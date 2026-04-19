حريق يدمّر حوالى ألف منزل في ماليزيا

اندلع حريق كبير، صباح الأحد، في قرية ساحلية بولاية صباح في ماليزيا، مدمّراً حوالى ألف منزل وملحقاً أضراراً بممتلكات آلاف الأشخاص، دون أن يسفر عن سقوط ضحايا بحسب جهاز الإطفاء. ونشب الحريق في منطقة ساندكان في شمال شرق ولاية صباح، حيث تتلاصق المنازل الخشبية بعضها ببعض، وغالبية سكانها فقراء من المجتمعات الأصلية أو من عديمي الجنسية.

وقال رئيس شرطة منطقة ساندكان جورح عبد الرحمن لصحيفة "ذي ستار" المحلية الصادرة بالإنكليزية إن "هذه الفاجعة الهائلة" طاولت 9007 أشخاص. وكشفت خدمة الإطفاء في ولاية صباح أنها تلقّت بلاغاً بالحريق قرابة الساعة 1:32 (17:32 بتوقيت غرينتش) وأوفدت 37 عنصراً من ثكنتين لاحتواء النيران. وجاء في بيان، صدر اليوم الأحد، أن "الحريق طاول حوالى ألف مسكن مؤقت عائم، مع مساحة إجمالية بلغت أربعة هكتارات دمّرتها النيران بالكامل".

وواجه عناصر الإطفاء صعوبات في الموقع بسبب ضيق المسارات الذي حال دون وصول الشاحنات إلى الأماكن المتضرّرة. وأشار البيان إلى أن "حركة الجزر عقّدت أيضاً وصول الإطفائيين إلى نقطة مياه"، فيما أدّت رياح عاتية إلى تأجيج النيران. وأضاف: "انتهت عمليات رفع الأنقاض ومعاينة المحيط، وتمّ عليه استبعاد أيّ خطر جديد"، بحسب البيان الذي لم يعلن فيه عن سقوط أيّ قتيل أو جريح.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور ابراهيم أن الحكومة الفيدرالية تنسّق الجهود مع السلطات المحلية لتوفير مساعدة طارئة وفتح مراكز إيواء للمتضرّرين. وكتب في منشور على "فيسبوك" أن "الأولوية المطلقة تقضي بضمان أمن المتضرّرين وتوفير مساعدة طارئة في الميدان".

