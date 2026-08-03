حرائق واشنطن تدمر 600 مبنى وتدفع لإخلاء 5 آلاف منزل

أعلنت السلطات الأميركية أنّ حرائق الغابات، التي ظلت خارج السيطرة، الأحد في المناطق الشرقية من ولاية واشنطن، أدت إلى إخلاء نحو 5000 منزل وتدمير ما يقرب من 600 منزل وشركة ومبنى آخر. والتهمت أكثر من 8.2 أميال مربعة (حوالى 21 كيلومتراً مربعاً) حول مدينة سبوكان، ثاني أكبر مدينة في ولاية واشنطن، وكانت واحدة من عشرات الحرائق المشتعلة عبر غرب الولايات المتحدة، ما أدى إلى استنزاف قدرة الوكالات الفيدرالية وكذلك الوكالات المحلية بالولاية على مكافحتها. ولم يجرِ الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن جراء الحرائق في منطقة سبوكان.

وفي الوقت نفسه، واصلت فرق الإطفاء، مستخدمة الجرافات والمروحيات لليوم العاشر على التوالي، جهودها لمكافحة حريق أتى على ما يقرب من 525 ميلاً مربعاً (حوالى 1360 كيلومتراً مربعاً) من الأراضي العشبية في غرب أيداهو وشرق أوريغون. وتعد المنطقة موطناً لمزارع الماشية. وقالت السلطات إنّ الحريق يهدد أكثر من 600 منزل و800 مبنى آخر. وكان من المتوقع أن يظل الطقس في المنطقة مشمساً وجافاً حتى وقت متأخر من الأسبوع، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 90 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية) يوم الأربعاء. ويقول المسؤولون إنّ الحريق نجم عن الصواعق.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات بشأن جودة الهواء في شرق واشنطن، وشرق أوريغون، وغرب ووسط أيداهو، وغرب مونتانا، كما أصدرت تحذيرات من الحرائق لأجزاء من يوتا ومونتانا وغرب نبراسكا، وتحذيرات من الحرارة الشديدة للأجزاء الجنوبية من أريزونا وكاليفورنيا ونيفادا وشمال مونتانا.

وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع أن تظلّ درجة الحرارة العظمى، الأحد، في سبوكان أقل من 80 درجة فهرنهايت (27 درجة مئوية)، إلّا أنه كان من المتوقع هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 35 ميلاً في الساعة (56 كيلومتراً في الساعة) و45 ميلاً في الساعة (72 كيلومتراً في الساعة) في وقت لاحق من اليوم، وفقاً لما ذكره مسؤول الإعلام العام لفرق الاستجابة الفيدرالية القادمة من كاليفورنيا بنجامين كوسيل، والتي جرى استدعاؤها مساء السبت للتعامل مع حرائق منطقة سبوكان، مضيفاً "أنّ الطقس يعمل ضدنا، والتضاريس تعمل ضدنا أيضاً".

وواصلت عدة حرائق كبرى اشتعالها في مناطق أقل سكاناً شمال غرب سبوكان، بما في ذلك حريق على بعد نحو 80 ميلاً (129 كيلومتراً) من سبوكان ألتهم نحو 210 أميال مربعة (544 كيلومتراً مربعاً). وأتى حريق آخر في شرق أوريغون، على بعد نحو 70 ميلاً (113 كيلومتراً) إلى الشمال الغربي في جبال "ستينكينغ ووتر"، على نحو 336 ميلاً مربعاً (870 كيلومتراً مربعاً).

(أسوشييتد برس)