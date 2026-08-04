- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى أكثر من 6125 قتيلًا و16740 مصابًا، مع انهيار حوالي 200 مبنى، ووجود 20 ألف شخص في مخيمات مؤقتة، بينما يُقدّر عدد المفقودين بنحو 10 آلاف شخص. - الزلزالان اللذان ضربا فنزويلا في يونيو بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، وأحدثا دمارًا كبيرًا في شمال البلاد، خاصة في ولاية لا غوايرا الساحلية. - أقر البرلمان قانونًا لزيادة معروض المساكن للإيجار، مع خطة لتسليم 4000 وحدة سكنية بحلول نهاية العام، وتقدير الأضرار المادية بنحو 6.7 مليارات دولار.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في يونيو/ حزيران الماضي إلى أكثر من ستة آلاف قتيل، وفق ما أعلنه رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) خورخي رودريغيز مساء الاثنين. وقال إنّ عدد الوفيات ارتفع بمقدار 579 شخصاً مقارنةً بالإحصائية السابقة في 25 يوليو/ تموز الماضي، فيما استقرّ عدد المصابين عند 16 ألفاً و740 مصاباً.

وفي 24 يونيو الماضي، ضرب فنزويلا زلزالان بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات على مقياس ريختر، تفصل بينهما 39 ثانية، بحسب المركز الأميركي للمسح الجيولوجي. وقد أحدث الزلزالان خسائر ودماراً كبيراً في شمال البلاد، ولا سيّما في ولاية لا غوايرا الساحلية قرب العاصمة كاراكاس، وأوديا، وفق الحصيلة الجديدة، بحياة 6125 شخصاً، وتسبّبا في انهيار نحو مائتَي مبنى، غالبيتها في لا غوايرا حيث لا يزال نحو 20 ألف شخص يعيشون في مخيمات مؤقتة أُقيمت في ملاعب وساحاتٍ عامة وعلى الأرصفة.

وقال حاكم لا غوايرا خوسيه أليخاندرو تيران، للصحافة المحلية، إنّ قرابة 1400 شخص ما زالوا في عداد المفقودين. وفيما لم تعلن الحكومة والسلطات الفنزويلية حصيلة رسمية لعدد المفقودين، إلا أنّ عدداً من الخبراء يقدّر العدد بنحو 10 آلاف مفقود. وقد كشفت منصة "مفقودو زلزال فنزويلا" (منصة مدنية) عن تسجيل 29 ألفاً و500 مفقود منذ وقوع الكارثة.

حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

والأسبوع الماضي، بدأت السلطات الفنزويلية في هدم مبانٍ بالولاية، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تضرّر أكثر من 850 مبنى. والجمعة، أقرّ البرلمان قانوناً يهدف إلى زيادة معروض المساكن المخصّصة للإيجار لمساعدة آلاف الأشخاص الذين فقدوا منازلهم. وقالت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز في وقتٍ سابق الاثنين إنّ هذا القانون سيتيح العلاقات القائمة على مبدأ "المنفعة المتبادلة" بين مالكي العقارات والراغبين في الاستئجار. وأضافت: "نُقدّر أنّ نحو 400 ألف وحدة سكنية ستكون مشمولة بهذا القانون"، معلنةً أنّ حكومتها تعتزم تسليم 4 آلاف وحدة سكنية بحلول نهاية العام، كما ستوفر تمويلاً لشراء عقارات للأشخاص المتضررين من الزلزالين اللذين يُعدّان الأكثر تدميراً في التاريخ الحديث للبلاد.

من جهته، قدَّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قيمة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال بنحو 6,7 مليارات دولار أميركي.

(فرانس برس، الأناضول)