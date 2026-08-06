حرب النخيل

- النخلة جزء أساسي من هوية شمال السودان، حيث تشكل ركيزة اقتصادية وتراثية، وتوفر مصدر رزق لأكثر من مليون شخص، وتساهم في الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي، وتستخدم في الصناعات المحلية. - تواجه النخلة تهديدات بيئية جديدة مثل الطفح المائي وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتأثيرات التغير المناخي التي تؤدي إلى فساد الثمار، بالإضافة إلى موجات حرائق مباغتة تهدد المزارع. - يعاني السودان من تغيرات مناخية حادة تتسبب في جفاف وفيضانات مدمرة، مما يؤثر على الثروة القومية ويستدعي تحركاً عاجلاً لمواجهة هذه الكوارث البيئية.

النخلة جزء من هوية شمال السودان، خاصة في ولايتي نهر النيل والشمالية، حيث تمتد جذور ارتباط الإنسان بالنخيل إلى الحضارات النوبية القديمة. وحتى عهد قريب كانت النخيل تشكل ركيزة اقتصادية وتراثية، إذ يتركز أكثر من 80% من نخيل البلاد على امتداد الشريط النيلي، ويقدّر عدد النخيل في السودان بنحو ثمانية ملايين، بينما يقدر الإنتاج السنوي من التمور بـ240 ألف طن.

تتغلغل النخلة في الثقافة السودانية، وتؤدي دوراً محورياً في حياة المجتمع، إذ توفر مصدر رزق لأكثر من مليون شخص، وتوفر ثمارها ومستخلصاتها عنصراً أساسياً في الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي، وتشكل النخلة أساساً لكثير من الصناعات المحلية، حتى بعد أن تسقط، فتتحول إلى عناصر أساسية للمساكن والأثاث والمنتجات.

عُرفت النخلة منذ قديم الزمان بصمودها أمام الجفاف والرياح وموجات الحر، حتى باتت مضرباً للأمثال، بيد أنها تواجه اليوم محنة جديدة، فقد ظهرت تهديدات بيئية جمة، أبرزها كارثة الطفح المائي وارتفاع منسوب المياه الجوفية، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي، من رطوبة تحول دون اكتمال نضج الثمار، وأمطار كانت تأتي خفيفة تكفل إزالة ما علق بها من أتربة وحشرات وعوالق، لكنها باتت تهطل بغزارة في وقت الحصاد، الأمر الذي يفسد الثمار.

لم تعد محنة أصحاب النخيل مقتصرة على الأمطار والرطوبة، بل امتدت إلى موجات حرائق مباغتة لا قبل للسكان بمواجهتها؛ تندلع في بيئات جافة أنهكها الحر، ثم تنتشر بسرعة في مزارع لا تمتلك وسائل إطفاء ولا بنى حماية. ولا يجد المزارعين بداً من النجاة بأرواحهم، تاركين خلفهم نخلاً كان بالنسبة إليهم أكثر من مصدر رزق؛ كان بيتاً وذاكرة وسنداً. وتعد هذه الحرائق جزءاً من مشهد بيئي مضطرب تتجاوز فيه موجات الحر معدلاتها، وتتجاوز الأمطار مواقيت هطولها.

موقف حرب الصراصير

تكشف التقارير الرسمية في ولاية نهر النيل عن ظهور حشائش جديدة لم تعرفها المنطقة، وانتشار الآفات، كالفئران وغيرها من الحشرات، في ظل تراجع خدمات الوقاية والمكافحة بعد ثلاث سنوات من الحرب الدائرة منذ إبريل/ نيسان 2023، إلى جانب الجفاف، أو حدوث سيول جارفة.

ويؤكد خبراء المناخ أن السودان تجاوز مرحلة التذبذب الطبيعي، ودخل مرحلة مناخية جديدة تتناوب فيها موجات الجفاف القاسي مع الفيضانات المدمرة، وترتفع فيها درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، ما يتخطى التأثير في الثروة القومية المتمثلة في النخيل، إلى كارثة حقيقية تستدعي وقفة ضد هذا الاختلال الكبير. إن لم تعد النخلة، التي كانت رمزاً للثبات والصمود، قادرة على العطاء، فماذا يتبقى للسودانيين؟

(متخصص في شؤون البيئة)