حصيلة فيضانات أفغانستان ترتفع إلى 77 قتيلاً و137 مصاباً

- ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في أفغانستان إلى 77 قتيلاً و137 مصاباً، مع توقعات بهطول مزيد من الأمطار، مما يهدد بمزيد من الكوارث. - تسببت العواصف في أضرار جسيمة، حيث دُمر 2448 منزلاً وأكثر من 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، وأغلقت الطرق الرئيسية، مما أعاق حركة المرور ووصول المساعدات. - تواجه أفغانستان تقلبات مناخية شديدة، حيث تتبع الأمطار الموسمية فيضانات وانهيارات أرضية، مما يزيد من هشاشة البنية التحتية ويهدد حياة السكان.

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان، أمس السبت، أن حصيلة ضحايا الفيضانات واسعة النطاق والانهيارات الأرضية والصواعق الناتجة عن الأمطار الغزيرة والعواصف ارتفعت إلى 77 قتيلاً و137 مصاباً خلال الأيام العشرة الماضية في مختلف أنحاء البلاد. وأكدت الهيئة في بيانٍ لها أنه من المتوقع هطول مزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة في أنحاء متعددة من أفغانستان، داعيةً المواطنين إلى الابتعاد عن ضفاف الأنهار والمناطق المعرّضة للفيضانات.

وكان المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان والمتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد قد أفاد في وقتٍ سابق بأنّ 61 شخصاً على الأقل قد لقوا حتفهم وأُصيب 116 آخرون في فيضانات وكوارث طبيعية وقعت بمختلف أنحاء أفغانستان، مستشهداً ببيانات جمعية الهلال الأحمر الأفغانية. وأشار كذلك إلى أنّ أربعة أشخاص ما زالوا مفقودين، فيما تستمر عمليات الإنقاذ وتقييم الأضرار بعد أيام من الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة في العديد من الأقاليم، بحسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء أمس السبت.

ولفت مجاهد إلى أن العواصف والفيضانات التي حدثت مؤخراً تسبّبت في أضرار كاملة أو جزئية لـ2448 منزلاً، وتدمير أكثر من 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، ونفوق أكثر من ألف رأس ماشية، ما يسلّط الضوء على حجم الخسائر الإنسانية والزراعية. وأضاف أنه جرى إغلاق الطرق والطرق السريعة والطرق المحلية أيضاً، بعد أن لحقت بها أضرار في العديد من الأقاليم، ما تسبّب في عرقلة الحركة ووصول المساعدات.

بدوره، أوضح أشرف حق شناس، المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة الأفغانية، أن عدة طرق سريعة تربط العاصمة كابول بالمقاطعات قد تضرّرت بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، ما اضطر المسافرين إلى سلوك طرق طويلة ومتعرّجة للوصول إلى العاصمة.

ومن بين هذه الطرق، الطريق السريع بين كابول وجلال آباد، وهو المسار الرئيسي الذي يربط العاصمة بالحدود الباكستانية وبالمقاطعات الشرقية في أفغانستان. وأوضح حق‌ شناس أن الفرق تعمل على إعادة فتحه. ودعت وزارة الأشغال العامة المسافرين إلى توخي الحذر عند استخدام الطرق في المناطق المتضرّرة.

وكانت أجزاء واسعة من البلاد قد شهدت في الأيام الأخيرة أمطاراً غزيرة وفيضانات عارمة وانهيارات أرضية وعواصف، حيث يحذّر مسؤولون من أن حدوث طقس سيئ آخر يمكن أن يسبّب مزيداً من الدمار.

يُذكر أن أفغانستان تتعرض لتقلبات شديدة في الأحوال الجوية، حيث تتبع الأمطار الموسمية غالباً موجات من الفيضانات والانهيارات الأرضية، ما يزيد من هشاشة البنية التحتية ويشكل تهديداً مباشراً لحياة السكان ومزارعهم. وتُدرِج الأمم المتحدة كلاً من باكستان وأفغانستان ضمن البلدان الأكثر عرضة للظواهر الجوية المتطرفة وتغير المناخ.

(أسوشييتد برس، قنا، العربي الجديد)