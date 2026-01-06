حفر الآبار العشوائي يهدد بيئة ريف إدلب الجنوبي ومزارعه

كانت الحقول تشكل شريان الحياة لآلاف العائلات السورية في ريف إدلب الجنوبي، لكن الأوضاع تغيرت نتيجة تراجع معدلات الأمطار، ولجأ مزارعون كثر إلى حفر آبار عشوائية لتعويض نقص المياه، في خطوة تحولت من حل إسعافي إلى خطر يهدد البيئة والأمن الغذائي في المنطقة التي تشهد تصحراً متسارعاً، وانخفاضاً حاداً في منسوب المياه الجوفية.

يقول المزارع جبران الوقاص، إن تراجع هطل الأمطار خلال السنوات الأخيرة دفع المزارعين إلى الاعتماد شبه الكامل على الآبار الجوفية لضمان استمرار مواسمهم الزراعية، ويوضح لـ"العربي الجديد": "باتت المواسم الزراعية مهددة في حال جفاف الآبار، إذ لم تعد الأمطار وحدها قادرة على تأمين الحد الأدنى من مياه الري، خصوصاً للمحاصيل الأساسية".

ويلفت الوقاص إلى أن "المشكلة لا تكمن في اللجوء إلى الآبار، بل في الفوضى التي ترافق عمليات الحفر، إذ يعمد كل مزارع إلى حفر بئر عشوائي من دون ضوابط أو تنظيم، ما يخلق ضغطاً متزايداً على المياه الجوفية، ويؤدي إلى تراجع منسوب المياه في الآبار القديمة، الأمر الذي ينذر بخسارة الموسم الزراعي الحالي، والمواسم اللاحقة".

ويترك السباق غير المنظم على المياه الجوفية بصمات قاسية، ويؤكد الأهالي أن العديد من الآبار القديمة التي كانت تروي مساحات واسعة بات مستوى المياه فيها محدوداً، ما اضطر أصحابها إلى تعميقها، أو حفر آبار جديدة، ليزيد الضغط على المخزون الجوفي.

من قرية مرعيان بجبل الزاوية جنوبي إدلب، تقول فدوى باكير: "آثار الحفر العشوائي للآبار لم تعد خافية على أحد، إذ كنا نسقي أراضينا من بئر واحدة قبل سنوات، واليوم لم تعد توفر نصف كمية المياه السابقة، حتى إن طبيعة مياه بدأت تتغير، وأحياناً تخرج موحلة".

ولا تقتصر مخاطر الحفر العشوائي على الإنتاج الزراعي، بل تمتد إلى أضرار بيئية أوسع، ويوضح المهندس الزراعي أحمد الكيال لـ"العربي الجديد"، أن "ما يجري في ريف إدلب الجنوبي يعد نموذجاً لاستنزاف الموارد غبر غياب التخطيط، فاستنزاف المياه الجوفية يؤدي إلى هبوط مستوى الأرض في بعض المناطق، وزيادة ملوحة التربة، وتدهور خصوبتها، ما يجعل استعادتها لاحقاً أكثر صعوبة وكلفة".

نقص الأمطار يهدد مزارع ريف إدلب، أكتوبر 2025 (قاسم يوسف/الأناضول)

ويشير الكيال إلى أن "الحفر العشوائي يؤدي إلى خلل في التوازن المائي، ويسرع التصحر، ومع استمرار الجفاف وقلة الأمطار، فإن المخزون الجوفي غير المتجدد مهدد بالنضوب في ظل غياب أي دور للمعنيين في ضبط عمليات الحفر أو تنظيم استخدام المياه، فلا خرائط مائية واضحة، ولا تحديد للأعماق المسموح بها، ولا متابعة لعدد الآبار وحجم السحب منها. هذا الفراغ الإداري يسهم في تفاقم الأزمة، إذ تترك كل قرية وكل مزارع لمواجهة المشكلة منفرداً، ما يخلق فوضى مائية تهدد مستقبل الزراعة في المنطقة، واستمرار الوضع على ما هو عليه قد يدفع المزارعين إلى هجر أراضيهم، بينما الحل يبدأ بتنظيم حفر الآبار، واعتماد أساليب ري حديثة، ووضع استراتيجية إدارة مياه تراعي محدودية الموارد والتغير المناخي".

وفي محاولة للحد من الاستنزاف المتسارع للمياه الجوفية، أصدرت وزارة العدل السورية، في منتصف أغسطس/آب الماضي، تعميماً يقضي بتشديد العقوبات بحق المخالفين لقانون حفر الآبار، في إطار ما وصفته بحماية الثروة المائية من الاستخدام الجائر والهدر الناتج عن حفر آبار غير مرخصة.

وبحسب التعميم، فإن استخدام الحفارات في حفر الآبار من دون موافقة رسمية يعد جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وفق أحكام قانون تنظيم استثمار المصادر المائية، كما تعتبر الحفارة أداة لارتكاب الجرم، ما يجيز للقضاء مصادرتها عملاً بقانون العقوبات. وشددت وزارة العدل على القضاة بعدم فك احتباس الحفارات المضبوطة خلال سير الدعوى، وترك مسألة مصادرتها للقرار القضائي النهائي، منعاً لإعادة استخدامها في مخالفات جديدة.

ويتقاطع هذا التعميم مع قرار سابق للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قضى بمنع إدخال الحفارات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الطاقة، مبرراً ذلك بالظروف المناخية الجافة التي تمر بها المنطقة، وضرورة ضبط دخول المعدات الثقيلة وحسن إدارتها بما يحفظ الموارد المائية.

ورغم هذه القرارات، يؤكد الأهالي أن المخالفات متواصلة على نطاق واسع، إذ يتكرر حفر آبار عشوائية غير مرخصة مقابل مبالغ مالية كبيرة تدفع لأصحاب الحفارات وهذا نتيجة لضعف الرقابة الميدانية وغياب المتابعة الجدية، مؤكدين أن التعميمات ليست حلاً، وأن هناك فجوة كبيرة بين النص القانوني والتطبيق الفعلي على الأرض، ما يفاقم أزمة المياه ويهدد مستقبل الزراعة في ريف إدلب الجنوبي.