث إلا بعدما وجد الأرض قد ابتلعت ابنه بالكامل، وتحوّل مكان الحفرة إلى سطح مستوٍ وكأن شيئاً لم يكن. يروي أنور تفاصيل تلك اللحظات التي وصفها بأنّها الأصعب في حياته، قائلاً: "صرختُ على الفور مستنجداً بالجيران، وحفرنا بجانب المكان متراً تقريباً حتى ظهر رأسه. كنتُ أعتقد أنه فارق الحياة، لكن بعد نحو ثلاث دقائق من الحفر المتواصل بدأت تبرز مؤشرات نجاته". كان الأب يستخدم أدوات بدائية ومنها قدر للطهي لنقل الرمال، في ظل غياب أيّ معدات إنقاذ أو وسائل حماية. ويضيف: "منذ سبعة أشهر ونحن نقيم في المخيم بعد تدمير منزلنا بالكامل في حي الشيخ رضوان. الحفرة الأولى طفحت، لذلك اضطررنا إلى حفر أخرى تبعد عنها مترين، لكن الأرض انهارت فجأة فوق ابني".

الصورة يلجأ النازحون إلى الحفر العشوائي، خانيونس، 30 مارس 2026 (عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول)

ورغم نجاة خليل، فإنّ آثار الحادثة ما تزال تلاحقه نفسياً. يقول والده: "صار خليل يعاني خوفاً شديداً وتوتراً عصبياً، ويستيقظ مذعوراً في أثناء ساعات الليل. في البداية كان يصرخ؛ الحقني... ثم يدخل في حالة انهيار عصبي، لكن من النّعم علينا أنّه نجا، إذ فقد غيرنا أبناءه". ويؤكد أنور أن الحياة داخل المخيم لا تترك للأهالي خيارات كثيرة، ويتابع: "السكن في الخيام مرهق جدّاً، ونضطر إلى فعل كلّ شيء بأيدينا. فعند وقوع حادثة ابني، لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول سريعاً بسبب صعوبة الحركة داخل المخيمات، فكان أن وصلت بعد ربع ساعة تقريباً، بعدما كان الأهالي قد بدأوا في عمليات الإنقاذ بإمكاناتهم المحدودة".

إمكانات معدومة

كان النقيب يوسف أبو قادوس، أحد كوادر جهاز الدفاع المدني في محافظة غزة، من أوائل الذين وصلوا إلى مكان الحادث، بحكم وجوده داخل المخيم ذاته. ويقول أبو قادوس لـ"العربي الجديد" إنّ طبيعة الأراضي داخل المخيمات تختلف من مكان لآخر، فبعضها رملية وأخرى طينية، وهو ما يجعل الحفر فيها شديد الخطورة، خصوصاً عند تجاوز عمق مترين من دون اتّخاذ احتياطات السلامة. ويشرح: "عندما وصلتُ كان الشاب مدفوناً على عمق يتجاوز المترين، وكانت الرمال تغطي رأسه بنحو نصف متر. بدأنا بالحفر تدريجياً حول رأسه وصدره حتى يتمكن من التنفس، ثم تواصلت مع غرفة العمليات لإرسال طاقم الإنقاذ".

ويشير إلى أن الإمكانات المتوفرة لدى الدفاع المدني لا تتناسب إطلاقاً مع حجم المخاطر، موضحاً أن فرق الإنقاذ تعتمد على أدوات يدوية مثل المجارف والحبال وبعض المعدات البسيطة، بينما تحتاج مثل هذه الحوادث إلى حفارات وآليات ثقيلة قادرة على الوصول بسرعة. ويرى أبو قادوس أن الحلّ يكمن في منع الحفر الفردي، وتكليف فرق متخصّصة من إدارات المخيمات بتنفيذ الحفر الامتصاصية وفق أسس فنية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية للسكان حول مخاطر الحفر العشوائي.

قضايا وناس أزمة الإيواء تصل لمرحلة كارثية في غزة

في السادس عشر من فبراير/شباط الماضي، فَقد أيمن عاشور ابنه حمزة، البالغ من العمر 24 عاماً، بعدما انهارت عليه حفرة كان يعمل في داخلها بمنطقة خانيونس جنوبي قطاع غزة. كان حمزة قد تزوّج قبل ثمانية أشهر فقط، ويعمل مع والده في حفر الآبار منذ أن بلغ عمره 15 عاماً. يقول والده لـ"العربي الجديد": "أعمل في هذا المجال منذ نحو أربعين عاماً، وحمزة لم يكن مبتدئاً، فقد حفر عشرات الآبار من قبل، لكنّ الأرض التي كنّا نعمل فيها تعرضت للقصف في خلال الحرب. وعلى الرغم من أنّها بدت مستقرة في البداية بعد تنظيفها وتسويتها، غير أنّها انهارت بالكامل فوق رأس حمزة بعد أن وصلنا بالحفر إلى عمق ثلاثة أمتار، وكان قد بقي آخر جردلين من الرمال". يحاول الأب استعادة تلك اللحظات بصعوبة، قائلاً: "حاولنا إخراجه بأيدينا لكنّنا لم نستطع. أحضرنا جرافة، وبعد الحفر عثرنا عليه شهيداً".

ورغم مرور أشهر على الحادثة، ما زالت الأسرة تعيش وقع الفاجعة. ويضيف أيمن: "كان ارتقاء حمزة صاعقاً بالنسبة لكل أفراد العائلة، وحتى اليوم عندما نكون في العمل أو البيت ننادي اسمه". وإذ يدعو إلى ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر أثناء الحفر، يؤكّد أن الحرب غيّرت طبيعة الأرض، وجعلت مناطق كثيرة مليئة بالتشققات والانهيارات غير المرئية.

ووفقاً لتقرير صادر عن سلطة المياه الفلسطينية، تسبّبت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتوقف كلّ محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخمس عن العمل، وتضرّرت شبكات الصرف الصحي بشكل كبير، فضلاً عن تدمير 47 محطة لضخ مياه الصرف الصحي جزئياً أو كلياً، الأمر الذي أدى إلى تدفق المياه العادمة في الشوارع والأحياء المأهولة، وشكّل تهديداً كبيراً للصحة والبيئة.

الصورة ظروف معيشية مزرية، خانيونس، 17 فبراير 2026 (عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول)

مخاطر صحية وبيئية

ولا تقتصر مخاطر الحفر الامتصاصية على الحوادث المباشرة، بل تمتد لتشكل أزمة صحية وبيئية واسعة النطاق، حيث يوضح مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في وزارة الصحة، سعيد العكلوك، أنّ انتشار الحفر الامتصاصية جاء بوصفه حلاً اضطرارياً بعد انهيار شبه كامل لمنظومة الصرف الصحي في قطاع غزة. ويشير العكلوك لـ"العربي الجديد" إلى أن أكثر من 90% من محطات الضخ دُمّرت، كما تعرّض نحو 800 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي للتدمير، الأمر الذي أجبر مئات آلاف الأسر على إنشاء حفر امتصاصية بجوار الخيام والمنازل المدمرة. ويكشف أنّ التقديرات تُظهر وجود نحو 320 ألف حفرة امتصاصية منتشرة في أنحاء القطاع.

ويحذّر العكلوك من أنّ أخطر المناطق هي الغربية والساحلية، حيث يكون منسوب المياه الجوفية قريباً جدّاً من سطح الأرض، ما يسمح بتسرب المياه العادمة مباشرة إلى الخزان الجوفي. ويضيف أن هذه الظاهرة ترفع معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالمياه، مثل الإسهال والقيء والالتهابات المعوية، كما أن الحفر غير المغطاة تسبّبت بالفعل في سقوط أطفال ومواطنين، وتسجيل وفيات وإصابات. ويؤكد العكلوك أنّ استمرار هذا الواقع يعني مزيداً من الوفيات، واتّساع رقعة الأمراض المنقولة بالمياه، إضافة إلى تلوث طويل الأمد للخزان الجوفي قد تحتاج معالجته إلى عقودٍ طويلة حتى بعد انتهاء الحرب.

من جانبه، يرى أستاذ العلوم البيئية والبحرية في الجامعة الإسلامية بغزة الدكتور عبد الفتاح عبد ربه، أنّ الحفر الامتصاصية ليست ظاهرة جديدة في غزة، لكنها عادت بقوة بسبب انهيار البنية التحتية. ويقول لـ"العربي الجديد" إنّ الفلسطينيين اضطروا للعودة إلى وسائل كانت مستخدمة قبل عقود، بعدما دُمّرت شبكات الصرف الصحي خلال الحرب. ويشير إلى أن معظم مناطق النزوح تقع في الحزام الغربي للقطاع، حيث تسود التربة الرملية شديدة النفاذية، ما يسمح بانتقال الملوثات بسهولة نحو المياه الجوفية، موضحاً أن الحفر الامتصاصية تحوّلت إلى "قنابل موقوتة"، إذ تنتشر في كل مكان تقريباً داخل مناطق النزوح، من دون رقابة أو تنظيم.

ويلفت عبد ربه إلى أن مياه الصرف تحتوي على النيتروجين والفوسفور والعديد من المركبات الكيميائية والميكروبات، ومع قرب الخزان الجوفي من سطح الأرض تنتقل هذه الملوثات بسرعة إلى المياه الجوفية، ما يزيد من تلوّثها. ويحذّر من أنّ ارتفاع نسب النترات والكلوريدات قد يؤدي إلى أمراض الكلى، كما يشكل خطراً على الأجنّة، فضلاً عن انتقال البكتيريا والطفيليات المسبّبة لأمراض الجهاز الهضمي. ويضيف أن طفح الحفر أو تصريف المياه العادمة في الشوارع يؤدي إلى تكوّن مستنقعات راكدة، تصبح بيئة مناسبة لتكاثر البعوض والحشرات الناقلة للأمراض، إلى جانب الروائح الكريهة التي تزيد معاناة السكان.

ويرى العكلوك وعبد ربه أنّ الحدّ من هذه الكارثة يتطلب تدخلاً عاجلاً لإنشاء مرافق صرف صحي مؤقتة داخل مراكز الإيواء، وتنظيم عمليات الحفر عبر فرق متخصّصة، وتوفير أغطية آمنة للحفر القائمة، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية، بما يضمن حماية الأرواح والحد من التلوث البيئي والصحي.

وبينما يحاول النازحون في غزة تأمين أبسط مقوّمات الحياة داخل خيامهم، تتحوّل الوسائل البدائية التي ابتكروها من أجل البقاء إلى مصدر جديد للخطر. فالحفرة التي حُفرت لتصريف المياه قد تتحول في أي لحظة إلى مصيدة تبتلع طفلاً أو شابّاً، أو إلى بؤرة تنشر الأمراض بين آلاف الأسر. ومع استمرار الحرب، وغياب شبكات الصرف الصحي، ونقص المعدات الهندسية، وغياب الإشراف الفني على عمليات الحفر، تتّسع دائرة المخاطر في قطاع غزة يوماً بعد يوم.