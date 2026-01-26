حرب الإنتربول على الاتّجار بالبشر: اعتقال 3700 وإنقاذ آلاف الضحايا

- عملية "ليبيرتيرا 3" التي نظمتها الإنتربول بين 10 و21 نوفمبر 2025، أسفرت عن توقيف 3,744 مشتبهاً به، منهم أكثر من 1,800 بتهم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وفتح 720 تحقيقاً جديداً. - العملية ساهمت في حماية 4,414 ضحية محتملة وكشفت عن 12,992 مهاجراً غير نظامي، مع رصد حالات استغلال جنسي، عمل قسري، جريمة قسرية، واستعباد منزلي. - تم الكشف عن ضحايا من أمريكا الجنوبية وآسيا في أفريقيا، مما يشير إلى تطور ديناميات الاتجار، مع حالات بارزة في بليز، السلفادور، موزمبيق، وكوستاريكا.

أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، يوم الاثنين، أن عملية عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر أسفرت عن توقيف أكثر من 3700 مشتبه به، وساهمت في حماية أكثر من 4400 ضحية محتملة. وحملت العملية اسم "ليبيرتيرا 3" (Liberterra III)، وجرت في الفترة ما بين 10 و21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 في 119 دولة، بمشاركة أكثر من 14 ألف عنصر من قوات إنفاذ القانون، وفق بيان صادر عن المنظمة التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً لها.

ووفقاً للتقارير الأولية التي أحالتها الدول المشاركة، جرى توقيف 3744 مشتبهاً به، من بينهم أكثر من 1800 شخص بسبب جرائم مرتبطة بالاتّجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما فُتح أكثر من 720 تحقيقاً جديداً، لا يزال عدد كبير منها "جارياً"، بحسب بيان المنظمة.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة في الإنتربول، ديفيد كونتر، خلال مؤتمر صحافي: "هذه المجموعات الإجرامية مترسخة وقادرة على التكيف بسرعة؛ لذا يتعين على أجهزة إنفاذ القانون أن تفعل الشيء نفسه"، وأتاحت العملية حماية 4414 ضحية محتملة للاتجار بالبشر، والكشف عن 12992 مهاجراً في وضع غير نظامي.

وأشار بيان المنظمة إلى أن الحالات التي تشمل ضحايا من أميركا الجنوبية وآسيا جرى رصدها في أفريقيا، تدل على "تطور في ديناميات الاتّجار، في تعارض مع الأنماط المعروفة تاريخياً (أي نقل مهاجرين أفارقة نحو الخارج)". وفي حين لا يزال الاستغلال الجنسي حاضراً بقوة، تشهد مستويات "العمل القسري" و"الجريمة القسرية" ارتفاعاً ملحوظاً، إضافة إلى رصد حالات من الاستعباد المنزلي واستئصال الأعضاء.

ومن بين الضحايا الذين أشار إليهم البيان: أطفال عملوا في مصنع للزجاج في بليز، وفتاة شابة بيعت لرجل يبلغ من العمر 73 عاماً في السلفادور، وصبي في الثامنة اختُطف في موزمبيق لأغراض الاتّجار بالأعضاء. وفي كوستاريكا، أوقف رجل يُلقب بـ"الغوردو" متهم بإجبار قاصرات في مدرسة تقنية ثانوية على تصوير مقاطع ذات طابع جنسي، كما فككت البرازيل شبكة عابرة للحدود لتهريب المهاجرين، لها ارتباطات بباكستان وأفغانستان والمكسيك والولايات المتحدة، بحسب "الإنتربول".

