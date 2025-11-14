حرائق غابات في الجزائر وسط حرارة مرتفعة ورياح جافة

- تشهد الجزائر حرائق غابات واسعة النطاق، خاصة في محافظة تيبازة، بسبب رياح جنوبية حارة غير معتادة، مما أدى إلى عمليات إجلاء واسعة للسكان المتضررين. - رئيس الوزراء الجزائري، برفقة وزراء ومسؤولين، أشرفوا ميدانياً على عمليات الإخماد، بينما كافحت فرق الحماية المدنية الحرائق رغم الرياح القوية. - تعاني الجزائر من موجة جفاف حادة منذ سنوات، مما زاد من خطر الحرائق، ودعت السلطات إلى إقامة صلاة الاستسقاء لمواجهة الظروف المناخية القاسية.

تشهد عدة ولايات في الجزائر حرائق غابات واسعة النطاق، خصوصاً في محافظة تيبازة الساحلية غربي العاصمة، بالتزامن مع رياح جنوبية حارة جافة وقوية غير معتادة في هذا الفصل، وسط عمليات إجلاء واسعة للسكان من المناطق المتضررة. وأفاد التلفزيون الجزائري بأنّ رئيس الوزراء سيفي غريب، أجرى جولات تفقدية، مساء أمس الخميس، في ولاية تيبازة للإشراف ميدانياً على عمليات الإخماد، برفقة وزيري الداخلية والنقل سعيد سعيود، والفلاحة والتنمية الريفية ياسين وليد، ومدير عام الحماية المدنية بوعلام بوغلاف.

وقالت الحماية المدنية الجزائرية، في بيان على "فيسبوك"، إنّ فرقها كافحت طيلة الليلة الماضية لإخماد الحرائق في تيبازة رغم هبوب رياح تجاوزت سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة. وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها الحماية المدنية ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، عمليات إخماد ليلية مكثفة بعد أن اقتربت ألسنة اللهب من تجمعات سكانية، ما دفع السلطات إلى إغلاق بعض الطرق احترازياً.

ليلة ملتهبة.. الحرائق تلتهم ولاية تيبازة غربي العاصمة الجزائر واستنفار كثيف لإخمادها pic.twitter.com/8nuKGcLl6L — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 14, 2025

ولم تذكر السلطات أسباب هذه الحرائق، لكن مناطق شمال الجزائر، خصوصاً الولايات الغربية والوسطى، تشهد موجة حر غير اعتيادية منذ أيام، بسبب هبوب رياح السيروكو الجنوبية الحارة المعروفة محلياً باسم "الشهيلي".

وتخطت درجات الحرارة، الخميس، 31 درجة مئوية بالعاصمة الجزائر المطلة على البحر المتوسط، وفق مراسل وكالة الأناضول، في وقت يفترض أن يشهد فيه هذا الشهر تساقطاً للأمطار الغزيرة وربما الثلوج على المرتفعات. وأعلنت الحماية المدنية، الخميس، تسجيل 22 حريقاً غابياً في ثماني محافظات عبر شرق ووسط وغرب البلاد، كان أشدها في محافظة تيبازة، ما استدعى إجلاء السكان من عدة مناطق مهددة. وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية أن الحرائق كانت مستمرة حتى الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي (21:30 توقيت غرينتش)، مؤكدة أن جبال تيبازة شهدت الحرائق الأوسع والأكثر خطورة.

ونُفّذت عمليات إجلاء لسكان في بلدية حجرة النص بمحافظة تيبازة، بعد أن اقتربت النيران من الأحياء السكنية. كما أفادت قناة "النهار" الحكومية بأن قوات الدرك الوطني قامت بإخلاء المناطق المأهولة التي امتدت إليها الحرائق، في حين استمرت فرق الإطفاء في مكافحة ألسنة اللهب حتى ساعات الصباح الأولى.

وتعاني الجزائر منذ أكثر من ست سنوات من موجة جفاف حادة، خصوصاً في مناطقها الوسطى والغربية، ما أدى إلى تراجع منسوب السدود والمياه الجوفية، وتفاقم خطر حرائق الغابات. وتسببت موجات الجفاف المتكررة منذ عام 2022 في حرائق غير مسبوقة أودت بحياة عشرات الأشخاص وأصابت مئات آخرين، فضلاً عن تلف عشرات آلاف الهكتارات من الغابات والغطاء النباتي. وبهدف مواجهة هذه الظروف المناخية القاسية، دعت السلطات الجزائرية مراراً إلى إقامة صلاة الاستسقاء طلباً للغيث، وكان آخرها في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

(الأناضول)