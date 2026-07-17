ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو/ حزيران الماضي إلى 4930 قتيلاً، وفق ما أعلنه الخميس رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، في أحدث حصيلة رسمية للكارثة تقترب من حاجز خمسة آلاف وفاة، فيما لا يزال آلاف المتضررين يواجهون تداعيات الكارثة. وأضاف رودريغيز أن عدد المصابين استقر عند 16,740 شخصاً، فيما لا يزال 17,907 أشخاص بلا مأوى، بينما ارتفع عدد المقيمين في مراكز الإيواء إلى 21,210 أشخاص.

وضرب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات البلاد بفارق زمني يقل عن دقيقة واحدة في 24 يونيو، وخلّفا دماراً كبيراً في ولاية لا غوايرا الساحلية الواقعة شمالي كراكاس. ويواصل عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا في لا غوايرا عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، بعد ثلاثة أسابيع على وقوع الزلزالين.

من جهتها، تقدّر الأمم المتحدة بأن نحو 50 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين منذ وقوع الزلزالين اللذين تسببا في انهيار مئات المباني. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو/ حزيران الماضي أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة للزلزالين تقدر بنحو 6.7 مليارات دولار.

ويعيش ما لا يقل عن 21 ألفاً في مخيمات مكتظة، تفتقر بغالبيتها إلى إمدادات المياه وأنظمة صرف صحي فاعلة. وأسفر الزلزالان عن إصابة 16 ألفاً و740 شخصاً، وكان رودريغيز قد أشار في وقت سابق إلى أن معظم هؤلاء غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج.

وفي سياق متصل، عادت فرق الإنقاذ التركية إلى البلاد بعد مشاركتها في عمليات البحث والإنقاذ عقب الزلزالين، على متن طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع التركية، تضم أفراد الفرق، وفقاً لما أفادت به وكالة الأناضول الخميس. وضمت الطائرة أفراداً من رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، إضافة إلى 22 عنصراً من فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع للواء المساعدات الإنسانية في القوات المسلحة التركية، إلى جانب أربعة كلاب مدربة ومعدات متخصصة في البحث والإنقاذ.

(رويترز، الأناضول، فرانس برس)