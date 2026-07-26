حرائق فرنسا... نيرانٌ تفضح ضعف الاستعدادات وتشرّد عشرات الآلاف

- اندلاع حرائق واسعة في جنوب غربي فرنسا أدى إلى إجلاء 220 ألف شخص وتدمير 42 ألف هكتار من الغابات والمنازل، مما أثر على الحياة اليومية للسكان وأغلق الطرق والمرافق العامة. - تعرضت الحكومة الفرنسية لانتقادات بسبب نقص الاستعدادات لمواجهة الحرائق، مع قلة الطائرات المتخصصة ونقص رجال الإطفاء، وتأخر وصول المساعدات الأوروبية. - ساهمت الظروف البيئية مثل الجفاف في انتشار الحرائق، مما أثر على الصحة العامة بزيادة حالات الاختناق وارتفاع الجسيمات الضارة، ودفع السلطات لتوزيع الكمامات.

تواجه الحكومة الفرنسية انتقاداتٍ عارمة، بعدما كشفت الحرائق المستعرة جنوب غربي البلاد حجم النقص ومحدودية الاستعدادات، خصوصاً أنّ النيران التهمت عشرات آلاف الهكتارات وألحقت أضراراً بمئات المنازل والمباني والمنشآت السياحية والزراعية، وأجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 220 ألف شخص.

أجبرت الحرائق المشتعلة بالقرب من الساحل الأطلسي في جنوب غربي فرنسا، أكثر من 220 ألف شخص، حتى صباح اليوم الأحد، على مغادرة منازلهم وأماكن اصطيافهم في إقليم جيروند، فيما أتت النيران على نحو 42 ألف هكتار خلال أقل من أربعة أيام. وامتد الحريق من الغابات المحيطة بخليج أركاشون، وهو منطقة ساحلية وسياحية تقع إلى الغرب من مدينة بوردو، باتجاه بلداتٍ وضواحٍ متاخمة للمدينة.

ولم يقتصر ضرر الحرائق على الغابات، إذ أحرقت النيران أو ألحقت أضراراً بمئات المنازل والمباني والمنشآت السياحية والزراعية، وهدّدت مناطق يقيم فيها عشرات الآلاف من السكان والمصطافين. وأمرت محافظة الإقليم، صوفي بروكا، ليل السبت ـ الأحد، بإجلاء 55 ألف شخص إضافي من خمس مناطق محاذية للمدينة، بعدما عادت النيران إلى التقدم شرقاً نحو بوردو. كما جرى إغلاق جزء من الطريق السريع الواصل بين بوردو والحدود الإسبانية، وتوقفت حركة القطارات على عدد من الخطوط، وأُغلقت مرافق عامة عدّة، فيما بقيت بلدات وأحياء كاملة خالية من سكانها، في انتظار السيطرة على النيران والسماح لهم بالعودة.

وجاءت أوامر الإخلاء الجديدة بعدما هدأت النار لساعات، قبل أن تغيّر الرياح اتجاهها وتدفعها مجدداً نحو المناطق السكنية. ووقعت عمليات الإخلاء في ذروة العطلة الصيفية، حيث كانت هذه المنطقة الساحلية تستقبل أعداداً كبيرة من السياح، ما زاد من عدد الموجودين على الطرقات وفي مراكز الاستقبال. واستقبلت قاعات رياضية ومدارس ومراكز ثقافية ومبانٍ بلدية آلافاً من السكان النازحين، فيما لجأ آخرون إلى أقارب وأصدقاء أو غادروا المنطقة بسياراتهم. وأدى خروج أعداد كبيرة في وقت واحد إلى ازدحام الطرق، بينما أبقت السلطات بعض الممرات مفتوحة أمام سيارات الإطفاء والإسعاف، ونقل المسنين والمرضى والمقيمين في مؤسسات الرعاية بعيداً عن المناطق المهددة بالنيران.

الصورة أُجبر كثيرون على مغادرة منازلهم، إقليم تارن، 24 يوليو 2026 (دانيال أبيلوس/ فرانس برس)

ومنذ عودته من باريس إلى بوردو الخميس الماضي ليقف بجانب والدَيه، شاهد نيكولا بيرتوي، وهو طالب دكتوراه في الفلسفة، عشرات خزانات المياه الزراعية يقودها مزارعون باتجاه مناطق الحريق. يقول لـ"العربي الجديد" إنّ بعضهم حاول الاتصال بالجهات المشرفة على العمليات من دون أن يتمكنوا من التنسيق معها، قبل أن يجدوا سبيلاً إلى التعاون مع البلديات والمؤسسات المحلية. ويضيف أن هذه الخزانات والخراطيم لا تستطيع مواجهة حريق بهذا الحجم، لكن أصحابها كانوا يحاولون "الخروج من العجز وفعل شيء"، عبر إمداد فرق الإطفاء بالمياه أو المساعدة على إبقاء بعض الطرق سالكة.

ولاحظ بيرتوي الرماد وسحب الدخان ورائحة الاحتراق في مناطق تقع شرقي بوردو وتبعد أكثر من 50 كيلومتراً عن جبهة النار، فيما تلقّى من أقاربه مقاطع تظهر عائلات تجري مساعدتها لمغادرة بيوتها، وحيوانات يُخرجها أصحابها من المناطق المهددة. ويُنقل عن السكان أنهم لا يشعرون بأنهم تُركوا وحدهم أمام النار، في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الإطفاء وفرق الدفاع المدني والسلطات المحلية، لكنهم يميزون بين هذه الجهود وبين قرارات حكومية تأخرت في توفير ما يكفي من الطائرات والفرق والمعدات. كما يتساءلون عمّا إذا كانت التعزيزات والمساعدات المعلنة ستصل فعلاً إلى المناطق الأكثر تضرراً، ولا سيما أن بيرتوي لم يكن قد رأى، حتى مساء السبت، أثراً للمساعدات الأوروبية التي تحدث عنها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الساعات الـ48 الماضية.

Dans ces heures où les flammes éprouvent durement notre pays, la France révèle ce qu’elle est : un peuple uni, qui se serre les coudes.



Merci à nos sapeurs-pompiers, à nos militaires, aux forces de sécurité civile, à nos gendarmes et policiers, ainsi qu’aux agriculteurs… pic.twitter.com/DFzPt8vSYM — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 25, 2026

وتتجاوز مساحة الحريق الحالي ما أتت عليه حرائق جيروند في يوليو/ تموز 2022، حين احترق نحو 20 ألف هكتار واضطر قرابة 40 ألف شخص إلى مغادرة مساكنهم. أمّا هذه المرة، فقد وصلت المساحة المحترقة إلى نحو 42 ألف هكتار، وفقاً لسلطات محافظة جيروند الأحد، وتجاوز عدد من أُجلوا في جيروند 220 ألفاً. وعلى المستوى الوطني، أتت الحرائق منذ مطلع العام الجاري على نحو 98 ألف هكتار، وفقاً لما أعلنه وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، السبت، مع العلم أنّ موسم الحرائق يستمر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول على الأقلّ.

وغالباً ما تبدأ الحرائق بفعل بشري، إذ تعزو السلطات 9 من أصل كل 10 منها إلى فعل متعمّد أو إهمال أو حادث. ويجري التحقيق في احتمال أن يكون حريق جيروند قد اندلع خلال تنظيف الأعشاب في داخل الغابة، من دون حسم سببه بعد. غير أنّ أشهر الجفاف وموجات القيظ المتتالية ساهمت في جفاف الغابات والتربة، ووفّرت بيئة تنتشر فيها النار بسرعة. كما امتدّ الخطر إلى مناطق قريبة من باريس ووسط فرنسا وشمالها، ما سبَّب تشتيت فرق الإطفاء والطائرات بين جبهات متباعدة.

وتواجه الحكومة انتقادات شعبية وسياسية واسعة، بعدما كشفت حرائق الغابات حجم النقص في وسائل التدخل لدى واحدة من أغنى دول أوروبا. ولا يقتصر النقص على الطائرات، بل يشمل عدد رجال الإطفاء المتعاقدين، وإرهاق الفرق، واعتماد المنظمة بصورة كبيرة على المتطوّعين. ويقول نقابيّو الإطفاء إنّ بعض الفرق تضطر إلى إطالة ساعات العمل لعدم توفر عدد كافٍ يحل محل مَن أمضوا أياماً على الجبهات. كما تراجع عدد شاحنات مكافحة حرائق الغابات بأكثر من ألف شاحنة خلال عشرين عاماً، ولم يُسلَّم حتى نهاية العام الماضي سوى 300 من أصل ألف شاحنة وعدت بها السلطات بعد حرائق 2022.

كما أنّ ضعف الاستعداد ظهر بصورة أوضح في الأسطول الجوي. ففرنسا تملك رسمياً 12 طائرة "كانادير" وثماني طائرات "داش"، لكن سبع طائرات "كانادير" فقط كانت قابلة للاستخدام السبت، بحسب الطيار والمسؤول النقابي إريك دوران. وقال دوران، في مقابلة مع صحيفة لوموند، إنّ خمساً منها أمكن توجيهها إلى جيروند وإقليم لاند المجاور، فيما بقي هو على أُهْبَة الاستعداد من دون طائرة. كما قال طيار "كانادير" غريغوري براتس لإذاعة "فرانس أنفو" إنّ توفّر خمس طائرات فقط من أصل 12 "فضيحة"، وإنّ فاعلية هذا العدد القليل من الطائرات محدودة أمام نيران بهذا الحجم. ورغم التحذيرات منذ حرائق 2022، لن تصل أول طائرتين جديدتين قبل عام 2028، فيما يُنتظر تسليم طائرتين أخريين في عامَي 2032 و2033. وفي انتظار وصولها، تعتمد الدولة على إبقاء الأسطول القديم في الخدمة، واستئجار طائرات ومروحيات خلال موسم حرائق الغابات، وطلب مساعدة دول أوروبية عندما تتجاوز الجبهات قدراتها المتاحة.

ومع اتّساع النيران، رفعت الحكومة مساهمة الجيش من نحو 500 عسكري إلى 1500 بحلول السبت. كما أرسلت طائرة نقل عسكرية من طراز "آ 400 إم"، ألقت نحو 20 طناً من المواد التي تبطئ تقدم النار، في أول عملية لهذه الطائرة لصدّ حريق. غير أنّ طائرة "آ 400 إم" تحتاج للعودة إلى قاعدةٍ جوية لإعادة تعبئتها وتجهيزها، ما يحدّ من قدرتها على تكرار الطلعات وتعويض النقص في طائرات الإطفاء المتخصّصة.

وامتدت آثار الحريق إلى المستشفيات ودور المسنين ومؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية، ما دفع الوكالة الإقليمية للصحة إلى تفعيل خطط الطوارئ في مستشفياتٍ عديدة، كما أمرت بإخلاء عيادات ودُور عدّة للمسنين، فيما نُقل نزلاء مؤسسات أخرى بعيداً عن النار. وجرى إغلاق حضانات ومراكز ثقافية ورياضية، وتحويل بعضها إلى أماكن لاستقبال مَن أُجلوا، في حين توقف جزء كبير من خطوط النقل في المناطق التي شملتها أوامر الإجلاء.

الصورة شكاوى من محدودية التدخل، إقليم جيروند، 25 يوليو 2026 (جوليان دي روزا/ فرانس برس)

وعن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بحالات اختناق أو بمشكلات تنفسية بسبب الدخان والانبعاثات، أظهرت شهادات نقلتها الصحف ونشرها سكان على وسائل التواصل الاجتماعي، وصول الدخان والرماد وروائح الاحتراق إلى مناطق تبعد مئات الكيلومترات عن مركز الحريق. وسجّلت أجهزة مراقبة الهواء ارتفاعاً كبيراً في نسبة الجسيمات المضرّة، فيما أعلنت السلطات إرسال مليونين ونصف مليون كمامة لتوزيعها على السكان. ويخشى الطالب بيرتوي من أن الأثر الصحي لحرائق الغابات قد لا يظهر إلا بعد أيام أو أسابيع، خصوصاً أنّ النيران باتت تتغذى، بحسب مشاهداته، على آلات كهربائية في المنازل، وسيارات، ومعدات زراعية، وأن الدخان لم يعد ناتجاً عن احتراق الأشجار وحدها.

وكان وزير الداخلية لوران نونيز قد أعلن، الجمعة، أنّ 32 حريقاً كان مشتعلاً في أنحاء فرنسا. وقبل أوامر الإخلاء الجديدة، اعتبر نونيز أنه مع إجلاء 200 ألف شخص "من المرجّح جدّاً" أن تكون هذه أكبر عملية إجلاء لمدنيين تُنفَّذ في فرنسا في زمن السلم، بحسب وكالة فرانس برس. وإلى جانب حريق جيروند، اندلع حريق كبير في إقليم لاند المجاور، جنوبي خليج أركاشون، وأجبر نحو 30 ألف شخص على مغادرة منازلهم والمخيمات السياحية والفنادق القريبة من منتجع بيسكاروس الساحلي، ما أدّى إلى توقف جزء كبير من النشاط السياحي في المنطقة في ذروة الموسم الصيفي.

وفي إقليم فار على ساحل البحر المتوسط جنوب شرقي البلاد، أتت النيران على نحو أربعة آلاف هكتار، وأُخليت بلدات ومخيمات، فيما بقي العديد من السكان بعيدين عن منازلهم، بانتظار السماح لهم بالعودة. كما اندلعت حرائق أقلّ حجماً في جزيرة كورسيكا في البحر المتوسط ومناطق قريبة من الحدود الإسبانية، ما اضطر السلطات إلى توزيع فرق الإطفاء والطائرات بين جبهات متباعدة تمتد من الساحل الأطلسي غرباً إلى البحر المتوسط جنوباً.