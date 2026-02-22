حرب ترامب على المخدرات... مناورات سياسية في أميركا اللاتينية

- أعادت إدارة ترامب التركيز على مكافحة المخدرات في أمريكا اللاتينية، مستهدفة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتهمة التواطؤ مع كارتيل "سينالوا" لتهريب الكوكايين، لكنها واجهت انتقادات بسبب تناقضاتها في التعامل مع قضايا المخدرات. - رغم تهديدات ترامب للمكسيك بشأن تهريب "الفنتانيل"، إلا أن فنزويلا تُعتبر منفذًا لتهريب الكوكايين من كولومبيا، واستمرت التوترات بين البلدين بسبب سياسات ترامب العدوانية. - أثارت تكتيكات الولايات المتحدة في مكافحة تهريب المخدرات انتقادات لعدم فعاليتها، ورغم نجاحها في تقليص زراعة الكوكا في كولومبيا سابقًا، إلا أن المساحات المزروعة عادت لتتجاوز مستويات عام 2015 بحلول 2022.

أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال السنة الماضية، الحرب على المخدرات إلى صدارة المشهد في أميركا اللاتينية باعتبارها مصدر الخطر الأول، ونفذت في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي عملية كوماندوس لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي اتهمته بـ"التواطؤ" مع كارتيل "سينالوا" لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وروّجت إدارة ترامب لعملية اعتقال مادورو في كاراكاس باعتبارها مؤشراً لتحوّل في مكافحة المخدرات، لكن محللين وخبراء يتحدثون عن تناقضات في تعامل الإدارة مع وفيات جرعات المخدرات الزائدة في الولايات المتحدة، والذي يُقدّر بعشرات الآلاف، ومن ذلك عفو ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز الذي أدانته محكمة في نيويورك، حيث سيُحاكم مادورو، بالسجن 45 عاماً بتهمة تهريب المخدرات وحيازة أسلحة آلية. وبرر ترامب قرار العفو بأن إدارة سلفه جو بايدن "لفقت التهمة لهيرنانديز"، بينما لم يقدم أي دليل على ذلك.

وإذا كان تهريب "الفنتانيل" إلى الولايات المتحدة أحد أبرز مبررات ترامب لتهديداته الإقليمية، خصوصاً للمكسيك، يؤكد خبراء أن دور فنزويلا في إنتاج هذا المخدر والاتجار به معدوم إقليمياً، في حين أنها منفذ مهم لتهريب الكوكايين الذي يُنتج في كولومبيا وبدرجة أقل في البيرو وبوليفيا. والدول الثلاث تزرع الكوكا، وهي المادة الخام للكوكايين.

واللافت أن المحكمة التي ستحاكم مادورو لم تتهمه بالاتجار بـ"الفنتانيل"، علماً أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أفاد سابقاً بأنه "لم تُكتشف إلا كميات ضئيلة من الفنتانيل في فنزويلا بين عامي 2022 و2024، وهي لا تُقارن بتلك التي في المكسيك أو كندا".

ورغم أن ترامب هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على المكسيك للضغط عليها من أجل تكثيف حملات مكافحة المخدرات واعتقال أعضاء عصابات المخدرات الذين تعهد بضربهم، ما خلق توترات بين البلدين، تعاونت قوات البحرية الأميركية مع نظيرتها المكسيكية في تنفيذ "عملية منسقة" لمصادرة أطنان من الكوكايين من سفينة في المحيط الهادئ في 12 فبراير/ شباط الجاري.

تدابير لمكافحة المخدرات على الحدود الأميركية المكسيكية، فبراير 2025 (Getty)

وسبق ذلك لقاء ترامب الرئيسَ الكولومبي غوستافو بيترو في البيت الأبيض في 3 فبراير الجاري، والذي وصفه محللون بأنه "أقرب إلى مناورة سياسية من سياسة دائمة".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، حمّل ترامب الرئيس الكولومبي مسؤولية "التقاعس عن اتخاذ إجراءات أكثر حزماً للحدّ من إنتاج الكوكايين"، وفي الشهر التالي، سحب اعترافه بكولومبيا شريكاً في حرب الولايات المتحدة على تهريب المخدرات، كما لم يُخفِ عداءه تجاه بيترو، وقال: "كولومبيا مريضة يحكمها رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة".

وشككت تقارير في التكتيكات العدوانية التي استخدمتها الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات، ومن بينها 36 هجوماً دامياً على قوارب زُعم أنها استخدمت لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، وأكدت أن حملة تفجير القوارب ذات طابع رمزي إلى حد كبير، لأن معظم الكوكايين يدخل الولايات المتحدة مخبأً في حاويات شحن تجارية، ولو كانت الولايات المتحدة جدية في وقف تهريب الكوكايين، لكانت ركزت على الجمارك وتنفيذ قوانين الحدود عبر موانئ أميركا، بينما تفجير الزوارق السريعة لا يُحدث فارقاً.

ويُفيد تقرير نشره موقع "إن بي آر" بأن التدخلات الخاصة لمكافحة الكوكايين، خصوصاً من مصدره، يمكن أن تُساهم في الحد من الاستهلاك، وأن هذا ما نتج من الحملة الشرسة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد زراعة الكوكا في كولومبيا بين عامي 2000 و2013، حين تقلصت مساحتها من 168 ألف هكتار إلى 48 ألف هكتار، وأصبح الكوكايين بعدها أقل توفراً. لكن تغييرات سياسية خلقت في عام 2015 ظروفاً مثالية لعودة زراعة الكوكا بقوة، وفي مقدمها وقف الحكومة الكولومبية برنامجها للرش الجوي المدعوم من الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالصحة العامة، إذ خشي كثيرون حينها أن تكون مادة "غليفوسات" الكيميائية التي رُشّت على الحقول مسرطنة.

وأطلقت الحكومة الكولومبية لاحقاً برنامجاً لتقديم مساعدات تنموية لأصحاب الأراضي الذين يتوقفون عن زراعة الكوكا، لكن هذه الخطة أتت بنتائج عكسية، إذ أدرك المزارعون أنهم يحتاجون إلى وجود النبات في الأرض للتأهل إلى الحصول على التعويض، ما دفع كثيرين إلى بدء زراعة الكوكا في أراض جديدة أو توسيع قطع الأراضي المزروعة، ليتضاعف الإنتاج، وبحلول عام 2022، تجاوزت مساحة زراعة الكوكا في كولومبيا ثلاثة أضعاف مستويات عام 2015.