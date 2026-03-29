حرب السودان... المسيّرات تدفن المرضى تحت ركام المستشفيات

- تصاعد الاعتداءات على المرافق الطبية في السودان منذ أبريل 2023، حيث دُمرت أكثر من 80% من المستشفيات بسبب القصف، مما أثر على ملايين السكان، بمن فيهم النازحون واللاجئون. - استهداف المدنيين والكوادر الطبية في مستشفيات مثل الضعين ونيالا والفاشر أدى إلى مقتل مئات المدنيين، وتُعتبر هذه الهجمات جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي. - تُعد الهجمات على المستشفيات جرائم حرب وفق اتفاقيات جنيف 1949، ويستمر طرفا النزاع في ارتكابها، مما يثير تساؤلات حول المساءلة القانونية والعدالة.

تتكرر اعتداءات طرفي الحرب في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، على المستشفيات والمرافق الطبية، والتي تحول بعضها إلى مسارح عمليات عسكرية طوال سنوات الحرب الثلاث الماضية.

في 17 إبريل/ نيسان 2023، وهو اليوم الثالث لاندلاع الحرب السودانية، قصفت الطائرات الحربية التابعة للجيش مستشفى الخرطوم الحكومي القريب من القيادة العامة للجيش في وسط العاصمة. بعد ذلك اليوم، أصبح قصف المرافق الطبية نمطاً متصاعداً ينتهجه طرفا الحرب.

وتكرر قصف المراكز الطبية بالطيران الحربي ولاحقاً بالمسيّرات، ما أدى إلى تسجيل عشرات الضحايا، معظمهم من مصابي الحرب الذين لجأوا إلى المستشفيات لمداواة جراحهم، ونتج عن ذلك تدمير أكثر من 80% من مستشفيات البلاد، آخرها مستشفى مدينة الضعين الواقعة في ولاية شرق دارفور، في 20 مارس/آذار، والتي تعرضت لقصف بمسيّرة على ساحة المستشفى، أوقع 64 قتيلاً، منهم 13 طفلاً وسبع نساء، اثنتان منهن من الكادر الطبي، بينما بلغ عدد المصابين 89، ثمانية منهم من الكادر الطبي.

ووفقاً لبيان أصدرته وزارة الصحة المحلية في ولاية شرق دارفور، والتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، فإن "القصف أدى إلى تدمير كامل مبنى المستشفى، وتلف الأجهزة والمعدات الطبية، ما تسبب في خروجه عن الخدمة". ووصف البيان المستشفى بأنه كان "المستشفى الوحيد بولاية شرق دارفور، وكان يقدم الخدمة الطبية لنحو 3.5 ملايين نسمة، من بينهم نازحون ولاجئون".

قصف المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية جريمة حرب مكتملة الأركان، لكنها تتكرر في السودان بالطيران الحربي والمسيّرات

ومعظم ضحايا مستشفى الضعين هم من النازحين الذين أجبرهم القتال على الفرار من إقليم كردفان ومن العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، باعتبار أن ولاية شرق دارفور هي إحدى ولايتين لم تشهدا قتالاً برياً، إلى جانب ولاية البحر الأحمر (شرق)، بسبب اتفاق أهلي سمح لقوات الجيش بالانسحاب من المنطقة من دون أن تتعرض لهم قوات الدعم السريع.

يقول إبراهيم أحمد، وهو شقيق أحد ضحايا مستشفى الضعين، لـ"العربي الجديد": "أصيب شقيقي بشظايا ناتجة عن قصف بمسيّرة قبل فترة، وذهب إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم يخطر بباله أن المسيّرات سوف تلاحقه إلى داخل المستشفى، وتتسبب في مقتله بعد نجاته من القصف الأول".

يضيف: "نحن نازحون، ووصلنا قبل أيام قليلة إلى الضعين، ولم تكن في المستشفى أية مظاهر عسكرية، ولم تكن هناك حسب معرفتي، ثكنة عسكرية قريبة، ولا يوجد بالقرب أي مقر عسكري. لذا من الواضح أن القصف كان متعمداً، ويستهدف قتل المرضى والمرافقين والمواطنين الذين جاؤوا لزيارة المرضى في يوم العيد. إنها جريمة مكتملة الأركان بحق المدنيين الذين كلما هربوا من وجه الحرب، أو ابتعدوا عن خطوط المواجهة، لاحقتهم المسيّرات، حتى إلى داخل المستشفيات، وكأن من يقف وراء هذا الفعل يريد أن يدرك المدنيين أنه لا نجاة لهم مهما ابتعدوا عن خطوط القتال".

خرج كثير من مستشفيات السودان عن الخدمة، إبريل 2025 (فرانس برس)

بدوره، يقول مسؤول ولاية شرق دارفور في حكومة تأسيس غير المعترف بها دولياً، محمد إدريس، لـ"العربي الجديد": "ليست هذه المرة الأولى التي يقصف فيها الجيش السوداني مستشفى الضعين، فقد سبق أن قصفها بالطيران الحربي في أغسطس/آب 2024، ما أدى إلى مقتل 22 مريضاً كانوا داخل قسم الصحة النفسية، وتدمير مبنى يضم قسم العناية المركزة وقسم غسيل الكلى، ما تسبب في موت مرضى الكلى الذين كانوا يتلقون الرعاية الطبية في القسم".

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، قصف طيران الجيش السوداني عدداً من مستشفيات مدينة نيالا، عاصمة "تحالف تأسيس" الذي يترأسه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وفي يونيو/ حزيران 2025، تسبب قصف نفذته مسيّرة تتبع للجيش السوداني على مستشفى مدينة المُجلد بولاية غرب كردفان الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع، في مقتل أكثر من 40 مدنياً، من بينهم 21 قتيلاً من أسرة واحدة.

وفي أغسطس/آب 2025، قصفت مسيّرة للجيش السوداني مستشفى يشفين الخاص في نيالا، ما أدى إلى مقتل 14 مدنياً، وإصابة أكثر من 22 آخرين، وفي مارس/آذار 2025، استهدفت مسيّرة محيط مستشفى نيالا التعليمي مما تسبب في مقتل أكثر من 10 مدنيين، بحسب مسؤول في وزارة الصحة المحلية بولاية جنوب دارفور.

في المقابل، تعرض العديد من مستشفيات مدينة الفاشر لقصف ممنهج من قوات الدعم السريع، والتي فرضت حصاراً محكماً على المدينة في إبريل 2024، قبل أن تسيطر عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2025. واستهدفت "الدعم السريع" المستشفيات بالمسيّرات الانتحارية عدة مرات، ما تسبب في مقتل مئات المدنيين.

تعرض مستشفى بحري لقصف من قوات الدعم السريع، يناير 2026 (فرانس برس)

ويؤكد إبراهيم عبد الله خاطر، والذي كان يشغل منصب وزير الصحة بولاية شمال دارفور أثناء حصار "الدعم السريع" للمدينة قبل السيطرة عليها، لـ"العربي الجديد": "خلال فترة الحصار كانت قوات الدعم السريع تقصف المستشفيات باستمرار، وتركز القصف على مستشفى الفاشر الجنوبي، ومستشفى جبل مرة، ومستشفى مخيم زمزم، والمستشفى السعودي للنساء والتوليد، ومستشفى الأطفال، وفي كل مرة كان يقتل عشرات المرضى والمرافقين".

ويضيف خاطر: "أثناء الحصار حولت قوات الدعم السريع مستشفى الأطفال الحكومي إلى ثكنة عسكرية، ثم جرى تحويله إلى معتقل بعد السيطرة على المدينة، وقصفت 13 مركزاً صحياً داخل الفاشر بالمسيّرات. أما مستشفى الفاشر الجنوبي، فتكرر قصفه أكثر من 15 مرة أثناء الحصار، بينما قصف المستشفى السعودي للنساء والتوليد أكثر من 23 مرة ودمرت كل أقسامه، وكذلك قصف مستشفى العيون، ومستشفى الأسنان، ومستشفى مدينة أم كدادة، والذي قتل مديره العام في القصف مع 35 كادراً طبيباً سجل مقتلهم في مدينة الفاشر وحدها، من بينهم كل من مدير إدارة الرعاية الصحية، ومدير مركز التراكوما، ومدير إدارة التدريب بوزارة الصحة، مع أكثر من 120 جريحاً، وتسبب القصف في مقتل كل الكادر الطبي الذي كان يعمل في مستشفى مخيم زمزم، وعددهم تسعة".

بدورها، قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، إن 256 مركزاً طبياً حكومياً، و53 مستشفى تعرضت للتدمير الكامل أثناء الحرب. وقال مصدر في الوزارة، طلب عدم كشف هويته لـ"العربي الجديد"، إن "المستشفيات والمراكز تم تدميرها بقصف من الطيران والمسيّرات التي يمتلكها طرفا الحرب".

ووصفت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية قيام طرفي الحرب السودانية بقصف المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية، بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها. وقالت إن "القانون الدولي يحظر استهداف المنشآت الطبية والكوادر الصحية والمرضى تحت أي ظرف، والمستشفيات تُعتبر مؤسسات محمية بالقانون، وتُمنع مهاجمتها، وأي قصف للمستشفيات يُعد جريمة حرب تترتب عليها مسؤولية جنائية مباشرة لا تسقط بالتقادم ضد المخططين والمنفذين".

وتوضح: "في الحروب، هناك مبدأ التناسب، وهو تقدير هل الموقع المستهدف يضم مدنيين أم قوات عسكرية؟ حتى لو كان به قوات عسكرية، فهل هم بالقرب من المدنيين، أو الأعيان المدنية؟ وهل يلحق القصف الضرر بالمدنيين؟ منذ أول يوم في هذه الحرب تم إهمال هذا المبدأ، وأصبح الطرفان يستهدفان المدنيين بمنتهى الاستخفاف، ويقومان يومياً بارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات ضد الإنسانية، مدفوعين بخطاب الكراهية الذي أصبح متفشياً على نطاق واسع في الوقت الراهن، وقد وصلا إلى مرحلة أوقفا فيها القتال ضد بعضهما، وأصبحا يهاجمان الأعيان المدنية، مثل المستشفيات، ومراكز الخدمات، ومحطات المياه والكهرباء. كل هذه جرائم حرب يجب أن يعرف من يرتكبها أنه سوف ينال العقاب متى ما توفرت شروط العدالة".

من جانبه، يقول الخبير القانوني نبيل أديب، وهو مقرب من الجيش السوداني، لـ"العربي الجديد": "القوانين الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف، تمنع استهداف المرافق الصحية، حتى لو كانت مستشفيات ميدانية عسكرية، أو يوجد بها جرحى عسكريون، يظل استهدافها مجرّماً ما دامت لا تُدار منها عمليات عسكرية، أو أن هؤلاء الجرحى غير مشاركين في الحرب أثناء تلقيهم العلاج. استهداف المدنيين داخل المستشفيات جريمة حرب مكتملة الأركان، ومهما تنكر أي طرف للقيام بها، فهناك دلائل كثيرة تثبت الجريمة، ولا يمكن التنصل منها بأي حال من الأحوال".