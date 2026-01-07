حركة نزوح من الشيخ مقصود والأشرفية في حلب ودعوات لفتح مراكز إيواء

- تتواصل حركة النزوح من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب بسبب الاشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية"، مما يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية ويثير مخاوف من توسع رقعة الاشتباكات. - دعا محافظ حلب، عزام الغريب، إلى التضامن المجتمعي وفتح دور العبادة ومراكز الإيواء للنازحين، مشددًا على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لتأمين الاحتياجات الأساسية وتقديم الدعم اللوجستي. - يعاني السكان من تدهور الوضع الأمني، حيث استهدفت "قوات سوريا الديمقراطية" معبر الزهور، مما زاد من حالة الخوف والهلع بين المدنيين، في ظل ضعف الإمكانات والتحديات الإنسانية المتزايدة.

تتواصل حركة النزوح من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، اللذين تقطنهما أغلبية كردية، داخل مدينة حلب شمالي سورية، باتجاه مناطق أكثر أماناً نسبياً، مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، واستهداف الأحياء السكنية داخل المدينة، ما يزيد الأوضاع الإنسانية لسكان المنطقة سوءاً.

وتشهد حلب منذ أمس الثلاثاء، حالة من التوتر الأمني، انعكست بشكل مباشر على حياة المدنيين، وسط مخاوف متزايدة من توسّع رقعة الاشتباكات، وغياب مؤشرات واضحة على تهدئة قريبة، الأمر الذي دفع عشرات العائلات إلى مغادرة منازلها بحثاً عن مأوى مؤقت يحميها من القصف والاشتباكات.

وفي هذا السياق، دعا محافظ حلب، عزام الغريب، في منشور له على "فيسبوك"، إلى التضامن المجتمعي وفتح أبواب دور العبادة ومراكز الإيواء أمام النازحين، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المدينة.

وقال الغريب: "يا أهل حلب، هذا يوم التراحم، هذا يوم التكاتف، ويوم نتذكر أن حلب كانت وستبقى بيتاً واحداً مهما اشتدت الظروف"، مؤكداً أن حركة النزوح المتزايدة من بعض الأحياء المتضررة، ولا سيما الشيخ مقصود والأشرفية، تستوجب استجابة عاجلة من مختلف الجهات.

وطالب محافظ حلب القائمين على الكنائس والجوامع ومراكز الإيواء، بضرورة فتح أبوابها لاستقبال النازحين، وتأمين مأوى مؤقت لهم إلى حين استقرار الأوضاع، داعياً في الوقت ذاته إلى التنسيق المباشر مع الجهات المختصة ومسؤولي الكتل، بهدف ضمان تأمين الاحتياجات الأساسية وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للمتضررين.

كما شدد الغريب على تقدير المحافظة "العالي لكل مبادرة أهلية أو دينية تقف إلى جانب أهلنا المتضررين"، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ والإغاثة في حلب "جاهزة لتقديم الدعم الكامل لهذه المراكز، بما يضمن سرعة الاستجابة وحفظ الكرامة الإنسانية". وختم المحافظ منشوره بالتأكيد على وحدة المدينة وأهلها، قائلاً: "حلب بيت واحد، وقلوبنا مفتوحة قبل الأبواب، وسنظل معاً متكاتفين حتى تستقر حلب آمنة مطمئنة ويأمن أهلها في بيوتهم وشوارعهم".

من جهته، يقول علي زيزون، أحد سكان حي الشيخ مقصود، الذي نزح مؤقتاً إلى حي العزيزية للإقامة لدى أقاربه، إن "الوضع الأمني داخل الحي سيّئ جداً، ولا يشعر المدنيون بأي أمان، خصوصاً مع استمرار الاشتباكات على الأطراف".

ويضيف، أن "قوات سوريا الديمقراطية" استهدفت معبر الزهور، وهو المعبر الذي خرجتُ منه، باستخدام الرصاص الحي والقذائف، ما أجبر الأهالي على الإسراع في المغادرة"، مشيراً إلى أن الاستهداف "لم يُسفر عن وقوع إصابات، لكنه تسبب بحالة من الخوف والهلع بين المدنيين". ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه التحديات الإنسانية داخل مدينة حلب، وسط ضعف الإمكانات، واستمرار التوترات العسكرية، ما يشكل عبئاً إضافياً على المجتمع المحلي والجهات الإغاثية في التعامل مع موجات نزوح جديدة داخل المدينة.