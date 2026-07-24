حرمان الأفغانيات من التخصص يهدد الرعاية الصحية للنساء

- تأثير قرار طالبان على القطاع الصحي: قرار منع الأفغانيات من التعليم الجامعي أدى إلى نقص الكوادر النسائية في القطاع الصحي، مما أثر على الرعاية الصحية للنساء، خاصة في المناطق الريفية، وزاد من المخاطر الصحية على النساء الحوامل وأطفالهن. - التحديات الاجتماعية والاقتصادية: تفضيل العائلات عدم مراجعة النساء للأطباء الرجال وارتفاع تكاليف الانتقال للعلاج يزيد من الأعباء الاقتصادية، مما يضع النساء في موقف صعب ويضطرهن للولادة في المنازل. - المستقبل الغامض للكوادر الصحية النسائية: إغلاق الجامعات أمام الفتيات يهدد بإيقاف إعداد جيل جديد من الطبيبات، مما يؤثر على القطاع الصحي والبنية الاجتماعية والاقتصادية، ويضيع فرص تحسين الأوضاع المعيشية للطالبات.

ينعكس قرار حركة طالبان منع الأفغانيات من التعليم الجامعي سلباً على القطاع الصحي، إذ تعاني الحوامل في الأرياف النائية، حتى في المدن الرئيسية نقصَ الكوادرِ النسائية المؤهلة لمتابعة مراحل الحمل والولادة، ما يثير المخاوف من أزمة تمتدّ آثارها لسنوات.

تعيش الأفغانية حميده عبد الشكور مع زوجها في مديرية بلخاب بولاية سربل شمالي أفغانستان، وهي تستعد لإنجاب مولودها الأول، لكنّها لا تجد طبيبة أو ممرضة مؤهلة لمتابعتها خلال أشهر الحمل الأخيرة وعند الولادة، ما جعلها أمام وضع نفسي وصحي صعب جدّاً، ولا سيّما أنّ زوجها فلاح يعمل في الحقول مع والده، ومن الصعب أن ينقلها إلى مدينة أخرى قبل الولادة، أو عند حدوث أيّ حالة طارئة.

وفي حين كان يفكر زوجها في نقلها إلى مدينة سربل، مركز الولاية، التي تبعد عن مديرية بلخاب نحو ستّ ساعات، إلا أنّ كلفة تلك الرحلة الشاقة، فضلاً عن مصاريف البقاء هناك، وضعا الأسرة في حالةٍ من الحيرة والقلق الدائم. ولا تُعدّ قصة حميده غريبة أو استثنائية في المناطق الريفية الأفغانية، إذ يتكرّر هذا الواقع بوتيرةٍ متزايدةٍ منذ أن أغلقت حركة طالبان أبواب الجامعات والمعاهد الصحية أمام الطالبات.

بيئة أفغانستان تواصل البحث عن المفقودين جراء الفيضانات

وحتى قبل سيطرة طالبان، كان قطاع الصحة في أفغانستان يعاني نقصاً في الكوادر الطبية، ولا سيّما في الولايات النائية البعيدة حيث كانت الحرب مستعرة. ولكن رغم ذلك، كانت كليات الطب والتمريض تدعم سنوياً المستشفيات والمراكز الصحية بمئات الخرّيجات. غير أنّ قرار منع الطالبات من التعليم الجامعي أوقف هذا المسار بصورة مفاجئة، ما أثار مخاوف من أزمة صحية تمتدّ آثارها لسنواتٍ طويلة.

ومن المعروف أنّ العائلات في المجتمع الأفغاني المحافظ تمنع النساء من مراجعة الأطباء الرجال، حتى في الحالات القصوى، ولا سيّما في ما يتعلق بالأمراض والعلاجات النسائية، ومن ضمنها الحمل والولادة وغيرهما. ولهذا، لا يعني غياب الكوادر الصحية النسائية فقط مجرد نقص في عدد موظّفي المستشفيات، إنّما يؤدّي إلى حرمان آلاف النساء من الحصول على الرعاية الطبية الأساسية.

وتبدو آثار هذه الأزمة أكثر وضوحاً في القرى النائية، حيث كانت العيادات الصغيرة تعتمد بصورة شبه كاملة على قابلاتٍ وممرّضاتٍ محليات تلقّين تعليمهنّ في المعاهد الصحية المنتشرة في الولايات المختلفة. واليوم، بعد إغلاق أبواب التعليم أمام الفتيات والشابّات، باتت هذه المؤسسات الصحية تواجه مستقبلاً غامضاً مع اقتراب عددٍ كبيرٍ من العاملات من سنّ التقاعد أو يضطرّ بعضهنّ إلى ترك العمل لأسباب اقتصادية أو اجتماعية.

ومن صور المعاناة، تضطرّ نساء أفغانيات إلى قطع مسافاتٍ طويلة للوصول إلى مستشفيات المدن، فيما تُجبر أخريات على إنجاب أطفالهنّ في المنازل، بسبب غياب الطبيبات أو ارتفاع تكاليف الانتقال نحو المدن وتلقّي العلاج. وفي بعض الحالات، تتأخر الحوامل في طلب المساعدة الطبية، خوفاً من مخاطر الطريق أو بسبب عدم وجود مرافقين من الرجال، أو عدم إمكانية تحمّل أعباء التنقل، وهو ما يزيد من احتمال حدوث مضاعفات خطيرة في أثناء الحمل والولادة.

شكاوى من نقص الكوادر النسائية، غزني، 27 أغسطس 2025 (إليز بلانشارد/Getty)

وتقول الناشطة الاجتماعية صفية وزيري لـ"العربي الجديد" إنّ الوضع مأساوي جدّاً، إذ اضطرّت نساء من مديرية شينواري في ولاية ننغرهار (شرق) أو من مديريات أخرى إلى تكبّد عناء الانتقال نحو مدينة جلال أباد، مركز الولاية، من أجل وضع أطفالهنّ أو معالجة تعقيدات الحمل، علماً أنّ معظم سكان تلك المديريات يعتمدون في مصدر دخلهم على الزراعة. وتضيف: "لا تكاد أولئك النساء يستطعن تأمين مصاريف الطريق وكلفة العيش في مدينة جلال أباد، وكلّ ذلك بسبب غياب الكادر النسائي في أماكن سكنهنّ".

وتتابع وزيري: "في البداية، لم يكن ممكناً العثور على طبيبات متخصّصات، إنّما فقط على طبيبات الصحة العامة والممرضات، ولكن اليوم لم يعد بالإمكان حتى العثور على تلك الطبيبات والممرضات، أما المتخصّصات فمن الصعب إيجادهنّ، حتى في المدن الرئيسية، وسيصبح ذلك حلماً في السنوات المقبلة في حال لم تُفتح أبواب الجامعات أمام الطالبات". وتشير إلى أنّ الأعراف الأفغانية المتجذرة هي العائق الآخر، إذ إنّ الشابات يتزوّجن في مقتبل أعمارهنّ، وفي كثير من الأحيان لا يُسمح لخرّيجات التخصصات الصحية بمزاولة المهنة، فيما تنتفي اليوم عملية تخريج كوادر نسائية في مجال الصحة.

وبحسب وزيري، لا تقتصر المشكلة على الوضع الحالي فحسب، بل تمتد إلى المستقبل، إذ إنّ حرمان الفتيات من الدراسة الثانوية والجامعية يعني عمليّاً توقف إعداد جيل جديد من الطبيبات والممرضات والقابلات. وإذا استمرّ هذا الواقع، فإنّ مراكز صحية عدّة في الأرياف ستجد نفسها عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية للنساء والأطفال، بعد سنواتٍ قليلة.

طلاب وشباب حملة لإعادة الأطفال المتسربين إلى مدارس أفغانستان

وتجدر الإشارة إلى أنّ تأثيرات القرار لا تنعكس على القطاع الصحي فحسب، إنّما تمتد إلى البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الريفية، إذ كانت أسرٌ كثيرة تنظر إلى تعليم بناتها في مجالَي الطب والتمريض، باعتباره فرصة لتحسين أوضاعها المعيشية وتأمين مصدر دخل مستقر. أما اليوم، فقد فقدت آلاف الطالبات أحلامهنّ المهنية، وتحوّلت سنوات الدراسة إلى مشاريع معلّقة لا يُعرف مصيرها.

وكانت أعداد كبيرة من الطالبات على وشك التخرّج عندما أصدرت حكومة طالبان قرار إغلاق الجامعات والمدارس أمام الفتيات والشابّات. ومع توقف الدراسة، وجدت تلك الطالبات أنفسهنّ خارج المؤسسات التعليمية، ومن دون أيّ أفق واضح لمستقبلهنّ المهني، في وقتٍ تحتاج فيه البلاد بشدّة إلى خدماتهنّ.