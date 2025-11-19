حريق كبير يدمّر 175 بناية في جنوب اليابان

- اندلع حريق هائل في منطقة ساجانوسيكي بجنوب اليابان، مدمراً أكثر من 175 بناية، ومؤدياً إلى وفاة شخص وفقدان آخر، مما استدعى تدخل السلطات بطائرات مروحية لإخماده. - امتدت النيران إلى منحدرات مجاورة وجزيرة غير مأهولة بفعل الرياح، مدمرة مساحة تقارب 48900 متر مربع، ما يعادل سبعة ملاعب كرة قدم، وأجبرت 170 شخصاً على اللجوء إلى ملجأ طوارئ. - تسبب الحريق في انقطاع التيار الكهربائي عن 300 منزل، ويجري تحقيق رسمي لمعرفة أسبابه، وهو الأكبر منذ حريق 1976.

دمر حريق هائل نشب في منطقة ساجانوسيكي جنوبي اليابان أكثر من 175 بناية، وأودى بحياة شخص واحد، ولا يزال شخص آخر في عداد المفقودين. وسارعت السلطات إلى إرسال طائرات مروحية من أجل إخماد أكبر حريق في منطقة سكنية في البلاد منذ نحو نصف قرن.

وأظهرت لقطات جوية بثتها وسائل إعلام محلية منازل في منطقة ساجانوسيكي، في مدينة أويتا الساحلية، بعد أن تحولت إلى أنقاض محترقة، وأعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد. وذكرت وسائل إعلام محلية أن ألسنة اللهب امتدت إلى منحدرات مجاورة كثيفة الأشجار، كما وصلت النيران أيضاً إلى جزيرة غير مأهولة تبعد أكثر من كيلومتر عن الساحل نتيجة شدة الرياح.

وقالت الوكالة المعنية بمكافحة الحرائق والكوارث في اليابان، أمس الأربعاء، إن الحريق المروع أتى على مساحة 48900 متر مربع تقريباً، ما يعادل مساحة سبعة ملاعب لكرة القدم، وإن تحقيقاً رسمياً يجرى لمعرفة أسباب اندلاعه. وأضافت أن الحريق أجبر نحو 170 من سكان المنطقة، التي تقع على بعد نحو 770 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طوكيو، على الفرار إلى ملجأ طوارئ.

وذكرت شركة "كيوشو" للكهرباء أن الحريق تسبب في انقطاع التيار عن نحو 300 منزل في المنطقة. ووقع أكبر حريق كبير في المنطقة في عام 1976. وفي 2016، أتى حريق كبير نشب في إيتويجاوا على 147 بناية، ومساحة تقدّر بنحو 40 ألف متر مربع، ولم يخلف أي قتلى.

(رويترز)