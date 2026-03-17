حرب الشرق الأوسط تهدد مخزونات عيادات السودان

- تواجه منظمة "إنقاذ الطفل" أزمة حادة في السودان، حيث قد تنفد الإمدادات الطبية خلال أسبوعين بسبب تعطل سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، مما يهدد 90 عيادة تخدم 400 ألف مريض. - أدوية بقيمة 600 ألف دولار عالقة في موانئ دبي، بينما ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 30%، مما يزيد من الضغط على ميزانيات المساعدات المتضررة بالفعل. - تعاني سلاسل الإمداد الإنسانية من ضغوط كبيرة، مع توقعات بارتفاع الطلب وانخفاض الوسائل المتاحة للاستجابة، مما يثير القلق بشأن توفير الرعاية الصحية الأساسية.

أعلنت منظمة "إنقاذ الطفل" الخيرية، اليوم الثلاثاء، أن الإمدادات الطبية للعيادات التي تتعامل مع الأزمة الإنسانية في السودان قد تنفد خلال أسبوعين في حال لم يتغيّر مسار الشحنات بسرعة بعد التعطل الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، التي زعزعت سلاسل الإمداد العالمية وأغلقت المجال الجوي وأوقفت الشحن عبر مضيق هرمز. وانخفضت ميزانية منظمة "إنقاذ الطفل" في السودان لهذا العام نحو أربعة ملايين دولار لتصل إلى 98 مليون دولار.

وأوضحت المنظمة أن أدوية أساسية قيمتها نحو 600 ألف دولار عالقة في موانئ دبي. وقال وليم زويدما، المدير العالمي لسلامة سلاسل التوريد في المنظمة، إن "نحو 90 عيادة تديرها الحكومة السودانية وتخدم نحو 400 ألف مريض تعتمد على إمدادات المنظمة من الأدوية واللقاحات في ظل عدم وجود بدائل داخل البلاد التي تواجه إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم بسبب نزوح ملايين الأشخاص خلال ثلاث سنوات من الحرب". وتابع: "نملك أسبوعين لإعادة توجيه هذه الشحنات قبل نفاد المخزونات في السودان. الوقت يمر، وبمجرد نفاد المخزونات الاحتياطية لن يستطيع المرضى الحصول على الرعاية الصحية الأساسية".

وفي العادة تدخل أدوية المضادات الحيوية ومضادات الملاريا وتلك المخصصة للألم والحمى وحقن الأطفال عبر بورتسودان وتُنقل براً إلى مناطق تشمل دارفور. وقال توم فليتشر، مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إن "الصراع في الشرق الأوسط يضغط على سلاسل الإمدادات الإنسانية إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وغزة". أما المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية حنان بلخي، فقالت: "هناك أزمة كبيرة في السودان وأزمة أكبر ترتبط بالأدوات الطبية التي تصل إلى بعض المناطق".

وذكرت منظمة "إنقاذ الطفل" أن "ارتفاع تكاليف النقل نحو 30% مع تغيير بعض شركات الشحن مسار سفنها حول رأس الرجاء الصالح يؤثر على ميزانيات المساعدات التي تعاني من قيود شديدة بسبب التخفيضات الكبيرة في التبرعات. وقال زويدما: "مستوى الاضطراب في الشحن والتأثير اللاحق على التكاليف قد يكون أسوأ من المراحل الأولى لحرب أوكرانيا وجائحة كورونا، لأن هناك مرونة قليلة في النظام بعد خفض المساعدات، والطلب سيرتفع، في حين ستنخفض الوسائل المتاحة لنا للاستجابة مع ارتفاع أسعار الوقود، وهذا مقلق للغاية".

(رويترز)