حريق هائل في إسبانيا يلتهم أكثر من 32 ألف هكتار وإجلاء سكان 34 قرية

- يكافح رجال الإطفاء في إسبانيا حريق غابات هائل في غوادالاخارا، حيث التهم أكثر من 32 ألف هكتار، مما يجعله من أكبر الحرائق في تاريخ البلاد. تم إخلاء 34 قرية دون وقوع إصابات خطيرة. - دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى ميثاق سياسي لمكافحة تغير المناخ، مشيرًا إلى تأثيره المدمر على المجتمعات. وأكد على أهمية العلم والحقائق في مواجهة هذه التحديات. - شهدت إسبانيا هذا العام 22 حريقًا كبيرًا، مع تحذيرات من ارتفاع خطر الحرائق بسبب موجات الحر المتكررة، مما يزيد من التهديدات العالمية للحرائق الكارثية.

يُكافح رجال الإطفاء في وسط إسبانيا حريق غابات التهم أكثر من 32 ألف هكتار (79 ألف فدان)، في أحد أكبر الحرائق المسجلة في تاريخ البلاد. واندلع الحريق في منطقة ريفية بإقليم غوادالاخارا بعد أقل من أسبوعين على حريق دمر تجمّعاً صغيراً للمغتربين في جنوب إسبانيا. وأسفر ذلك الحريق، الذي كان محدود المساحة لكنه شديد الضراوة، عن مقتل 13 شخصاً، بينهم عدد من الأجانب، في واحد من أكثر حرائق الغابات فتكاً في تاريخ الدولة الواقعة جنوب أوروبا.

وتفقّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، المنطقة التي اجتاحتها النيران في غوادالاخارا، ودعا إلى ميثاق بين الأحزاب السياسية لمكافحة تغير المناخ. وقال سانشيز في قرية تماخون، الواقعة على بعد أقل من ساعتين بالسيارة شمال شرقي مدريد: "عاماً بعد عام، نرى بوضوح كيف يقتل تغير المناخ ويدمر الثروات في مجتمعاتنا. هذه ليست مسألة سياسية، بل هي مسألة علم وحقائق".

En lo que va de año, 22 grandes incendios han calcinado más de 100.000 hectáreas. Prácticamente lo mismo que se quemó al año de media en la última década.



El Gobierno de España seguirá movilizando todos los recursos para la extinción de los incendios y para la recuperación de… pic.twitter.com/NprGGSIL4G — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 22, 2026

وأُخليت نحو 34 قرية في المنطقة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة أو وفيات. وتلقى أكثر من 200 رجل إطفاء الدعم من مركبات برية وطائرات خلال عمليات مكافحة الحريق، الأربعاء. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن خطر اندلاع حرائق الغابات لا يزال عند مستويات "عالية جداً أو قصوى" في معظم أنحاء البر الرئيسي لإسبانيا وجزر البليار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الخطر في الأيام المقبلة.

🔥 Durante la ola de calor, el peligro de incendios forestales es muy alto o extremo en la mayor parte de la Península y Baleares. Este se incrementará en los próximos días.



¡Extrema la precaución!



Predicción actualizada hasta a 7 días 👉🏻 https://t.co/Eyx5iwJ4eV pic.twitter.com/Qm9VLgd73n — AEMET (@AEMET_Esp) July 23, 2026

وشهدت إسبانيا هذا العام بالفعل 22 حريقاً كبيراً للغابات، ويُعرف الحريق الكبير بأنه الحريق الذي يلتهم أكثر من 500 هكتار (1235 فداناً).

وحذرت وكالات الأمم المتحدة مراراً من أن موجات القيظ المتكررة تجعل الظروف الجوية مواتية بشكل خطير لانتشار الحرائق الكارثية على مستوى العالم. وأظهرت بيانات من مرصد "رويترز" للمناخ -وهي أداة تفاعلية توفر بيانات لحظية- أن متوسط ​​درجات الحرارة العظمى المتوقع في أنحاء أوروبا الغربية يبلغ 26.6 درجة مئوية، وهو ما يزيد ثلاث درجات عن المعدل المعتاد للحرارة العظمى في 22 يوليو/ تموز في الأعوام من 1961 إلى 1990.

(أسوشييتد برس، رويترز)